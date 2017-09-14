RSS
  Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:10
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:10

  Успіх написав:
  pesikot написав:По факту, війна - НЕ програна

Як так?


  Hotab написав:«Чесні» відповіді - це ті які влаштують Успіх-а. Всі інші - то «вуж на сковорідці».
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12040
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:11

Ху із генерал свр???

Вам скажи ви всю гілку його цитатами залюбите на додачу до михи -антихриста
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:12

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Допомога прийшла звідки й не очікували 😐. З Філіппін:

"Я так понял - это наш ответ КНР на союз с РФ против Украины?

Україна та Філіппіни разом вироблятимуть дрони.

Україна та Філіппіни працюють над укладанням меморандуму щодо співпраці в галузі технологій, навчання та розвитку можливостей. Підписання документа планується до кінця жовтня..." (С)

95й почав ріал політік?


P.S.
коли відкриють посольство на Філах?


Я тебе попереджав про філіпіни
Як то кажуть - " з вогню та в полум'я"

Чувак заливає що там Лузон на першої лінії островів стане проблемом.
А є ще Себу з Ляпу-Ляпу який Магелана трошки зробити не дихати зовсім.
А ще далі Мінданао з повстанцями та піратами ХХІ століття.
Мовчу вже про острів кількалітньої зимівки зьоми Миклухо-Маклая.

1595 року було засновано університет Сан-Карлос.
раніше чим Києво-Могилянка
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 вер, 2025 19:15, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40694
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:15

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Допомога прийшла звідки й не очікували 😐. З Філіппін:

"Я так понял - это наш ответ КНР на союз с РФ против Украины?

Україна та Філіппіни разом вироблятимуть дрони.

Україна та Філіппіни працюють над укладанням меморандуму щодо співпраці в галузі технологій, навчання та розвитку можливостей. Підписання документа планується до кінця жовтня..." (С)
Ще б Гвінею-бісау залучити і в кремлі запалає
Що було в школі з географії?
Філіпіни - 300 000км (пів України) 113 млн населення(майже як педерація)
А дрони це фактично ручна збірка , та й Китай комплектуючі Філіпінам продасть - а Україні може й затримати....
Тепер подивимось що таке КНДР
120000км2( в 2,5 рази менше філіпін
26млн осіб - в 4 рази менше філіпін

То як -наші молодці?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26943
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:16

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Бо в мене є що показати тцкакашкам :mrgreen:

З якої відстані ? скільки сотень метрів ? )

На відстані 18см! :lol:

хотаб міряв?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40694
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:17

Свято наближається!©)))

  flyman написав:тільки що виходив в офлайн, капіталіцію не зустрів, а Успіх за сьогодні підтік краніком три рази
Чекай, скоро Бандерлог, Бобюа, Саша і інші військові будуть набирати самі собі рабів... ой, тфу ти)) новобранців!
То ти ВЖЕ свій кранік зав'язуй на ґудз!
Якщо, звичайно, там є що зав'язувати?😂
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:17

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Чим вам отой Чаплига насолив?


Навіть не сперечайтесь .
Він працював і на пороха, і на медведчука і зараз на владні кола.
Стилістика , прийоми з "інсайдами з кулуарів" багато в чому позичені в "Генерала"

Отой слюнявий Чаплига завжди працював на РФ, тому у нього прийоми з того "генерала"

На пороха він не працював.

Це до питання, хто живе в українському інформаційному простору )
Ти в ньому не живешь

Ти живешь в російському та проросійському інформаційному простору
Щоб ти там не брехав


Навіть помічником у Луценка Юрія. Разом з ним "Отой слюнявий Чаплига завжди працював на РФ" 🤣
https://www.chesno.org/politician/27059/

Те, що він ще той гусак... це беззаперечно. Але на зараз вважати його прорашенським - це треш.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 вер, 2025 19:19, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25406
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:18

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Допомога прийшла звідки й не очікували 😐. З Філіппін:

"Я так понял - это наш ответ КНР на союз с РФ против Украины?

Україна та Філіппіни разом вироблятимуть дрони.

Україна та Філіппіни працюють над укладанням меморандуму щодо співпраці в галузі технологій, навчання та розвитку можливостей. Підписання документа планується до кінця жовтня..." (С)
Ще б Гвінею-бісау залучити і в кремлі запалає
......
То як -наші молодці?

Может практических результатов подождем - перед ответом? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10454
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:19

  flyman написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:[quote="5887270:Успіх"
Бо в мене є що показати тцкакашкам :mrgreen:



З якої відстані ? скільки сотень метрів ? )



На відстані 18см! :lol:

====

хотаб міряв?[/quote]


=======
Ага, губами... :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:23

  fox767676 написав:
Ху із генерал свр???

Вам скажи ви всю гілку його цитатами залюбите на додачу до михи -антихриста

Тобто на обидва питання (хто з'явився першим і ху із отой свр) відповідей нема?
А як же косплей по стилю та інсайду?
Тоді хоч поясніть паралель між холодильниками та перфокартами.
detroytred
 
Повідомлень: 25406
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
