Додано: Чет 04 вер, 2025 11:06

Сценарій від експерта:



*Скажите... почему же тогда РФ так печется о возможном "разгроме" Украины и истерит про требование капитуляции угрожая разгромом?

В таких случаях МОЛЧА делают... ЕСЛИ...

ЕСЛИ... (цитата из Греции)...

Если могут...

Или...

НЕ...

Не могут... и это пони мают... вот и истерят... ибо тогда работает Перфокарта по ним... со всей пролетарской неизбежностью...



Значит ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант - Асимметрия... И это то, чего ждет Трамп для включения "Второй Фазы" (как он сам сказал)... Что профиксит начало Второй Фазы войны... и запустит обратный отсчет той Большой о которой говорил...



Теперь Вам станет понятным его мемчик про неизбежность неизбежного...

Поймете о чем говорят сейчас многие политики и у нас и вне...



У РФ сейчас пат. Либо "линейка" и ничего... кроме отработки Перфокарты по РФ... либо асимметрия, открытие второго этапа и сожжение мостов.

Вот и истерят.



П.С.: По Украине перспектива тогда тоже понятна - Страна-Крепость... Но это и так уже неизбежно в силу финансов, долга, демографии и прочего.* (С)

____________________

*Британия передала оружия Украине на 1 ярд... с доходов от замороженных активов РФ...* (С)