flyman написав:і зрозуміти багато чого що таке США (деми, респи), ху із сіоністи, з чого зварена каша БС, і чому Іран має напасти на Ізраїль (хінт: щоб зійшло царство небесне, чим скоріше тим ліпше), і яку грає РФ та Китай, в чому геніальна стратегічність Сталіна
Це я все з восьмого класу знаю, треба англійську відполірувати на цікавому матеріалі
fox767676 написав:flyman цікавий моголоїд з Канади з таким матеріалом легко проапгрейдити англійську
Перевірка рівня розуміння цього експерта не складна -- що збувається з його математики-логіки-розрахунків.
В отого алконафта збувається під 80%. Особливо по короткосроку, там до 90++% Сьогодні ввечері каже..., завтра-через тиждень так і відбувається.
prodigy написав:ЛАД якщо конкретно про події з 15серпня по 15 вересня 2014
головний удар був нанесений регулярними російськими військами в кількості 10-12 тис. піхоти (на тій ділянці у ЗСУ було від 4,5 до 5тисяч), в додаток з кордону рф працювали більше двадцяти арт дивізіонів рзсо "Смерч","Ураган".
припиніть ганьбитись, визнайте, що рф нанесла удар в спину нашим формування (вночі російське угруповання стрімко перетнуло кордон і атакувало зненацька) -помилка Муженко в тому що не передбачили такий сценарій
А якщо конкретно про події з 15 квітня по 15 серпня 2014? погана риса - придумувати помилкові заяви і вишукувати ворогів народу.
Вмешательство росс. армии в Дебальцево и в Иловайске я никогда не отрицал. Так же, как и то, что, например, Гиркин - российский военный и в руководстве ДЛНР были россияне. И так же, как участие российских добровольцев. Но если бы население Славянска не поддержало того же Гиркина, то ничего бы у него не получилось, его группа из 20 (или даже 52) человек была бы легко и быстро уничтожена. Основная проблема была именно в поддержке населения. И попытки доказать это, не признавая собственных ошибок, ведёт только к очередным ошибкам.
А в АТО была не "помилка Муженко в тому що не передбачили такий сценарій", это не его вина. Это помилка политического руководства. Вы, я, другие форумчане могли не предвидеть вмешательства РФ, а вот политруководство после Крыма, Гиркина, имея значительно больше информации, обязано было учитывать такую возможность, а не рассказывать, что мы закончим АТО не за месяцы, а за дни.
Карабахский конфликт был заморожен 22 года с 1994 до 2016, а фактически даже до 2020. И Азербайджан не начинал боевых действий пока не почувствовал себя достаточно уверенно.
А что касается Латыниной и Арестовича, то они, как минимум, заметно умнее вас.
Відсотків 20% в молоко.
був такий фільм про провидця на 2 хв. вперед, і що йому це дало тому Пророку? є інша версія в Дюні, де один з героїв мав бачення альтернативних реальностей на роки вперед і міг вибирати на його думку оптимальніші з
на початках можна сприймати, але на 4-й рік, це як зупинитися на Кіосакі бо він на 90% правий
detroytred написав:В отого алконафта збувається під 80%. Особливо по короткосроку, там до 90++%
да ладно прошлым летом должна была быть "конституанта", ядерный удар осенью 2024 , выборы весной 2025 на правобережье просто он работает на группы заинтересованные в продолжении войны и в катастрофических сценариях для Украины но эти группы не являются единственными кто определяет траекторию событий .
помилка Муженко в тому що не передбачили такий сценарій
На той момент фізично нічим було крити ті ділянки. Навіть з динирами фронт був не суцільний. Лише розкидані опорними. А з кацапами на кордоні лише прикордонники по суті.
