ЛАД написав: Но вы забываете о конкуренции. Легче зарабатывать там, где есть свободные ниши. На Западе почти все ниши заняты и найти для себя новую очень сложно.

Ви внаслідок довгого проживання в країні яка викривлювала саме теоретичне підгрунтя капіталізму - зафіксували помилкові твердження.Давайте розглянемо на пальцяхЗ цим твердженням я надіюсь Ви сперичатись не будете , його можна розширювати і уточнювати (типу що на продуктивність праці має вплив капіталізація робочого місця і так далі включно з податками ... ) але якщо постаратись максимально лаконічно - то перших 7 слів охопили максимум можливогоТут складніше, бо капітал може поділятись на приватний, і на Державний і деякі терміни потребують певного уточнення , наприклад- для мене цей термін це ціна продажу на вільному ринку ( слово вільний вже тягне за собою певні нюанси , але ми можемо його подати якринок СЬОГОДНІШНЬОГО дня( бо завтра ті чи інші аргументи ринку можуть бути зміненими що потягне за собою зміну ціни)- грубо це три частинкиа - закуплено при створенніб - виплачено як дохід тим хто створювавв - виплачено Державі у вигляді податків/зборів3 Тепер проаналізувавши п2 , можна легко визначити звідки може взятись- це те що держава зібрала мінус те що повернула у вигляді товарів/послуг населенню( якщо величина мінусова -це кредит за який заплатять наступні поколінні,плюсова-профіцит яким сьогоднішні покоління перекривають кредити попередніх або наступних поколінь , нуль- значит нуль)а тепер саме цікаве- це те що залишилось після отримання доходу за виконану роботу і витрат на проживання.. ( якщо цей розмір від 2 до 6 місячних доходів - це заощадження, якщо більше і навіть генерує якісь доходи - це вже капітал.Так отЯкщо в країні середньодушовий 60000 (Швеція) значить дохід працюючого ( а як правило працюючими є 50%+/- населення - в 2 рази більший.Тому, якщо я вихожу просто на середній дохід в 120 000 доларів в рік і мені треба заощадити всього 12000 доларів в рік- то я це можу зробити виключно через зменшення власних розходів( читай певне погіршення життя) але при цьому НЕ вступаючи в конкуренцію ні з ким.В Україні з ввп 4000, і дохід працюючого 12000( у нас офіційно працюючих 30% від населення) - ясно що набагато складніше відкласти 12000 бо ТУТ вже будеш конкурувати з сильними(5% населення України найкраще підготовленими до економічних змагань.ПСУточнення до капіталуКапітал створюється працеюАле вже створений капітал може міняти свою ціну не міняючи при цьому свій фізичний чи технологічний виміри.Прямий прикладМаск має КАПІТАЛзробив Маск заявку яка не сподобалась людям - оцінка капіталу маска-впала, зробив іншу заявку(чи дію) яка сподобалась -оцінка капіталу зросла...Це вже спекулятивні складові які виникли внаслідок того що фінансові ринки є більшими від ринків товарів/послуг