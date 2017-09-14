ЛАД написав:Может, и "великий цикл", но при этом БРИКС развивается быстрее Запада.
1 Що таке швидше? 2 ВВП_____1970________________2020 Китай_____118доларів/душу_____10500_____+10382 Індія_____108_________________1807 Бразилія__367_________________8435 США______3590Доларів/душу_____67500_____+63910
ЛАД написав:И далеко не факт, что разбогатевший в Украине будивельник смог бы успешно работать на Западе в условиях значительно большей конкуренции на рынке (это не в упрёк ему). А жить за накопленные здесь деньги...
1 Будь яке власне твердження має право на життя, якщо це ВЛАСНЕ твердження, а не ссилка на когось , хто в статті 1770 року щось там описав... Бо тоді можна вести ДИСКУСІЮ А як вести дискусію з тими кого 200+ років вже не існує на цьому світі... 2 Накопичення капіталу відбувається легше там де його більше.... Тому якщо Будівельник в Країні з ВВП 4000 доларів на душу населення зміг накопичувати по 12000 доларів/рік то в країні з 60000-70000 $ - він би точно зміг накопичувати по 12000/рік 3 А от на рахунок Заробляти в багатій-а жити в бідній То це навряд чи , адже багата це комфорт Бідна - ризик То заробляти в комфорті щоб витрачати з ризиком - це ще такий собі треш
ЛАД написав:......... У нас на нашей стороне воюют иностранцы (из разных стран), воюет РДК. Но, надеюсь, вы не станете утверждать, что воюют не ЗСУ, а эти части. Хотя они точно есть. Насчёт финансирования даже писать не буду. Какая часть нашего бюджета финансируется Западом не секрет.
ЛАД, а як з вами ввічливо, коли ви НАХАБНО брешете?
у нас є відсоток іноземців - наскільки великий? кілька відсотків? а на Донбасі власне дончан скільки було? були або кадрові руські - що вони зараз визнали, або їхтамнети-понаїхи. з Гіркиним у Слав'янску були саме народ з Криму. тому дончан там було гадаю не більше 50%, а скоріш за все - менше.
ви як представник точних наук розумієте різницю - 5% проти 50%? чи як радянській людині вам ближче "а у вас негров линчуют"?
Близько 9 ранку 12 квітня до будівлі Слов'янського міського відділу МВС України під'їхали 2 автобуси, що доставили близько 20 озброєних невідомих чоловіків, які захопили установу. ........ На момент вторгнення до Слов'янська 12 квітня 2014 року, російський загін «Крим» налічував 52 особи.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA_(2014) Не знаю, сколько "налічував російський загін «Крим»" и приехал ли он в Славянск в полном составе, но у нас в Украине тогда писали именно о 20 членах в группе Гиркина. Но пусть даже не 20, а 52 человека. Да их местная милиция могла бы раздавить легко и просто. Уж не говоря о какой-нибудь роте ЗСУ или взводе "Альфы" или ещё какого-то подразделения СБУ или ГУР. Если бы их не поддержали местные "добровольцы". Или у вас плохо с памятью и вы не помните, как наши части останавливали местные жители, ложась под танки? Откуда у вас цифра 50%? Сами только что придумали, инструктор райкома? Метода та же: "доказательств не имею, так придумаю". Так что насчёт "НАХАБНОЇ брехні" не вам бы говорить.
Тут хтось бачить що Брікс розвивається швидше?
пропорції навчися складати, а не тільки "струм в 36В" до батареї прикладати
Хіба наявність 0,5млн засуджених злочинців в Україні- дає мені право заявляти що Леусорк - злочинець? То чому тоді наявність 0,01% злочинців військових ЗСУ - знімає індульгенцію захисників України з тих 99,9% хто залишився?
andrijk777 написав:Ні, зараз таке питання вже не стоїть. З 99% ймовірністю можна сказати що агресор не отримає гідної відповіді, а отримає додаткові території, тобто фактично отримає перемогу. По-факту він уже їх отримав, потрібно щоб пройшов час щоб ці території "закріпились" за агресором.
в когось багато що не стоїть
по факту на поточний момент агресор контролює вщент знищені території, які з вірогідністю "99%" не відновить (якщо кажемо про Донбас). в них вже в Донецьку води немає. тому це буде лише яскравим прикладом, що таке руський мір в реальності. З Херсонською та Запорізькою областями їм пощастило більше, але там буде просто економічний занепад.
агресор вже зараз має купу санкцій, які виснажують економіку. й схоже Раша робить все, щоб зірвати перемовини, а не обміняти щось на полегшення санкцій - повністю санкції у ближній перспективі все одно не знімуть.
Чи закріпить він за собою? питання відкрите. Хорватія та Азербайджан є прикладами, що може бути по-різному. головне, де буде рівень життя вищий. й чи буде потреба. от в Кореї вже інколи обговорюють думку, а чи потрібно їм об'єднуватися з КНДР...
тому так розмовляти можна хіба про вірогідність тих чи інших сценаріїв. коли кажуть 99% - це чисте балабольство
ще раз перечитай що я написав: З 99% ймовірністю можна сказати що агресор не отримає гідної відповіді може з другого разу дійде.
а я тобі ще раз відповів - прознози на 99% - це звичайне балабольство
Тому якщо Будівельник в Країні з ВВП 4000 доларів на душу населення зміг накопичувати по 12000 доларів/рік то в країні з 60000-70000 $ - він би точно зміг накопичувати по 12000/рік
Есть факты: Маск родился в ЮАР - а ЗАРАБОТАЛ лярды - в США. Есть фантазии: "би точно зміг накопичувати"
2 Накопичення капіталу відбувається легше там де його більше.... Тому якщо Будівельник в Країні з ВВП 4000 доларів на душу населення зміг накопичувати по 12000 доларів/рік то в країні з 60000-70000 $ - він би точно зміг накопичувати по 12000/рік 3 А от на рахунок Заробляти в багатій-а жити в бідній То це навряд чи , адже багата це комфорт Бідна - ризик То заробляти в комфорті щоб витрачати з ризиком - це ще такий собі треш
А сказати то що хотів? Я народився в Україні(бідній)- зібрав як середній швед(багатій)..але в Україні(бідній) Маск народився в ЮАР(бідній) - зібрав більше ніж середній США в США(багатій)...
То протиріччя в чому?
