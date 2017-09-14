Компанія Fire Point, яка займається виготовленням ракет "Фламінго", до 2023 року була відома лише у вузьких колах діячів кіноіндустрії, проте вже у 2024 році отримала 30% всіх держзамовлень на ринку дронів.
"Вчора президент Зеленський був з коротким візитом у Данії і заявив, що Данія стане першою країною, з якою Україна запустить спільне оборонне виробництво. Джерело: Чи потрібно уточнювати, що це спільне виробництво з Данією буде у компанії Fire Point, яка отримала в минулому році від датського уряду 320 млн доларів, а цього року отримає від них 1,26 млрд євро? І якщо компанія Fire Point працює чесно і закладає в свої дрони і ракети лише дозволені 25% прибутку, то навіть у цьому випадку вона заробить колосальні гроші"
До 2023 року компанію Fire Point знали лише в вузьких колах діячів кіноіндустрії як сервіс, який займається пошуком місць для зйомок різних сцен і сюжетів.
"На кінець 2023 року в компанії працювало всього 18 людей, здебільшого не інженери. У 2024 році вона вивела на український ринок свій далекобійний "аналог шахедів" fp-1, і відразу "підкорила ринок", отримавши дивовижним чином 30% всіх держзамовлень", - додав він. https://censor.net/ua/news/3572163/kasy ... zelenskogo
ЛАД написав:Даже по вашей табличке рост Китая на 61,5%, а рост США на 51,6%. Но можно взять немного другие годы. Например, Китай в 2018 - 16225 долл., в 2024 - 27093. Рост на 67,0%. США 1988 - 21376, 1994 - 27674. Рост на 29,5%. Как видите, я совсем немного изменил ваш пример, но разница в темпах развития резко выросла. Так что ваш метод сравнения не очень корректен.
Мій - дуже коректний Ваш - дуже не коректний. 1 Я взяв ОДНАКОВУ цифру на початку періоду і однакову цифру на кінці періоду 2 Ви чомусь вирішили що розвиток від 16000 до 27000(2014-2024) те саме що від 21000 до 27000(1988-1994) ........
А я взял одинаковую конечную цифру. И сравнил рост до этой цифры за одинаковое время. И просто показал вам, что такие методики сравнения чисто спекулятивны.
fox767676 написав:flyman цікавий моголоїд з Канади з таким матеріалом легко проапгрейдити англійську
і зрозуміти багато чого що таке США (деми, респи), ху із сіоністи, з чого зварена каша БС, і чому Іран має напасти на Ізраїль (хінт: щоб зійшло царство небесне, чим скоріше тим ліпше), і яку грає РФ та Китай, в чому геніальна стратегічність Сталіна
Можно уточнить, какую часть вы рекомендуете к просмотру?
дивився спочатку безсистемно, що порокомендував алгоритм ютуба, далі почав з старійших відео
Ви взагалі про кого? Можна якісь посилання на цього чувака і його прогнози?
Вы в расчётах всегда принимайте как основу старт с каких условий жизни и уровня эволюции был там и там. Китай 51года мало отличался от Китая 81года. Как и США. А как США тогда жили хорошо показано в фильме "Назад в Будущее" 85года(вы может ещё с десяток таких НЕ пропагандистских вспомните) А в Китае что при Мао, что с десяток лет после него ездили на велосипеде в одних и тех же шмотках круглый год(там где не минус зимой) и ели рис с воробьями(перманентно), а обычный Бьюик 50х годов(Чайка Газ13) была и при Сяопине авто для высшего звена управления. И вообще при росте ВВП в уе на рыло нужно помнить и о росте зарплат за какой то период(часто кратный), и про то, что грамм золота стоил когда то при Никсоне 1$ 30č, то есть в 70 раз меньше чем сейчас. А при Рейгане один нормально оплачиваемый инженер мог содержать семью с двумя детьми и женой-домохозяйкой и платить ипотеку за гипсофанерный домик не в депрессивном штате не думая о завтрашнем дне.