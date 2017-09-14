RSS
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Україна дуже велика країна...


ні, Україна маленька країна. економічно, демографічно
радянським людям не подобалось жити запертими в 1/5 частині земної кулі
потім українців не влаштовувало жити в країні з Кримом та вільним виїздом, реальною багатопартійністю.
зараз буде країна з віковим фрустрованим населення [майже] без виходу до моря.
КНДР має кращі умови - вихід до 2 теплих морів, можливість виїхати по робочим візам в КНР та рф.
те що вона європі потрібна для якихось своїх тимчасових цілей не заперечує високої вірогідності, що у підсумку вона буде зкинута на баланс рф
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4177
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 09:40

  prodigy написав:
«Дефицит перевалит за 10 трлн». Экономисты предупредили о катастрофической ситуации с бюджетом

«Запланирован был дефицит в 1,2 трлн рублей, но об этом уже "забыли". Сбываются прогнозы, которые высказывали многие аналитики, причем самые худшие. Дефицит растет и будет кратно больше запланированного», — отметил экономист Константин Селянин.

По его словам, самое (https://t.me/+o3f16goQyOo3ZTVi)тяжёлое положение у угольной отрасли: каждая третья шахта закрыта или готовится к закрытию, убытки исчисляются сотнями миллиардов рублей. Трудности также наблюдаются у строителей, нефтяников и металлургов.

«"Сургунефтегаз" уже сообщил, что, хоть и формально, но убыточен, остальные компании рапортовали о снижении прибыли до 70%. Если у них упали доходы, то в бюджете денег не будет, потому что налог на прибыль — это основа бюджета.

В ближайшее время улучшений ждать не приходится. Весь вопрос в том, насколько огромен будет дефицит — около 6 трлн или перевалит за 10 трлн», — размышляет эксперт.

закриють шахти, підуть добровольцями на СВО
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40672
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 09:41

  Успіх написав:
  flyman написав:це коли взята столиця
То типу зараз ми у виграші?

Чи просто - не у великому програші?

не в капітуляції
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40672
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 09:45

  fox767676 написав: не заперечує високої вірогідності, що у підсумку вона буде зкинута на баланс рф

Дик, в тому й справа, що ні Європа, ні рфія не мають ресурсів, щоб взяти на баланс Україну, навіть при наявності такого бажання.

А згідно пісень волгаря, то навіть за наявності ресурсів в рашці, вона вже не сересере і не буде їх подібно ньому витрачати.

Тому сторони залюбки притримуються сценарію виснаження (то ж не діставайся ти нікому ... в отакому потужному, як раніше, вигляді).

За великим рахунком відбувається дерібан Неньки. В обгортці...
Хоча впевнений на 90+%, як такова, Україна збережеться за будь-яких розкладів, та у сфері Європи.
10% на не у сфері Європи - це якщо сама Європа не збережеться.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 вер, 2025 09:53, всього редагувалось 1 раз.

detroytred
detroytred
 
Повідомлень: 25382
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 09:50

  detroytred написав:
  fox767676 написав: не заперечує високої вірогідності, що у підсумку вона буде зкинута на баланс рф

Дик, в тому й справа, що ні Європа, ні рфія не мають ресурсів, щоб взяти на баланс Україну, навіть при наявності такого бажання.

А згідно пісень волгаря, то навіть за наявності ресурсів в рашці, вона вже не сересере і не буде їх подібно ньому витрачати.

Тому сторони залюбки притримуються сценарію виснаження (то ж не діставайся ти нікому ... в отакому потужному, як раніше, вигляді).

Ну тоді підтверджуеться теорія славка броварського що
боротьба за повноцінні російські пенсії ))
якесь дозоване інфраструктурне відновлення може забезпечити КНР, європа - навряд
чим довше війна , тем непідйомнішою для ЄС стає територія України
щось полагодити\побудувати вони ще зможуть, а ось захистити івестиціі вже буде нікому
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4177
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 09:52

  detroytred написав:
  fox767676 написав: не заперечує високої вірогідності, що у підсумку вона буде зкинута на баланс рф

Дик, в тому й справа, що ні Європа, ні рфія не мають ресурсів, щоб взяти на баланс Україну, навіть при наявності такого бажання.

А згідно пісень волгаря, то навіть за наявності ресурсів в рашці, вона вже не сересере і не буде їх подібно ньому витрачати.

Тому сторони залюбки притримуються сценарію виснаження (то ж не діставайся ти нікому ... в отакому потужному, як раніше, вигляді).

За великим рахунком відбувається дерібан Неньки. В обгортці...

Це якщо повністю, то не мають.
Польщу і ту ділили 4 рази. І так нічьо, єсчє нє згінєла.

2fox767676
притримуюсь думки БТС, що соборна ненька це імперія, на відміну від тої ж Польщі, в якої нема колоній
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40672
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:притримують думки БТС, що соборна ненька це імперія

народ не оцінив приколу мати власну компактну імперію
Зі Львовом, Чернівцями та Севастополем , Бахчисараєм , Судаком
років через 300 може знову посміхнеться доля
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4177
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:04

  flyman написав:Це якщо повністю, то не мають.
Польщу і ту ділили 4 рази. І так нічьо, єсчє нє згінєла.

Беззаперечно.
Хоч географічно до Жовкви, хоч якісно до Парагваю.
Все одно лунатиме "Ще не вмерла..."

А там, дивись, і мацква-капут. Ще й кубанями приростемо.
detroytred
 
Повідомлень: 25382
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна у 1992 майже як Австроугорська імперія у 1914
Площа
• 1914
676 615 км2
Населення
• 1914
52 749 900 осіб
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4177
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А там, дивись, і мацква-капут. Ще й кубанями приростемо.

думкою багатієте
нема сенсу розумній людині тут чимось жертвувати, навіть просто часом
такі думкобагатії всі здобутки зведуть нанівець
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 04 вер, 2025 10:13, всього редагувалось 1 раз.

fox767676
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4177
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
