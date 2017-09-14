RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15011150121501315014
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:24

Пес Ікота, Міха-Антихрист у ФБ 2015 розповсюджував байки що Порошенко відстояв Україну, що придбав для Києва ППО і т.і провладне, те що він робить зараз.
Десь у 2018-2022 переключився на медведчука
Медведчук = Росія
Зараз у вас єдиний господар, ящо ти ти кажеш росія , значит обидва на росію
Шо ж ти так палишся дурне цуценятко
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:31

  fox767676 написав:Дурний пес Ікота, Міха-Антихрист у ФБ 2015 розповсюджував байки що Порошенко відстояв Україну, що придбав для Києва ППО і т.і провладне, те що він робить зараз.
Десь у 2018-2022 переключивмя на медведчука
Медведчук = Росія
Куди лізеш дурне цуценятко


Номерний фокс, ти сьогодні написав багато брехні взагалі і особисто про мене

Якщо ти думаєшь, що ти такий унікальний

То ти у мене такий "гуру" або 7-й, або 9-й, або 15-й
З таким ж підходами, з таким ж словами, з таким ж звинуваченнями
Я ж знаю, що ти і коли напишешь

Куди ти лізешь, голою сракою на гарячу сковорідку ? )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12040
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:хто з'явився першим і ху із ото


я не казав що свр з'явився раніше за міху
але до того у міхи був геть інший стиль , у 2014-16 такий бабсько-терпільський
потім вже на медведчуківських каналах більш ошпарено-піонерський, а вже у військовий час перейняв кулуарно-інсайдний "генерала"
людина шукає себе та джерела заробітку
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:36

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Народ був, є і буде.
А от що і хто йому втем'яшує в потилицю визначається отим самим результатом боротьби між можновладцями-елітами.
Розумному -не втемяшують
Розумний є і буде
А от тому хто вважає що його життя залежить від чужих рішень - тому так, можна втемяшити все що хочеш.
Втєм'яшити можна будь-кому...
Від розуму це не залежить. Ніяк.
Залежить від методик внушєнія.
Та психологічного стану, стійкості людини.
Чомус комуністи маючи 70 років і силовий апарат так і не змогли знищити ні економічну фронду( у вигляді підпільних підприємств) ні політичну (навіть висилаючи цілі народи)
  detroytred написав:Окрім, а-ля упоротих свідомих комуністів тощо (тобто різних місіонерів. Різних за одежками. Бо. Вони самі є отрими втєм'яшувальниками).
тут
Труси-Хрестик
Комуністи -втемяшували... і програли
Місіонери -залишились і виграли


  detroytred написав:А підвищити рівень розумності народу не складно.
Достатньо хоча б!!!!!!! давати йому інформацію не через Матрицю (спотворену та дозовану інфу), а повну і достовірну.
Але ж хто на це піде?(((
І хто її надає?
Від кого це залежить?
Від можновладців.
Отже
коли я кажу НЕ чекати поки брехуни(спотворювачі інформації) можновладці - зникнуть
а брати своє майбутнє в свої руки..- ти називаєш це єралашиком
А сам знаючи що тебе дурять і загнали в матрицю - закликаєш інших очікувати поки прийдуть ПРАВИЛЬНІ можновладці з правильною матрицею.
Ти на свому досвіді-що отримав?
То чому ти закликаєш інших діяти так само як діяв ти?
Чому заперечуєш можливість змінити своє життя , не слухаючи матриці а просто працюючи на себе?

  detroytred написав:Ні. Ну можна почекати... поки самі дорозвинуться.
І почнуть, окрім пиво-бейсбол та Санта-Барбари, самі добувати інформацію та знання.
Хфантастика..
А як ти хочеш когось змусити змінити своє життя?
Мій алгоритм-простий
Якщо відкинути фантазії що матриця на мене впливає сильніше ніж я впливаю на своє майбутнє - то в мене є шанс
А якщо погодитись що я в матриці?-тоді який в мене шанс..
І те що ти переживаєш про паралельну теорію розвитку подій...-на реальні події які відбудиль і будуть відбуватись -твої переживання-не впливають
а дії без переживань -впливають на того хто діє.

  detroytred написав:Вплив же рішень можновладців-управлінців-регуляторів на життя індивіда існує сам по собі.
Незалежно від думок самого індивіда.
Ніхто не сперичається що на нас впливає оточення.
Суперечка йде тільки про те , який вплив на наше майбутнє мають
а - можновладці - мізерний____________________5%
б - сусіди - більший ніж можновладці__________10%
в - батьки - більший ніж сусіди_______________15%
г - сімя - більший ніж батьки_________________30%
д - наші дії - більший ніж сімя...____________40%

Спробуй мене переконати що вплив можновладців на мене(на тебе) більший ніж вплив моїх батьків чи моїх дітей....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26943
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:43

Не ховайся під обідком)))

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:По факту, війна - НЕ програна

Як так?


  Hotab написав:«Чесні» відповіді - це ті які влаштують Успіх-а. Всі інші - то «вуж на сковорідці».

Що ж ти так легко злився, навіть не зачепився за обідок унітазу? :mrgreen:

А питання ж були прості і ЧІТКІ!!! >>>
  Успіх написав:
  pesikot написав:По факту, війна - НЕ програна

Тоді малесенькі УТОЧНЮЮЧІ питання:
- перші 2р. повномасштабки люди втікали від війни/від вибухів... А далі - почали втікати від тцк. Як так?©
- колективний захід+сша, по факту, НЕ захотіли нас захистити(виявились лише триндьолками!) Як так?©(чи - хіба не так?)
- ситуація на фронті - супер?
- де демобілізація?
- сзч по неофіційним даним/звичайно що брехливим :mrgreen: - 520К!!! :shock:
Як так???©
Це, мабуть, від добра? Від перемоги втікають?


Як так?©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Навіть помічником у Луценка Юрія. Разом з ним "Отой слюнявий Чаплига завжди працював на РФ" 🤣


Ікота в цей час виступи свого путіна конспектував
Я впевнений, що він не знає хто такий Юрій Луценко
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:44

  fox767676 написав: а вже у військовий час перейняв кулуарно-інсайдний "генерала"
людина шукає себе та джерела щаробітку

Так він у тих кулуарах собаку з'їв...

До речі, коли зараз шукав про того Чаплигу, наткнувся на Співака.
Дивіться метаморфози і піруети:

*За інформацією руху «Чесно», Співак чотири рази безрезультатно балотувався — двічі до Одеської міської ради і двічі до Верховної Ради — і як самовисуванець, і від партій Сергія Тігіпка, Наталії Королевської та «Блоку Петра Порошенка». У 2002 та 2010 роках усе ж зміг обратися до Одеської міської ради — від партії «Яблуко» та від «Батьківщини» Юлії Тимошенко відповідно.*

*Але дещо за рік війни все ж таки змінилося. У грудні 2022 року Дмитро Співак отримав подяку від ГУР, а також похвалився подякою від 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ.
У коментарі «Детектору медіа» він сказав, що займається волонтерством, зокрема підтримкою гуманітарного штабу в Миколаєві та кількох частин ЗСУ. Чим заробляє на життя, не сказав, проте зазначив, що раніше працював, аби мати заощадження. А щодо нагороди від ГУР пообіцяв деталі після війни та лише сказав: «Немножко помогаю в обмене пленных».

Щодо Медведчука Співак сказав: «Он — враг Украины. Почему его обменяли и верный или неверный это шаг — решать руководству страны. Я не знаком с ним вообще, в принципе, никогда его не видел, несмотря на то, что принимал участие в разных его каналах. Лишь там можно было что-то говорить».
https://ms.detector.media/trendi/post/3 ... -rytoryka/
А з каналів Медведчука він не вилазив і такого ніс...

З усіх версій на кого працює Чаплига, імхо, якщо працює, то на Єрмака.
Якщо без версій, то імхо - ні на кого. Стриже собі бабло в "монастирі" та насолоджується життям в Словакії.
detroytred
 
Повідомлень: 25406
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15011150121501315014
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122655
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306322
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 982953
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.