Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 21:14

Ахілл та черепаха

  budivelnik написав:Висновок
Китай, навіть якщо 40 років буде рухатись так як РУХАЛОСЬ США 40 років тому - дожене тільки показники СЬОГОДНІШНЬОГО США.

апорія "Ахілл та черепаха"
flyman
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 21:31

  budivelnik написав:Висновок
Китай, навіть якщо 40 років буде рухатись так як РУХАЛОСЬ США 40 років тому - дожене тільки показники СЬОГОДНІШНЬОГО США.
розраху
Нки мали б підставу якщо б вони були ізольованими державами. Тут ж маєм справу з симбіозом.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 22:11

Работа по подготовке гарантий безопасности для Украины была завершена, - Эммануэль Макрон...

Тепер узгодження з Трампом.
_________________________
УП: Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.

Зеленский: "Вы спрашиваете меня, может ли такой сценарий реализоваться в Украине? Я отвечаю, что все возможно. Надо отметить, что Южная Корея имеет большого союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее захватить ее. Поэтому все относительно: южнокорейцы все равно рискуют"...
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 23:09

  detroytred написав:Работа по подготовке гарантий безопасности для Украины была завершена, - Эммануэль Макрон...

Тепер узгодження з Трампом.
_________________________
УП: Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.

Зеленский: "Вы спрашиваете меня, может ли такой сценарий реализоваться в Украине? Я отвечаю, что все возможно. Надо отметить, что Южная Корея имеет большого союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее захватить ее. Поэтому все относительно: южнокорейцы все равно рискуют"...

це як? 48 широта?
flyman
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 00:13

Я давно заметил Зеленский не умеет наречиями пользоваться. Но если в оригинале он говорил на английском, то наверное простительно
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 00:17

Просвітницька рубрика Рагуль Інфо.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 00:54

  ЛАД написав:Но пусть даже не 20, а 52 человека. Да их местная милиция могла бы раздавить легко и просто.

В Славянске около 100 местных сотрудников МВД и СБУ примкнули к сепаратистам.
Это по оценке Нели Штепы.
Нынешним министр МВД уже объяснял - полиция это для другого.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 02:27

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:https://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php
Так щоб різні там флаймани не збуджувались я трошки по іншому цю ж табличку подам
рік_ ______ США ______ рік_ ______ Китай
1981 ______ 12553 ______ 2016 ______ 12894
1982 ______ 13949 ______ 2017 ______ 13808
1983 ______ 14405 ______ 2018 ______ 14940
1984 ______ 15514 ______ 2019 ______ 16225
1985 ______ 17086 ______ 2020 ______ 17587
1986 ______ 18199 ______ 2021 ______ 18384
1987 ______ 19035 ______ 2022 ______ 20827

Відставання Китаю -35 років....+ не забувайте що 35 років тому долар коштував по іншому , тому 19035 доларів США на душу в США в 1987 році - це точно на 20-30% більше ніж 20827 китаю в 2022 році.

Так що Брікс-відстає і відстає не по дитячому на десятки років....
При чому США вже свій відрізок в 35 років пройшов з результатом +320%... А Китаю ще треба пройти і не факт що він зможе хоча б наблизитись до цього результату

Да, на душу населения хоть по ВВП, хоть по ВВП(ППС) да и просто по номинальному ВВП Китай пока сильно отстаёт от США.
Но по вашей же ссылке ВВП (ППС) на душу населения США 1980 - 12553 долл., 2024 - 85812. Рост в 7 раз.
Я спеціально змістив шкали на 35 років і показав що швидкість росту Китаю як мінімум ПОВІЛЬНІША між подібними рівнями...
...........

Даже по вашей табличке рост Китая на 61,5%, а рост США на 51,6%.
Но можно взять немного другие годы.
Например, Китай в 2018 - 16225 долл., в 2024 - 27093. Рост на 67,0%.
США 1988 - 21376, 1994 - 27674. Рост на 29,5%.
Как видите, я совсем немного изменил ваш пример, но разница в темпах развития резко выросла.
Так что ваш метод сравнения не очень корректен.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 07:52

  UA написав:Просвітницька рубрика Рагуль Інфо.

Одразу пригадалось, як тут деякі нєдоумєвалі-дивувались-посміхались над наявністю папірця з мокрою печаткою в кишені.
Зрозуміло, що в даному випадку скоріш за все нічого не буде, скотиться на гальмах.
Тим паче, що матеріальних збитків ніхто з можновладців не отримав, да і подія у парадигмі, що існує на даний час.

Цікаво, як відреагує влада, щоб попередити можливе загострення проблеми за умов підключення судей не на бік всл (тцк):
- або законодавчо розширить повноваження всл тцк (і всл взагалі);
- або прийме заходи по припиненню отакої неправомірної практики всл тцк.
- проведе просвітницьку роботу-заходи з цим суддею та профілактичну з іншими;
- не зробить нічого.
_______________________________
Михаил Подоляк.
«Будет переходной период небольшой, потом этот электоральный цикл (вероятно, имеются в виду выборы президента и парламента, – ред.), далее открытые границы и так далее»


Матриця:
- з одного боку всі ознаки, що припинення війни у близькому часі не буде;
- з іншого: метушня та шум в площині припинення війни незабаром - вибори та гарантії безпеки.

До речі, Трамп:
""У меня нет послания президенту Путину. Он знает мою позицию и примет решение так или иначе", - Трамп...
Трамп заявил, что американский контингент останется в Польше... и... "Мы разместим там еще, если они захотят"... (С)
Хоча починав з натяків про вивід амервійськ з Європи.
Лижня... Нікуди він не дінеться.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Трамп заявил, что американский контингент останется в Польше... и... "Мы разместим там еще, если они захотят"... (С)


с таким демонстративным расизмом умному легко просчитать чем закончатся геополитические мытарства Украины, где она в к онце-концов окажется
fox767676
