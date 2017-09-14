RSS
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:12

  fox767676 написав:
  flyman написав:притримують думки БТС, що соборна ненька це імперія

народ не оцінив приколу мати власну компактну імперію
Зі Львовом, Чернівцями та Севастополем , Бахчисараєм , Судаком
років через 300 може знову посміхнеться доля

Не народ, а можновладці.
І ... активісти.

Народ (тобто більшість населення країни) ... робота-пиво-футбол(бейсбол).
Чогось більшого від нього вимагати-очікувати не варто.
Тим паче здатності до об'єктивного оцінювання.
Суб'єктивне ж йому надає результат конкурентної боротьби між можновладцями-елітами з залученням активістів.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:14

  fox767676 написав:
  flyman написав:притримують думки БТС, що соборна ненька це імперія

народ не оцінив приколу мати власну компактну імперію
Зі Львовом, Чернівцями та Севастополем , Бахчисараєм , Судаком
років через 300 може знову посміхнеться доля

а ще ж є "християнська спадщина східного обряду", в якій релігійну паралель можна провести із змаганнями Ірану та ПА за "IV Рим", якому, кажуть, не бувати.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:15

  fox767676 написав:
  detroytred написав:А там, дивись, і мацква-капут. Ще й кубанями приростемо.

думкою багатієте
нема сенсу розумній людині тут чимось жертвувати, навіть просто часом
такі думкобагатії всі здобутки зведуть нанівець


Ви або не зрозуміли моєї думки, або тролите.
Бо ця моя думка є по суті продовженням вашої ж:
  fox767676 написав:народ не оцінив приколу мати власну компактну імперію
Зі Львовом, Чернівцями та Севастополем , Бахчисараєм , Судаком
років через 300 може знову посміхнеться доля
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:16

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:притримують думки БТС, що соборна ненька це імперія

народ не оцінив приколу мати власну компактну імперію
Зі Львовом, Чернівцями та Севастополем , Бахчисараєм , Судаком
років через 300 може знову посміхнеться доля

Не народ, а можновладці.
І ... активісти.

Народ (тобто більшість населення країни) ... робота-пиво-футбол(бейсбол).
Чогось більшого від нього вимагати-очікувати не варто.
Тим паче здатності до об'єктивного оцінювання.
Суб'єктивне ж йому надає результат конкурентної боротьби між можновладцями-елітами з залученням активістів.

не було б народу, не було б Рейху,
не треба впадати в зарозумілий маразм виродженої аристократії,
без підтримки народу царювання фейкове
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:23

  flyman написав:не було б народу, не було б Рейху,
не треба впадати в зарозумілий маразм виродженої аристократії

Не так.

Народ був, є і буде.
А от що і хто йому втем'яшує в потилицю визначається отим самим результатом боротьби між можновладцями-елітами.

І зараз в пивной якийсь бувший єфрейтор щось собі бубонить...
І результат?
А за підтримки умовно сталелитейшика Крупа?

Так само щось співає своє отут місіонер.
І результат? Навіть на рівні свого району, міста ...
А от якщо співати він почне за підтримки "1+1"? Ще й з оформленням по вищому розряду та технологіям впливу на маси.
То, дивись, і почує... Народ.

Підтримку народом ніхто не заперечує. Мова про те, як досягається оця підтримка.
Народом, який апріорі не має повного обсягу ні знань, ні інформації-даних для об'єктивної правильної оцінки, розрахунок, висновків.
Образно: у кого краще заспіває Бейонсе, того й підтримає.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:23

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД
https://t.me/nevzorovtv/29057

в 2022році ви стверджували, що 2014р на Донбасі зі боку рашки не було регулярних підрозділів (тільки інструктори і "отпускники")
о це чмо прямим текстом каже, шо регулярні підрозділи (58 армії, Южного округа)
були і пре це наш генштаб казав ще влітку 2014(після Іловайська була комісія, яка все підтвердила), тільки путін все заперечував (на цю тему є статті у вікі)
але для вас це був не доказ, рік тому павло губарев розпустив язика і все виклав як на духу про фінансування, військових і плани на захоплення решти територій України

У нас на нашей стороне воюют иностранцы (из разных стран), воюет РДК.
Но, надеюсь, вы не станете утверждать, что воюют не ЗСУ, а эти части. Хотя они точно есть.


