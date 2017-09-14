RSS
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:30

Просто, як апельсин.

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Трамп заявил, что американский контингент останется в Польше... и... "Мы разместим там еще, если они захотят"... (С)


с таким демонстративным расизмом умному легко просчитать чем закончатся геополитические мытарства Украины, где она в к онце-концов окажется

Просто, як апельсин.
США іде з Європи - регіональним лідером стає Німеччина,
США іде з ДС - регіональним лідером стає Японія,
США іде з БС - регіональним лідером стає Ізраіль.
Як результат США стає регіональним лідером лише в Америці.
Україна програє - регіональним лідером стає РФ.
Програш України, це коли взята столиця і нема більше ЗСУ.
Китай не та імперія, що росте воєнним шляхом.
РФ тримається купи поки царує Путін. (каламбур)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40663
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У нас на нашей стороне воюют иностранцы (из разных стран), воюет РДК.


погана риса -не визнавати помилкових заяв

якщо через 3 роки хтось з ветеранів зсу вб'є когось з рідні, ви скажете-дивитесь (вони такі самі нелюді, як ті що прийшли з болот) , це в вас проросла латинина(і арестович ) разом
prodigy
 
Повідомлень: 12670
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3333 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:38

«Дефицит перевалит за 10 трлн». Экономисты предупредили о катастрофической ситуации с бюджетом

«Запланирован был дефицит в 1,2 трлн рублей, но об этом уже "забыли". Сбываются прогнозы, которые высказывали многие аналитики, причем самые худшие. Дефицит растет и будет кратно больше запланированного», — отметил экономист Константин Селянин.

По его словам, самое (https://t.me/+o3f16goQyOo3ZTVi)тяжёлое положение у угольной отрасли: каждая третья шахта закрыта или готовится к закрытию, убытки исчисляются сотнями миллиардов рублей. Трудности также наблюдаются у строителей, нефтяников и металлургов.

«"Сургунефтегаз" уже сообщил, что, хоть и формально, но убыточен, остальные компании рапортовали о снижении прибыли до 70%. Если у них упали доходы, то в бюджете денег не будет, потому что налог на прибыль — это основа бюджета.

В ближайшее время улучшений ждать не приходится. Весь вопрос в том, насколько огромен будет дефицит — около 6 трлн или перевалит за 10 трлн», — размышляет эксперт.
prodigy
 
Повідомлень: 12670
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3333 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:38

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Трамп заявил, что американский контингент останется в Польше... и... "Мы разместим там еще, если они захотят"... (С)


с таким демонстративным расизмом умному легко просчитать чем закончатся геополитические мытарства Украины, где она в к онце-концов окажется

Просто, як апельсин.
США іде з Європи - регіональним лідером стає Німеччина,
США іде з ДС - регіональним лідером стає Японія,
США іде з БС - регіональним лідером стає Ізраіль.
Як результат США стає регіональним лідером лише в Америці.
Україна програє - регіональним лідером стає РФ.
Програш України, це коли взята столиця і нема більше ЗСУ.
Китай не та імперія, що росте воєнним шляхом.


зніміть євророжеві окуляри
у кожному випадку лідером стає хтось з віссі зла, а не тільки в останньому
програш України коли цуцванг, тобто вже.
якщо Україну після всіх саможертв з майданами за невигідні торгівельні угоди та вассалітет, з покаліченою конституціею, самороззброєнням не беруть до НАТО, а американські солдати захищають поляків просто за красиві очі, то країна приречена, можно тільки розтягнути агонію
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:40

За крок до перевороту думок©

  flyman написав:це коли взята столиця
То типу зараз ми у виграші?

Чи просто - не у великому програші?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8575
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:45

ЛАД
якщо конкретно про події з 15серпня по 15 вересня 2014

головний удар був нанесений регулярними російськими військами в кількості 10-12 тис. піхоти (на тій ділянці у ЗСУ було від 4,5 до 5тисяч), в додаток з кордону рф працювали більше двадцяти арт дивізіонів рзсо "Смерч","Ураган".

припиніть ганьбитись, визнайте, що рф нанесла удар в спину нашим формування (вночі російське угруповання стрімко перетнуло кордон і атакувало зненацька)
-помилка Муженко в тому що не передбачили такий сценарій
prodigy
 
Повідомлень: 12670
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3333 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:56

prodigy
помилка Муженко в тому що не передбачили такий сценарій


На той момент фізично нічим було крити ті ділянки. Навіть з динирами фронт був не суцільний. Лише розкидані опорними. А з кацапами на кордоні лише прикордонники по суті.
Hotab
 
Повідомлень: 16093
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 09:04

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Трамп заявил, что американский контингент останется в Польше... и... "Мы разместим там еще, если они захотят"... (С)


с таким демонстративным расизмом умному легко просчитать чем закончатся геополитические мытарства Украины, где она в к онце-концов окажется

Це якщо пу зможе.
Оте саме "якщо".

А так (якщо не зможе), то або буфер, або фортеця. В залежності від того, що зможуть вже партнери. Виділити ресурсів на фортецю чи лише на буфер.

До речі, буфер... влаштує що Захід, що Схід. Це єдиний компромісний варіант між ними.
Але... є проблема -- Причерномор'я...
Саме через це продовження війни.
Рфія це продемонструвала мапою в герасимова... і без виходу до моря Україна стає обрубком...ніяким.
Британія ж з Ко апріорі на це не піде... З Очакова-Криму все почалось і тільки їми ж закінчиться. Хоча б ціною всієї іншої частини країни. Тобто підтримка України з їх боку буде до Перемоги.. Ще й Турція підключиться обов'язково колись проти рфії.

Проуцес)) в самому розгарі...
Питання лише в розриві тактів.
Для виборів.
Ні в мацкві, ні в лондонах поки не можуть визначитись, що їм вигідніше -- через розрив тактів чи без розриву.

Колія...є.
А от ітог в деталях ще невідомий.
Проглядається лише, що брати на баланс всю Неньку не горять бажанням обидві сторони. Тільки частинами.
detroytred
 
Повідомлень: 25375
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 09:12

detroytred
буфер-фортеця не життєздатний варіант
жінки та молодь просто втечуть в ЄС що поруч під американську парасольку
там можно продовжувати гедоністичний спосіб життя
а напряг з солдатчиною до 60 нікому не потрібен
то чи росія дочекається вимирання фортеці, чи просуне свою владу, бо тим хто зашившився можливо набридне тягання каштанів з вогню задля комфорту Європи. тим більше якщо стосутнки москва-Вашингтон нормалізуються і з Мінська та москви будуть рейси до Чикаго
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
