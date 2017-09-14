RSS
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:22

Компанія Fire Point, яка займається виготовленням ракет "Фламінго", до 2023 року була відома лише у вузьких колах діячів кіноіндустрії, проте вже у 2024 році отримала 30% всіх держзамовлень на ринку дронів. 8)

"Вчора президент Зеленський був з коротким візитом у Данії і заявив, що Данія стане першою країною, з якою Україна запустить спільне оборонне виробництво. Джерело:
Чи потрібно уточнювати, що це спільне виробництво з Данією буде у компанії Fire Point, яка отримала в минулому році від датського уряду 320 млн доларів, а цього року отримає від них 1,26 млрд євро? І якщо компанія Fire Point працює чесно і закладає в свої дрони і ракети лише дозволені 25% прибутку, то навіть у цьому випадку вона заробить колосальні гроші" 8)

До 2023 року компанію Fire Point знали лише в вузьких колах діячів кіноіндустрії як сервіс, який займається пошуком місць для зйомок різних сцен і сюжетів.

"На кінець 2023 року в компанії працювало всього 18 людей, здебільшого не інженери. У 2024 році вона вивела на український ринок свій далекобійний "аналог шахедів" fp-1, і відразу "підкорила ринок", отримавши дивовижним чином 30% всіх держзамовлень", - додав він.
https://censor.net/ua/news/3572163/kasy ... zelenskogo
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:25

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Даже по вашей табличке рост Китая на 61,5%, а рост США на 51,6%.
Но можно взять немного другие годы.
Например, Китай в 2018 - 16225 долл., в 2024 - 27093. Рост на 67,0%.
США 1988 - 21376, 1994 - 27674. Рост на 29,5%.
Как видите, я совсем немного изменил ваш пример, но разница в темпах развития резко выросла.
Так что ваш метод сравнения не очень корректен.
Мій - дуже коректний
Ваш - дуже не коректний.
1 Я взяв ОДНАКОВУ цифру на початку періоду
і однакову цифру на кінці періоду
2 Ви чомусь вирішили що розвиток від 16000 до 27000(2014-2024)
те саме що від 21000 до 27000(1988-1994)
........

А я взял одинаковую конечную цифру.
И сравнил рост до этой цифры за одинаковое время.
И просто показал вам, что такие методики сравнения чисто спекулятивны.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:25

  fox767676 написав:
  detroytred написав:В отого алконафта збувається під 80%.
Особливо по короткосроку, там до 90++%

да ладно
прошлым летом должна была быть "конституанта", ядерный удар осенью 2024 , выборы весной 2025 на правобережье
просто он работает на группы заинтересованные в продолжении войны и в катастрофических сценариях для Украины
но эти группы не являются единственными кто определяет траекторию событий
.

Дик, він постійно підкреслює, що чіткі терміни дають тарологи (чи як там). А його математика про напрямки руху процесів.

Конституанта попереду. А як зі старою в нове інше майбутнє Україні входити та існувати? Повернення до минулого існування не буде ж.

Ядрьонка ... мімо.
Вибори терміни мімо, а по розкладах в яблучко.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:31

  flyman написав:
  fox767676 написав:flyman
цікавий моголоїд з Канади
з таким матеріалом легко проапгрейдити англійську

і зрозуміти багато чого що таке США (деми, респи), ху із сіоністи, з чого зварена каша БС, і чому Іран має напасти на Ізраїль (хінт: щоб зійшло царство небесне, чим скоріше тим ліпше), і яку грає РФ та Китай, в чому геніальна стратегічність Сталіна

Можно уточнить, какую часть вы рекомендуете к просмотру?
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:43

  jump написав:До 2023 року компанію Fire Point знали лише в вузьких колах діячів кіноіндустрії як сервіс, який займається пошуком місць для зйомок різних сцен і сюжетів.

Не потрібно бути аналітиком що зрозуміти що Fire Point це якісь кореша Зеленського.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:51

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:flyman
цікавий моголоїд з Канади
з таким матеріалом легко проапгрейдити англійську

і зрозуміти багато чого що таке США (деми, респи), ху із сіоністи, з чого зварена каша БС, і чому Іран має напасти на Ізраїль (хінт: щоб зійшло царство небесне, чим скоріше тим ліпше), і яку грає РФ та Китай, в чому геніальна стратегічність Сталіна

Можно уточнить, какую часть вы рекомендуете к просмотру?

дивився спочатку безсистемно, що порокомендував алгоритм ютуба, далі почав з старійших відео
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:52

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:В отого алконафта збувається під 80%.
Особливо по короткосроку, там до 90++%

да ладно
прошлым летом должна была быть "конституанта", ядерный удар осенью 2024 , выборы весной 2025 на правобережье
просто он работает на группы заинтересованные в продолжении войны и в катастрофических сценариях для Украины
но эти группы не являются единственными кто определяет траекторию событий
.

Дик, він постійно підкреслює, що чіткі терміни дають тарологи (чи як там). А його математика про напрямки руху процесів.

Конституанта попереду. А як зі старою в нове інше майбутнє Україні входити та існувати? Повернення до минулого існування не буде ж.

Ядрьонка ... мімо.
Вибори терміни мімо, а по розкладах в яблучко.

Ви взагалі про кого?
Можна якісь посилання на цього чувака і його прогнози?
