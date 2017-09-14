|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Чет 04 вер, 2025 19:02
fox767676 написав: detroytred написав: fox767676 написав:
Взагалі оцей Міха-Антихрист Чаплига косплеїть "генерала СВР". Мабуть було таке замовлення зверху - зробити українську адаптацію
Про те, що він від Медведчука було.
Від Єрмака теж було.
Тепер нова версія - що косплеїть якогось генерала СВР.
Це отого, що, кажись, Віталій колись тут цитував?
Без поняття, коли з'явився отой генерал і чим вони схожі, але підозрюю, що анархіст з'явився на роки раніше отого якогось генерала.
Чим вам отой Чаплига насолив?
Навіть не сперечайтесь .
Він працював і на пороха, і на медведчука і зараз на владні кола.
Стилістика , прийоми з "інсайдами з кулуарів" багато в чому позичені в "Генерала"
Я не сперечаюсь, а лише маю бажання побачити, окрім висновків, якісь аргументи.
То коли отой генерал в інфополі з'явився?
Бо отой Чаплига клоунадив так само, як і зараз, з часів царя Гороха.
То коли?
І те, що отой Чаплига отирався коло влади впритул більше й нікуди і у самій владі, то факт фактичний.
Ху із генерал свр???
Додано: Чет 04 вер, 2025 19:04
detroytred написав: Xenon написав:
Імпотенти з ЄС та чудакуватий Дональдак в надцятий раз погрозили раші пальчиком (введенням найпотужніших санкцій!) якщо путін не захоче домовлятися )))
Трошки інший опис ситуації, але суть десь така ж:
*Трамп умыл руки и ждет по какому пути пойдет РФ... по пути Перфокарты (линейно) или начнет асимметрию... и будет решать...
Т.е. Трамп по сути занял позицию Мерца... нет смысла о чем либо говорить пока нет либо военного либо экономического поражения одной из сторон... либо... асимметричного хода.
В период ожидания - ЕС и Коалиция обеспечивают Украину ресурсами войны и поддержания бюджета...
Чтоб ЕС и Коалиция не третировали Трампа требованиями по РФ - Трамп потребовал от них экономической войны против Китая и отрезать полностью себе российскую нефть...
Удовлетворенные стороны ушли на торжественный обед.* (С)
опачки, США освоїло дзен очікування пропливаючого трупа, це ж тепер всі бенефіціари запасуться попкорном і споглядатимуть шоу "Фортцеця Буяр"
1
3
Додано: Чет 04 вер, 2025 19:05
pesikot написав:
По факту, війна - НЕ програна
Тоді малесенькі УТОЧНЮЮЧІ питання:
- перші 2р. повномасштабки люди втікали від війни/від вибухів... А далі - почали втікати від тцк. Як так?©
- колективний захід+сша, по факту, НЕ захотіли нас захистити(виявились лише триндьолками!) Як так?©(чи - хіба не так?)
- ситуація на фронті - супер?
- де демобілізація?
- сзч по неофіційним даним/звичайно що брехливим
- 520К!!!
Як так???©
Це, мабуть, від добра? Від перемоги втікають? Як так?©
4
8
1
5
Додано: Чет 04 вер, 2025 19:06
fox767676 написав: detroytred написав:
Допомога прийшла звідки й не очікували 😐. З Філіппін:
"Я так понял - это наш ответ КНР на союз с РФ против Украины?
Україна та Філіппіни разом вироблятимуть дрони.
Україна та Філіппіни працюють над укладанням меморандуму щодо співпраці в галузі технологій, навчання та розвитку можливостей. Підписання документа планується до кінця жовтня..." (С)
Ще б Гвінею-бісау залучити і в кремлі запалає
історична назва "безсала"
Додано: Чет 04 вер, 2025 19:08
fox767676 написав: detroytred написав:
Чим вам отой Чаплига насолив?
Навіть не сперечайтесь .Він працював і на пороха
, і на медведчука і зараз на владні кола.
