Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:20
detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
УП: Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.
Я про цей варіант, як найбільш вірогідний, говорив ще 1.5-2 роки тому слово в слово!
Зе нарешті до цього дійшов.
Ситуація на зараз:
"перед РФ финальная дилемма...
Либо полный Вассал Китая... с унижениями... либо Минск-3 от Украины... с унижениями...
Остается только Асимметрия и Вставай Страна Огромная... т.е. прыжок в пропасть..." (С)
оця маячня про васалсасал Китая ще не набридла?
це навіть на казочку для дітей про Бабабайку не тягне на страшилку перед сном
1
3
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:21
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
притримують думки БТС, що соборна ненька це імперія
До речі, питання виникло з цього приводу.
Яким чином узгоджується отаке бачення з діями стосовно російської мови, музики?
Чи це суто на час війни?
не розумію про що саме?
більшовицький порив "до основи а потім ... хто був ніким стане слугою"?
чи стосовно есперанто для угро-фінів з каракалпаками?
Тепер не розумію я))
Нема, то й нема.
Імперія російська була, спадкоємниця є. Мова є.
Але нема.
Але заборони на прослуховування в нас є.
Матриця..
Ніколи не ліз в питання мови, то й і не буду.
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:25
flyman написав:
оця маячня про васалсасал Китая ще не набридла?
це навіть на казочку для дітей про Бабабайку не тягне на страшилку перед сном
Ні.
Бо у Флер вже давно повний васалсасал, а тут лише про перспективу їм стати.
У вас - що казочка.
То де істина, напрошується питання.
І класична відповідь на нього.
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:27
detroytred написав:
Тепер не розумію я))
Нема, то й нема.
Імперія російська була, спадкоємниця є. Мова є.
Але нема.
Але заборони на прослуховування в нас є.
Матриця..
Ніколи не ліз в питання мови, то й і не буду.
Спадкоємниця чого? Улуса?
Мови (татарська, фінська, угорська, ерзя)?
Віри (невже несторіантства)?
Давай почнем що таке імперія (до речі там в посилання на курс геополітики є визначення професора)?
Прослуховування чого, кому і де?
Оці відривки п"яних відрижок фраз і натяками на езопову загадковість це щось таке на висоті дзвіниці Голохвастова на перфострічці британського шпінделя обліківки стм.
1
3
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:28
detroytred написав: flyman написав:
оця маячня про васалсасал Китая ще не набридла?
це навіть на казочку для дітей про Бабабайку не тягне на страшилку перед сном
Ні.
Бо у Флер вже давно повний васалсасал, а тут лише про перспективу їм стати.
У вас - що казочка.
То де істина, напрошується питання.
І класична відповідь на нього.
ін віно верітас
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:36
flyman
цікавий моголоїд з Канади
з таким матеріалом легко проапгрейдити англійську
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:40
flyman написав: detroytred написав:
Тепер не розумію я))
Нема, то й нема.
Імперія російська була, спадкоємниця є. Мова є.
Але нема.
Але заборони на прослуховування в нас є.
Матриця..
Ніколи не ліз в питання мови, то й і не буду.
Спадкоємниця чого? Улуса?
Мови (татарська, фінська, угорська, ерзя)?
Віри (невже несторіантства)?
Давай почнем що таке імперія (до речі там в посилання на курс геополітики є визначення професора)?
Прослуховування чого, кому і де?
Оці відривки п"яних відрижок фраз і натяками на езопову загадковість це щось таке на висоті дзвіниці Голохвастова на перфострічці британського шпінделя обліківки стм.
Давай. Закінчимо. Цікавитися не буду. Вірю. Просто вірю, що є, але нема. Нема, то й нема.
Україна понад усе!
Ну щоб тобі було зрозуміло.
Чітко та зрозуміло. Можу повторити, якщо що, спеціально особисто для тебе.
Я тебе спитав. Не хоч пояснити, то й не треба.
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:47
detroytred написав: flyman написав:
оця маячня про васалсасал Китая ще не набридла?
це навіть на казочку для дітей про Бабабайку не тягне на страшилку перед сном
Ні.
Бо у Флер вже давно повний васалсасал, а тут лише про перспективу їм стати.
У вас - що казочка.
То де істина, напрошується питання.
І класична відповідь на нього.
Істина очевидна - РФ не є васалом Китаю. І немає жодних перспектив ним стати в короткостроковій перспективі. Зокрема по причині того що в РФ багато ядерної зброї.
*З таким самим успіхом можна вважати що Україна є васалом США
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:49
andrijk777 написав:
*З таким самим успіхом можна вважати що Україна є васалом США
😁😁😁
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:50
fox767676 написав:flyman
цікавий моголоїд з Канади
з таким матеріалом легко проапгрейдити англійську
і зрозуміти багато чого що таке США (деми, респи), ху із сіоністи, з чого зварена каша БС, і чому Іран має напасти на Ізраїль (хінт: щоб зійшло царство небесне, чим скоріше тим ліпше), і яку грає РФ та Китай, в чому геніальна стратегічність Сталіна
|