прирівнювати РДК до КНДР це патужно. що не придумаєш, щоб не визнавати тотальну російську пропаганду, якою просочений ЛАД. але не визнавати брехню 2014 року, яка вже для росіян стала не актуальна .. про відсутність російських військ, які почали цю війну...

в 2014 році я відписався від лєбедєва який брехав, що танки "ДНР" це українські "захоплені". брехав професійно, викладав табличку із "серійними номерами" і тд.

в 2025 році лєбєдєв прямо каже що брехали в 2014 для таких як ЛАД

но ЛАДу треба закон, або в крайньому випадку рішення печерського суду :mrgreen:

через 10 років який педо оператор дрона буде вихвалятись на форумах, як заради розваги вбивав пенсіонерів. цікаво, чи буде вимагати ЛАД офіційне рішення суду, щоб визнати сьогоднішню брехню? :D

польскі та литовські "снайпери" які стріляють по дітям в трусіках. мда..
пропаганда це найсильніша російська зброя, яка змінює реальність, а не перекопує посадки як мільйони корейських снарядів
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:25

  detroytred написав:
  flyman написав:не було б народу, не було б Рейху,
не треба впадати в зарозумілий маразм виродженої аристократії

Не так.

Народ був, є і буде.
А от що і хто йому втем'яшує в потилицю визначається отим самим результатом боротьби між можновладцями-елітами.

І зараз в пивной якийсь бувший єфрейтор щось собі бубонить...
І результат?
А за підтримки умовно сталелитейшика Крупа?

Так само щось співає своє отут місіонер.
І результат? Навіть на рівні свого району, міста ...
А от якщо співати він почне за підтримки "1+1"? Ще й з оформленням по вищому розряду та технологіям впливу на маси.
То, дивись, і почує... Народ.

вам, комраде підполковнику, на перездачу предмету діалекти́чного матеріалі́зму в цілому та ролі особистості в історії зокрема
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:31

  flyman написав: на перездачу предмету діалекти́чного матеріалі́зму в цілому та ролі особистості в історії зокрема

Ні, чуваче, цю чухню це тобі можна впарити.
А я з нею якось вже розібрався.

За віконцем президент тому яскравим підтвердженням.
Процес "зачистки" ПАПом конкурентів з старих еліт.
І висування "нового".

"Всі вибори виграються до виборів" (с)
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 вер, 2025 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а ще ж є "християнська спадщина східного обряду", в якій релігійну паралель можна провести із змаганнями Ірану та ПА за "IV Рим", якому, кажуть, не бувати.

оця рехристиянизація 90-х це був додатковий цвях у тіло України
пов'язана була насамперед з криміналом, як засіб індульгенцій
та для влади як засіб пропаганди та маніпуляцій
можливо церкви було варто відновлювати, але здебільшого як пам'ятники
але ніяких офіційних зустрічей, ніяких трансляцій, та викладання у школах
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:44

  fox767676 написав:detroytred
буфер-фортеця не життєздатний варіант
жінки та молодь просто втечуть в ЄС що поруч під американську парасольку
там можно продовжувати гедоністичний спосіб життя
а напряг з солдатчиною до 60 нікому не потрібен
то чи росія дочекається вимирання фортеці, чи просуне свою владу, бо тим хто зашившився можливо набридне тягання каштанів з вогню задля комфорту Європи. тим більше якщо стосутнки москва-Вашингтон нормалізуються і з Мінська та москви будуть рейси до Чикаго

Наши местные нэзламныци особо не бегут :wink:
А для армии в 2 ляма вполне населения лямов в 10 хватит :oops:
