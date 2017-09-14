"нейтральна індія" ,яку США пестили та облизували, навіть після санкцій продовжує купляти російську нафту "брати" поляки - як останні кощунники різали мішки з українським збіжжям , полите сльозами, потом та кров'ю, висипаючи його на землю щось тут не те
Успіх написав:А вже після ЧІТКОЇ відповіді(так/ні) - можна розводити демагогію/філософствувати, на скільки потужно перемагаємо, чи навпаки, наскільки глибоко занурюємось в ...
бориско каже, незабаром Борис Джонсон прогнозує можливе завершення війни в Україні вже до кінця 2025 року, але за однієї умови — якщо міжнародна спільнота, зокрема США під керівництвом Дональда Трампа, посилить тиск на Кремль.
але коаліція хоче далі воювати...чужими руками
Україну перетворять на "сталевого дикобраза": ЗСУ отримають далекобійні ракети від "Коаліції рішучих"
Британія передасть Україні новітню балістичну ракету NIGHTFALL: коли чекати зброю на 600 км У разі укладання контракту виробник з Великої Британії зможе виробляти близько 10 ракет на місяць, й надалі збільшить обсяги виробництва. Ракету мають виготовити впродовж 9-12 місяців.
Успіх написав:Відвоював/захищав Батьківщину 2-3-4роки - отримай ще 5-10років в'язниці у подарунок!
Грабуєш державу на мільйони - посиди 11 місяців і вільний, напевно ще поділись награбованим з ким потрібно. ---------------------------------------- Влада цинічно використовує людей на свою користь, прикриваючись патріотизмом.
flyman написав:Монголоїдний канадієць каже, що не так, що згідно теорії ігор Сталін всіх обіграв на геополітичній дошці.
Не правда. Сталін також програв. Сталін планував захопити весь світ(як мінімум Європу) а захопив мізерні частинки територій. А потенціал у Сталіна(і СРСР) був величезний. Він реально міг захватити Європу без проблем + в Азії міг захопити величезні території. Війну то Сталін виграв, а толку?
Хто реально обіграв усіх - це США, які одержали купу плюшок після 2СВ. Зокрема долар до сих пір світова валюта і до сих пір США друкують папірчики і одержують за них реальні товари.