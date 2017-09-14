detroytred написав:Допомога прийшла звідки й не очікували 😐. З Філіппін:
"Я так понял - это наш ответ КНР на союз с РФ против Украины?
Україна та Філіппіни разом вироблятимуть дрони.
Україна та Філіппіни працюють над укладанням меморандуму щодо співпраці в галузі технологій, навчання та розвитку можливостей. Підписання документа планується до кінця жовтня..." (С)
95й почав ріал політік?
P.S. коли відкриють посольство на Філах?
Я тебе попереджав про філіпіни Як то кажуть - " з вогню та в полум'я"
Чувак заливає що там Лузон на першої лінії островів стане проблемом. А є ще Себу з Ляпу-Ляпу який Магелана трошки зробити не дихати зовсім. А ще далі Мінданао з повстанцями та піратами ХХІ століття. Мовчу вже про острів кількалітньої зимівки зьоми Миклухо-Маклая.
1595 року було засновано університет Сан-Карлос. раніше чим Києво-Могилянка
Ще б Гвінею-бісау залучити і в кремлі запалає
Що було в школі з географії? Філіпіни - 300 000км (пів України) 113 млн населення(майже як педерація) А дрони це фактично ручна збірка , та й Китай комплектуючі Філіпінам продасть - а Україні може й затримати.... Тепер подивимось що таке КНДР 120000км2( в 2,5 рази менше філіпін 26млн осіб - в 4 рази менше філіпін