у ген.штабі всі про це знали і розуміли ризики, що охплювати Донецк з півдня -це шанс отримати удар в спину (що і сталося) мені про це розповідав у 2021р колишній боєц 28 бригади (яка попала під роздачу і була фактично частково розмотана)
Рішення про проведення операції з відновлення контролю над кордоном було прийнято як з політичних причин, так і з суто військових причин. Контроль над кордоном і створення 10 км буферної зони було одним із ключових пунктів мирного плану, який запропонував новообраний президент Петро Порошенко. Згодом секретар РНБО Андрій Парубій повідомив, що перекриття державного кордону відбувалось згідно з поставленим президентом завданням[47]. Пізніше в інтерв'ю колишній начальник штабу АТО, генерал Віктор Назаров заявив, що коридор уздовж кордону сили АТО пробивали на виконання вимоги європейської спільноти.Це було одною з вимог для надання допомоги Україні. На думку Назарова, українське військове командування було не надто щасливе від цього, бо розуміло, що по суті наражаються на вогонь із двох боків. При плануванні операції командування АТО не виходили з розрахунків, що ЗС РФ будуть вести вогонь зі своєї території.
Початкове завдання угрупування сил АТО полягало в ізоляції району АТО, поверненні під контроль ділянки державного кордону України з Російською Федерацією протяжністю близько 140 км на ділянці Ізварине—Кумачове з метою припинення перетину кордону групами російських найманців та ліквідації ліній забезпечення сил бойовиків, а також сепаратистів з числа місцевого населення, озброєнням і боєприпасами. Крім того, на угрупування Сектору «Д» покладалося завдання щодо забезпечення безперешкодного підвезення боєприпасів і матеріально-технічних засобів у напрямку Петровське — Степанівка[3].
Контроль кордону мав унеможливити використання бойовиками п'яти магістральних напрямків, по яким здійснювався зв'язок контрольованих бойовиками територій з РФ. Зокрема через пропускні пункти «Успенка», «Маринівка», «Довжанський», «Червонопартизанськ» та «Ізварине». Планувалось створити укріплені пункти оборони, які артилерійським вогнем могли б знищувати противника, що рухався через автодороги та степові ділянки.
Причому після виконання першого завдання (блокування державного кордону) бригади ЗСУ мали перейти до другого — оточення мегаполісів. А на їхнє місце повинні були прийти батальйони територіальної оборони[49].
Початок операції був запланований на 17 травня, проте його довелось відкласти через напад на блокпост 51-ї механізованої бригади під Волновахою, внаслідок якого деморалізований підрозділ було тимчасово виведено в тил. Фактично наступ розпочався лише 12 червня[23].
Ця відстрочка дозволила бойовикам укріпити свої позиції у прикордонній смузі. 5 червня до Амвросіївки прибули загони бойовиків з Донецька та Шахтарська загальною чисельністю кілька сотень чоловік з кількома БТР і приблизно 10 вантажівками. Того ж дня 5 вантажівок з бойовиками кавказької зовнішності прибули до Сніжного[50].
7 червня в Україну вторглася колона бойовиків з Росії. Частина колони попрямувала в Торез та Сніжне. Із Сніжного бойовики почали створювати опорний пункт і готуватись до облоги[51]. Протягом 8 червня бойовики продовжували фортифікаційні роботи у Сніжному: встановлювали блок-пости, рили окопи, обладнували вогневі точки. Колони підвозили підкріплення з Росії, в тому числі, кадрових військових РФ[52].
В Сніжному 10 червня збільшилась кількість бойовиків ДНР, в тому числі бойовиків «Востока». Також продовжилось укріплення барикад та підготовка до оборони. Дмитрівка вже перебувала під контролем бойовиків[53].
Сніжне — один з ключових населених пунктів в майбутніх боях на кордоні. Від міста 15 км до україно-російського кордону та в 12 км до кургану Савур-Могила — найвищої точки в цьому районі. Без контролю на Сніжним було важко утримувати Савур-Могилу.
Як тільки ти заглянув в майбутнє, воно змінюється.