Стилістика , прийоми з "інсайдами з кулуарів" багато в чому позичені в "Генерала"
Отой слюнявий Чаплига завжди працював на РФ, тому у нього прийоми з того "генерала"
На пороха він не працював.
Це до питання, хто живе в українському інформаційному простору )
Ти в ньому не живешь
Ти живешь в російському та проросійському інформаційному простору
Щоб ти там не брехав
Додано: Чет 04 вер, 2025 19:09
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
На Марсі - війна ВЖЕ програна, чи ні?
Є тут сміливці ЧЕСНО/ЧІТКО відповісти на це?
Сцо вийти на марсіанську вулицю?
Це питання до тебе
Бо в мене є що показати тцкакашкам
тільки що виходив в офлайн, капітуляцію не зустрів, а Успіх за сьогодні підтік краніком три рази
Додано: Чет 04 вер, 2025 19:09
flyman написав: detroytred написав:
Допомога прийшла звідки й не очікували 😐. З Філіппін:
"Я так понял - это наш ответ КНР на союз с РФ против Украины?
Україна та Філіппіни разом вироблятимуть дрони.
Україна та Філіппіни працюють над укладанням меморандуму щодо співпраці в галузі технологій, навчання та розвитку можливостей. Підписання документа планується до кінця жовтня..." (С)
95й почав ріал політік?
P.S.
коли відкриють посольство на Філах?
Я тебе попереджав про філіпіни
Як то кажуть - " з вогню та в полум'я"
Додано: Чет 04 вер, 2025 19:10
pesikot написав:
ТЦК було позаду тебе ?
Попереду.
Брало в мене...
документи))
Додано: Чет 04 вер, 2025 19:10
flyman написав: detroytred написав: Xenon написав:
Імпотенти з ЄС та чудакуватий Дональдак в надцятий раз погрозили раші пальчиком (введенням найпотужніших санкцій!) якщо путін не захоче домовлятися )))
Трошки інший опис ситуації, але суть десь така ж:
*Трамп умыл руки и ждет по какому пути пойдет РФ... по пути Перфокарты (линейно) или начнет асимметрию... и будет решать...
Т.е. Трамп по сути занял позицию Мерца... нет смысла о чем либо говорить пока нет либо военного либо экономического поражения одной из сторон... либо... асимметричного хода.
В период ожидания - ЕС и Коалиция обеспечивают Украину ресурсами войны и поддержания бюджета...
Чтоб ЕС и Коалиция не третировали Трампа требованиями по РФ - Трамп потребовал от них экономической войны против Китая и отрезать полностью себе российскую нефть...
Удовлетворенные стороны ушли на торжественный обед.* (С)
опачки, США освоїло дзен очікування пропливаючого трупа, це ж тепер всі бенефіціари запасуться попкорном і споглядатимуть шоу "Фортцеця Буяр"
А Потужные Заявы вы пропустили?
▪️26 країн формально ангажувались надіслати або сили контингенту в Україну, або внести засоби для підтримки коаліції на землі чи небі.
▪️Ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.
▪️Ми провели розмову з Трампом і найближчими тижнями буде визначено, який внесок буде від США в цю коаліцію.
Додано: Чет 04 вер, 2025 19:10
andrijk777 написав:
Не правда.
Сталін також програв. Сталін планував захопити весь світ(як мінімум Європу) а захопив мізерні частинки територій.
А потенціал у Сталіна(і СРСР) був величезний. Він реально міг захватити Європу без проблем + в Азії міг захопити величезні території.
Війну то Сталін виграв, а толку?
Кілька уточнень які все поставлять з голови на ноги...
1 Практично -Сталін виграв... бо збільшив вплив совка на Східну Європу
2 Теоретично Сталін міг виграти більше... а міг і повністю все програти....
Тому
Якщо спитати практика що вийшло в Сталіна
Практик скаже що Сталін -виграв
Якщо спитати теоретика- той має право сказати що сталін МІГ виграти більше... але це не підтвердилось практикою.
При чому
Ніхто , ні теоретик, ні практик не можуть заявити що Сталін програв.
Різницю між теоретично і практично - зрозуміли?
