Слабкість Заходу Україна компенсує зростанням своєї потужності.
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:11
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:12
Учитывая, что он шаманит о "кадрові руські", а prodigy вообще однозначно пишет о "регулярних підрозділах", то можно говорить о 5% (до 15-20% під час ключових боїв). Т.е. цифра такая же, как он называет сейчас для иностранцев в ЗСУ.
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:19
потрескать утку пекинскую и рисовой водки хряпнуть..
при чому тут Дональдак?
що за китайсько-русняве іпсо із ботоферми Тегерана,
яка відмашка? зайти за 2-3 дні на бойових ішаках по самі помідори в Чоп?
комент:
разве задача была не в том, что-бы потрескать утку пекинскую и рисовой водки хряпнуть..?! )))
Дональдак "після першої незакушую" випав в осадок, чи в чому слабий?
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви внаслідок довгого проживання в країні яка викривлювала саме теоретичне підгрунтя капіталізму - зафіксували помилкові твердження.
Давайте розглянемо на пальцях
1 Все створюється розумовою і фізичною працею людини.
З цим твердженням я надіюсь Ви сперичатись не будете , його можна розширювати і уточнювати (типу що на продуктивність праці має вплив капіталізація робочого місця і так далі включно з податками ... ) але якщо постаратись максимально лаконічно - то перших 7 слів охопили максимум можливого
2 Капітал створюється внаслідок різниці створеного людиною і витраченого при цьому створенні...
Тут складніше, бо капітал може поділятись на приватний, і на Державний і деякі терміни потребують певного уточнення , наприклад
створеного людиною - для мене цей термін це ціна продажу на вільному ринку ( слово вільний вже тягне за собою певні нюанси , але ми можемо його подати як
ринок СЬОГОДНІШНЬОГО дня( бо завтра ті чи інші аргументи ринку можуть бути зміненими що потягне за собою зміну ціни)
витраченому при створенні- грубо це три частинки
а - закуплено при створенні
б - виплачено як дохід тим хто створював
в - виплачено Державі у вигляді податків/зборів
3 Тепер проаналізувавши п2 , можна легко визначити звідки може взятись
Державний капітал- це те що держава зібрала мінус те що повернула у вигляді товарів/послуг населенню( якщо величина мінусова -це кредит за який заплатять наступні поколінні,плюсова-профіцит яким сьогоднішні покоління перекривають кредити попередніх або наступних поколінь , нуль- значит нуль)а тепер саме цікаве
Приватний капітал - це те що залишилось після отримання доходу за виконану роботу і витрат на проживання.. ( якщо цей розмір від 2 до 6 місячних доходів - це заощадження, якщо більше і навіть генерує якісь доходи - це вже капітал.
Так от
Якщо в країні середньодушовий 60000 (Швеція) значить дохід працюючого ( а як правило працюючими є 50%+/- населення - в 2 рази більший.
Тому, якщо я вихожу просто на середній дохід в 120 000 доларів в рік і мені треба заощадити всього 12000 доларів в рік- то я це можу зробити виключно через зменшення власних розходів( читай певне погіршення життя) але при цьому НЕ вступаючи в конкуренцію ні з ким.
В Україні з ввп 4000, і дохід працюючого 12000( у нас офіційно працюючих 30% від населення) - ясно що набагато складніше відкласти 12000 бо ТУТ вже будеш конкурувати з сильними(5% населення України найкраще підготовленими до економічних змагань.
ПС
Уточнення до капіталу
Капітал створюється працею
Але вже створений капітал може міняти свою ціну не міняючи при цьому свій фізичний чи технологічний виміри.
Прямий приклад
Маск має КАПІТАЛ
зробив Маск заявку яка не сподобалась людям - оцінка капіталу маска-впала, зробив іншу заявку(чи дію) яка сподобалась -оцінка капіталу зросла...
Це вже спекулятивні складові які виникли внаслідок того що фінансові ринки є більшими від ринків товарів/послуг
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:25
Это очень серьезное "якщо" -- Маск (из примера выше) -- _доказал_, что он может. А тут я вижу только фантазии на тему, увы
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:27
Так це ж ти за Трампа майку на пузі рвав
А що змінилось ?
Які розмови вже пішли ...
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:27
Ще б посилання по ці дані, бо вони не відповідають дійсності
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:27
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:31
Делать выводы на основе неподтвержденых данных - это как подгонять решение под ответ
12 год войны, подтверждений не 5% участия регулярных войск РФ в 2014-2015 годах - вагон и маленькая тележка
Паша Губарев недавно весь шалман сдал
Или ты думаешь, что шахтер вылез из шахты и сразу начал из ГРАДов прицельно лупасить ? и ствольную артилерию освоил ?
К 17 июля "шахтеры" достали из шахт БУК, освоили его быстро и увалили МН-17
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тут же є море місця для маніпуляцій..
Є розмір населення ОРДЛО яке ВИХОДИЛО з прапорами...
Є кількість військових які приймали участь в бойових діях (що зі сторони України , що зі сторони ОРДЛО)
І от від того кого куди приєднати і з ким порівняти вийде яка хочеш цифра..
Вся чисельність ЗСУ на 2014 рік - 55 000... з яких 10000( з контингенту в 15000) залишились в Криму...
Ці 10000 це ЗСУ чи це російські збройні Сили?
Турчинок каже що чисто військових росіян було 10000-20000 в 2014 році
Якщо заявити що 200 000 ордловців підтримували росіян на мітингах... то й вийде що всього 5% були чистими педераційниками.
