detroytred написав:Трамп заявил, что американский контингент останется в Польше... и... "Мы разместим там еще, если они захотят"... (С)
с таким демонстративным расизмом умному легко просчитать чем закончатся геополитические мытарства Украины, где она в к онце-концов окажется
Просто, як апельсин. США іде з Європи - регіональним лідером стає Німеччина, США іде з ДС - регіональним лідером стає Японія, США іде з БС - регіональним лідером стає Ізраіль. Як результат США стає регіональним лідером лише в Америці. Україна програє - регіональним лідером стає РФ. Програш України, це коли взята столиця і нема більше ЗСУ. Китай не та імперія, що росте воєнним шляхом. РФ тримається купи поки царує Путін. (каламбур)
«Дефицит перевалит за 10 трлн». Экономисты предупредили о катастрофической ситуации с бюджетом
«Запланирован был дефицит в 1,2 трлн рублей, но об этом уже "забыли". Сбываются прогнозы, которые высказывали многие аналитики, причем самые худшие. Дефицит растет и будет кратно больше запланированного», — отметил экономист Константин Селянин.
По его словам, самое (https://t.me/+o3f16goQyOo3ZTVi)тяжёлое положение у угольной отрасли: каждая третья шахта закрыта или готовится к закрытию, убытки исчисляются сотнями миллиардов рублей. Трудности также наблюдаются у строителей, нефтяников и металлургов.
«"Сургунефтегаз" уже сообщил, что, хоть и формально, но убыточен, остальные компании рапортовали о снижении прибыли до 70%. Если у них упали доходы, то в бюджете денег не будет, потому что налог на прибыль — это основа бюджета.
В ближайшее время улучшений ждать не приходится. Весь вопрос в том, насколько огромен будет дефицит — около 6 трлн или перевалит за 10 трлн», — размышляет эксперт.
Просто, як апельсин. США іде з Європи - регіональним лідером стає Німеччина, США іде з ДС - регіональним лідером стає Японія, США іде з БС - регіональним лідером стає Ізраіль. Як результат США стає регіональним лідером лише в Америці. Україна програє - регіональним лідером стає РФ. Програш України, це коли взята столиця і нема більше ЗСУ. Китай не та імперія, що росте воєнним шляхом. РФ тримається купи поки царює Путін. (каламбур)
зніміть євророжеві окуляри у кожному випадку лідером стає хтось з віссі зла, а не тільки в останньому програш України коли цуцванг, тобто вже. якщо Україну після всіх саможертв з майданами за невигідні торгівельні угоди та вассалітет, з покаліченою конституціею, самороззброєнням не беруть до НАТО, а американські солдати захищають поляків просто за красиві очі, то країна приречена, можно тільки розтягнути агонію
ЛАД якщо конкретно про події з 15серпня по 15 вересня 2014
головний удар був нанесений регулярними російськими військами в кількості 10-12 тис. піхоти (на тій ділянці у ЗСУ було від 4,5 до 5тисяч), в додаток з кордону рф працювали більше двадцяти арт дивізіонів рзсо "Смерч","Ураган".
припиніть ганьбитись, визнайте, що рф нанесла удар в спину нашим формування (вночі російське угруповання стрімко перетнуло кордон і атакувало зненацька) -помилка Муженко в тому що не передбачили такий сценарій
Це якщо пу зможе. Оте саме "якщо".
А так (якщо не зможе), то або буфер, або фортеця. В залежності від того, що зможуть вже партнери. Виділити ресурсів на фортецю чи лише на буфер.
До речі, буфер... влаштує що Захід, що Схід. Це єдиний компромісний варіант між ними. Але... є проблема -- Причерномор'я... Саме через це продовження війни. Рфія це продемонструвала мапою в герасимова... і без виходу до моря Україна стає обрубком...ніяким. Британія ж з Ко апріорі на це не піде... З Очакова-Криму все почалось і тільки їми ж закінчиться. Хоча б ціною всієї іншої частини країни. Тобто підтримка України з їх боку буде до Перемоги.. Ще й Турція підключиться обов'язково колись проти рфії.
Проуцес)) в самому розгарі... Питання лише в розриві тактів. Для виборів. Ні в мацкві, ні в лондонах поки не можуть визначитись, що їм вигідніше -- через розрив тактів чи без розриву.
Колія...є. А от ітог в деталях ще невідомий. Проглядається лише, що брати на баланс всю Неньку не горять бажанням обидві сторони. Тільки частинами.
detroytred буфер-фортеця не життєздатний варіант жінки та молодь просто втечуть в ЄС що поруч під американську парасольку там можно продовжувати гедоністичний спосіб життя а напряг з солдатчиною до 60 нікому не потрібен то чи росія дочекається вимирання фортеці, чи просуне свою владу, бо тим хто зашившився можливо набридне тягання каштанів з вогню задля комфорту Європи. тим більше якщо стосутнки москва-Вашингтон нормалізуються і з Мінська та москви будуть рейси до Чикаго