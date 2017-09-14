|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 вер, 2025 14:11
flyman написав:
Хз, це до свідка церкви Міхи Анархіста детроєда
Ти мене з собою, флаємедом свідком церкви діда Соскіна, не плутай 😁
То що там з влучністю прогнозів канадійця?
Додано: Чет 04 вер, 2025 14:15
flyman написав: ЛАД написав:
Можно уточнить, какую часть вы рекомендуете к просмотру?
дивився спочатку безсистемно, що порокомендував алгоритм ютуба, далі почав з старійших відео
То занадто багато.
Додано: Чет 04 вер, 2025 14:16
detroytred написав: flyman написав:
Хз, це до свідка церкви Міхи Анархіста детроєда
Ти мене з собою, флаємедом свідком церкви діда Соскіна, не плутай 😁
То що там з влучністю прогнозів канадійця?
Трамп переміг, Іран відбомбили, (є по Україні діагноз катарсиса, але це не для цього форума) але то ще річної давності прогнози, раніше канал не має відео
Додано: Чет 04 вер, 2025 14:21
барабашов написав: ЛАД написав:
А я взял одинаковую конечную цифру.
И сравнил рост до этой цифры за одинаковое время.
И просто показал вам, что такие методики сравнения чисто спекулятивны.
Вы в расчётах всегда принимайте как основу старт с каких условий жизни и уровня эволюции был там и там.
Китай 51года мало отличался от Китая 81года.
Как и США. А как США тогда жили хорошо показано в фильме "Назад в Будущее" 85года(вы может ещё с десяток таких НЕ пропагандистских вспомните)
А в Китае что при Мао, что с десяток лет после него ездили на велосипеде в одних и тех же шмотках круглый год(там где не минус зимой) и ели рис с воробьями(перманентно), а обычный Бьюик 50х годов(Чайка Газ13) была и при Сяопине авто для высшего звена управления.
И вообще при росте ВВП в уе на рыло нужно помнить и о росте зарплат за какой то период(часто кратный), и про то, что грамм золота стоил когда то при Никсоне 1$ 30č, то есть в 70 раз меньше чем сейчас. А при Рейгане один нормально оплачиваемый инженер мог содержать семью с двумя детьми и женой-домохозяйкой и платить ипотеку за гипсофанерный домик не в депрессивном штате не думая о завтрашнем дне.
Так это всё понятно.
Я просто хотел показать порочность методики.
Удивительно сегодня читать "доказательства" того, что Китай развивается теми же темпами, что и США.
Другой вопрос, сможет ли и дальше сохранять такие темпы.
Додано: Чет 04 вер, 2025 14:24
flyman написав:
Трамп переміг, Іран відбомбили, (є по Україні діагноз катарсиса, але це не для цього форума) але то ще річної давності прогнози, раніше канал не має відео
Тоді норм. Варто уваги.
А так кому що подобається, нехай і дивиться.
Бо, як колись не пригадую хто сказав: будь-який інсайд на порядки ліпший будь-якого прогнозу, аналітики, розрахунків.
А інсайдерів фіг знайдеш.
Додано: Чет 04 вер, 2025 14:38
detroytred написав: flyman написав:
Трамп переміг, Іран відбомбили, (є по Україні діагноз катарсиса, але це не для цього форума) але то ще річної давності прогнози, раніше канал не має відео
Тоді норм. Варто уваги.
А так кому що подобається, нехай і дивиться.
Бо, як колись не пригадую хто сказав: будь-який інсайд на порядки ліпший будь-якого прогнозу, аналітики, розрахунків.
А інсайдерів фіг знайдеш.
Інсайдери то для дослідників мишиної метушні, а для вивчення варіантів "історичної необхідності" то треба вивчати фундамент
Додано: Чет 04 вер, 2025 14:52
flyman написав:
Інсайдери то для дослідників мишиної метушні, а для вивчення варіантів "історичної необхідності" то треба вивчати фундамент
Саме так.
Різні речі.
Цікавими є обидві.
Але більше актуальними те, що буде через тиждень, місяць, рік, а не 10-15 і більше років.
Як в експертів, партнерів узгоджується, що рфія не може захопити Покровськ..., але буде воювати-захоплювати з Європою?
Додано: Чет 04 вер, 2025 14:56
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
Трамп переміг, Іран відбомбили, (є по Україні діагноз катарсиса, але це не для цього форума) але то ще річної давності прогнози, раніше канал не має відео
Тоді норм. Варто уваги.
А так кому що подобається, нехай і дивиться.
Бо, як колись не пригадую хто сказав: будь-який інсайд на порядки ліпший будь-якого прогнозу, аналітики, розрахунків.
А інсайдерів фіг знайдеш.
Інсайдери то для дослідників мишиної метушні, а для вивчення варіантів "історичної необхідності" то треба вивчати фундамент
Проблема в том, что с точки зрения истории вся человеческая жизнь, то "мишина метушня".
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:28
detroytred написав: flyman написав:
Інсайдери то для дослідників мишиної метушні, а для вивчення варіантів "історичної необхідності" то треба вивчати фундамент
Саме так.
Різні речі.
Цікавими є обидві.
Але більше актуальними те, що буде через тиждень, місяць, рік, а не 10-15 і більше років.
Як в експертів, партнерів узгоджується, що рфія не може захопити Покровськ..., але буде воювати-захоплювати з Європою?
легко, тому що Покровськ тактична ціль, яку беруть традиційно, традиційною армією,
Європа - стратегічна, і тут можна і через глибинний народ, і діп стейт, і емігрантів, і пропагандою, і спецсилами що захоплюють палац Кадафі/Хусейна, і вічливими чоловічками, і нацменшинами-сепаратистами, і діаспора, і біженці, і грузиніфакація, і іхтамнєти, і т.д і т.п.
В нашому випадку доктрина "shock and all" мала би закінчитися за 2-3 дні взяттям Києва, але так як не спрацювало, то влада замість того, щоб зафіксувати вигідні умови, вирішила "до кінця". Тому беруть Покровськ а не Європу.
