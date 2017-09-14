Работа по подготовке гарантий безопасности для Украины была завершена, - Эммануэль Макрон...
Тепер узгодження з Трампом. _________________________ УП: Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.
Зеленский: "Вы спрашиваете меня, может ли такой сценарий реализоваться в Украине? Я отвечаю, что все возможно. Надо отметить, что Южная Корея имеет большого союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее захватить ее. Поэтому все относительно: южнокорейцы все равно рискуют"...
budivelnik написав:https://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php Так щоб різні там флаймани не збуджувались я трошки по іншому цю ж табличку подам рік_ ______ США ______ рік_ ______ Китай 1981 ______ 12553 ______ 2016 ______ 12894 1982 ______ 13949 ______ 2017 ______ 13808 1983 ______ 14405 ______ 2018 ______ 14940 1984 ______ 15514 ______ 2019 ______ 16225 1985 ______ 17086 ______ 2020 ______ 17587 1986 ______ 18199 ______ 2021 ______ 18384 1987 ______ 19035 ______ 2022 ______ 20827
Відставання Китаю -35 років....+ не забувайте що 35 років тому долар коштував по іншому , тому 19035 доларів США на душу в США в 1987 році - це точно на 20-30% більше ніж 20827 китаю в 2022 році.
Так що Брікс-відстає і відстає не по дитячому на десятки років.... При чому США вже свій відрізок в 35 років пройшов з результатом +320%... А Китаю ще треба пройти і не факт що він зможе хоча б наблизитись до цього результату
Да, на душу населения хоть по ВВП, хоть по ВВП(ППС) да и просто по номинальному ВВП Китай пока сильно отстаёт от США. Но по вашей же ссылке ВВП (ППС) на душу населения США 1980 - 12553 долл., 2024 - 85812. Рост в 7 раз.
Я спеціально змістив шкали на 35 років і показав що швидкість росту Китаю як мінімум ПОВІЛЬНІША між подібними рівнями... ...........
Даже по вашей табличке рост Китая на 61,5%, а рост США на 51,6%. Но можно взять немного другие годы. Например, Китай в 2018 - 16225 долл., в 2024 - 27093. Рост на 67,0%. США 1988 - 21376, 1994 - 27674. Рост на 29,5%. Как видите, я совсем немного изменил ваш пример, но разница в темпах развития резко выросла. Так что ваш метод сравнения не очень корректен.
Одразу пригадалось, як тут деякі нєдоумєвалі-дивувались-посміхались над наявністю папірця з мокрою печаткою в кишені. Зрозуміло, що в даному випадку скоріш за все нічого не буде, скотиться на гальмах. Тим паче, що матеріальних збитків ніхто з можновладців не отримав, да і подія у парадигмі, що існує на даний час.
Цікаво, як відреагує влада, щоб попередити можливе загострення проблеми за умов підключення судей не на бік всл (тцк): - або законодавчо розширить повноваження всл тцк (і всл взагалі); - або прийме заходи по припиненню отакої неправомірної практики всл тцк. - проведе просвітницьку роботу-заходи з цим суддею та профілактичну з іншими; - не зробить нічого. _______________________________ Михаил Подоляк. «Будет переходной период небольшой, потом этот электоральный цикл (вероятно, имеются в виду выборы президента и парламента, – ред.), далее открытые границы и так далее»
Матриця: - з одного боку всі ознаки, що припинення війни у близькому часі не буде; - з іншого: метушня та шум в площині припинення війни незабаром - вибори та гарантії безпеки.
До речі, Трамп: ""У меня нет послания президенту Путину. Он знает мою позицию и примет решение так или иначе", - Трамп... Трамп заявил, что американский контингент останется в Польше... и... "Мы разместим там еще, если они захотят"... (С) Хоча починав з натяків про вивід амервійськ з Європи. Лижня... Нікуди він не дінеться.