Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:02

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:Взагалі оцей Міха-Антихрист Чаплига косплеїть "генерала СВР". Мабуть було таке замовлення зверху - зробити українську адаптацію

Про те, що він від Медведчука було.
Від Єрмака теж було.
Тепер нова версія - що косплеїть якогось генерала СВР.
Це отого, що, кажись, Віталій колись тут цитував?
Без поняття, коли з'явився отой генерал і чим вони схожі, але підозрюю, що анархіст з'явився на роки раніше отого якогось генерала.

Чим вам отой Чаплига насолив?


Навіть не сперечайтесь .
Він працював і на пороха, і на медведчука і зараз на владні кола.
Стилістика , прийоми з "інсайдами з кулуарів" багато в чому позичені в "Генерала"

Я не сперечаюсь, а лише маю бажання побачити, окрім висновків, якісь аргументи.
То коли отой генерал в інфополі з'явився?
Бо отой Чаплига клоунадив так само, як і зараз, з часів царя Гороха.

То коли?
І те, що отой Чаплига отирався коло влади впритул більше й нікуди і у самій владі, то факт фактичний.
Ху із генерал свр???
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:04

  detroytred написав:
  Xenon написав:Імпотенти з ЄС та чудакуватий Дональдак в надцятий раз погрозили раші пальчиком (введенням найпотужніших санкцій!) якщо путін не захоче домовлятися )))


Трошки інший опис ситуації, але суть десь така ж:
*Трамп умыл руки и ждет по какому пути пойдет РФ... по пути Перфокарты (линейно) или начнет асимметрию... и будет решать...

Т.е. Трамп по сути занял позицию Мерца... нет смысла о чем либо говорить пока нет либо военного либо экономического поражения одной из сторон... либо... асимметричного хода.

В период ожидания - ЕС и Коалиция обеспечивают Украину ресурсами войны и поддержания бюджета...

Чтоб ЕС и Коалиция не третировали Трампа требованиями по РФ - Трамп потребовал от них экономической войны против Китая и отрезать полностью себе российскую нефть...

Удовлетворенные стороны ушли на торжественный обед.* (С)

опачки, США освоїло дзен очікування пропливаючого трупа, це ж тепер всі бенефіціари запасуться попкорном і споглядатимуть шоу "Фортцеця Буяр"
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:05

А тепер, знатоки, увага питання!©

  pesikot написав:По факту, війна - НЕ програна

Тоді малесенькі УТОЧНЮЮЧІ питання:
- перші 2р. повномасштабки люди втікали від війни/від вибухів... А далі - почали втікати від тцк. Як так?©
- колективний захід+сша, по факту, НЕ захотіли нас захистити(виявились лише триндьолками!) Як так?©(чи - хіба не так?)
- ситуація на фронті - супер?
- де демобілізація?
- сзч по неофіційним даним/звичайно що брехливим :mrgreen: - 520К!!! :shock:
Як так???©
Це, мабуть, від добра? Від перемоги втікають?


Як так?©
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:06

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Допомога прийшла звідки й не очікували 😐. З Філіппін:

"Я так понял - это наш ответ КНР на союз с РФ против Украины?

Україна та Філіппіни разом вироблятимуть дрони.

Україна та Філіппіни працюють над укладанням меморандуму щодо співпраці в галузі технологій, навчання та розвитку можливостей. Підписання документа планується до кінця жовтня..." (С)


Ще б Гвінею-бісау залучити і в кремлі запалає

історична назва "безсала"
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:08

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Чим вам отой Чаплига насолив?


Навіть не сперечайтесь .
Він працював і на пороха, і на медведчука і зараз на владні кола.
Стилістика , прийоми з "інсайдами з кулуарів" багато в чому позичені в "Генерала"

Отой слюнявий Чаплига завжди працював на РФ, тому у нього прийоми з того "генерала"

На пороха він не працював.

Це до питання, хто живе в українському інформаційному простору )
Ти в ньому не живешь

Ти живешь в російському та проросійському інформаційному простору
Щоб ти там не брехав
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:09

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:
На Марсі - війна ВЖЕ програна, чи ні?

Є тут сміливці ЧЕСНО/ЧІТКО відповісти на це?

Сцо вийти на марсіанську вулицю?

Це питання до тебе :mrgreen:
Бо в мене є що показати тцкакашкам :mrgreen:

тільки що виходив в офлайн, капітуляцію не зустрів, а Успіх за сьогодні підтік краніком три рази
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:09

  flyman написав:
  detroytred написав:Допомога прийшла звідки й не очікували 😐. З Філіппін:

"Я так понял - это наш ответ КНР на союз с РФ против Украины?

Україна та Філіппіни разом вироблятимуть дрони.

Україна та Філіппіни працюють над укладанням меморандуму щодо співпраці в галузі технологій, навчання та розвитку можливостей. Підписання документа планується до кінця жовтня..." (С)

95й почав ріал політік?


P.S.
коли відкриють посольство на Філах?


Я тебе попереджав про філіпіни
Як то кажуть - " з вогню та в полум'я"
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:10

  pesikot написав:ТЦК було позаду тебе ?
Попереду.
Брало в мене... :oops: документи))
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:10

  flyman написав:
  detroytred написав:
  Xenon написав:Імпотенти з ЄС та чудакуватий Дональдак в надцятий раз погрозили раші пальчиком (введенням найпотужніших санкцій!) якщо путін не захоче домовлятися )))


Трошки інший опис ситуації, але суть десь така ж:
*Трамп умыл руки и ждет по какому пути пойдет РФ... по пути Перфокарты (линейно) или начнет асимметрию... и будет решать...

Т.е. Трамп по сути занял позицию Мерца... нет смысла о чем либо говорить пока нет либо военного либо экономического поражения одной из сторон... либо... асимметричного хода.

В период ожидания - ЕС и Коалиция обеспечивают Украину ресурсами войны и поддержания бюджета...

Чтоб ЕС и Коалиция не третировали Трампа требованиями по РФ - Трамп потребовал от них экономической войны против Китая и отрезать полностью себе российскую нефть...

Удовлетворенные стороны ушли на торжественный обед.* (С)

опачки, США освоїло дзен очікування пропливаючого трупа, це ж тепер всі бенефіціари запасуться попкорном і споглядатимуть шоу "Фортцеця Буяр"

А Потужные Заявы вы пропустили? :shock:
▪️26 країн формально ангажувались надіслати або сили контингенту в Україну, або внести засоби для підтримки коаліції на землі чи небі.
▪️Ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.
▪️Ми провели розмову з Трампом і найближчими тижнями буде визначено, який внесок буде від США в цю коаліцію.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Не правда.
Сталін також програв. Сталін планував захопити весь світ(як мінімум Європу) а захопив мізерні частинки територій.
А потенціал у Сталіна(і СРСР) був величезний. Він реально міг захватити Європу без проблем + в Азії міг захопити величезні території.
Війну то Сталін виграв, а толку?
Кілька уточнень які все поставлять з голови на ноги...
1 Практично -Сталін виграв... бо збільшив вплив совка на Східну Європу
2 Теоретично Сталін міг виграти більше... а міг і повністю все програти....

Тому
Якщо спитати практика що вийшло в Сталіна
Практик скаже що Сталін -виграв
Якщо спитати теоретика- той має право сказати що сталін МІГ виграти більше... але це не підтвердилось практикою.
При чому
Ніхто , ні теоретик, ні практик не можуть заявити що Сталін програв.
Різницю між теоретично і практично - зрозуміли?
