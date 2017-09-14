Додано: Чет 04 вер, 2025 19:36

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Народ був, є і буде.

А от що і хто йому втем'яшує в потилицю визначається отим самим результатом боротьби між можновладцями-елітами. Народ був, є і буде.А от що і хто йому втем'яшує в потилицю визначається отим самим результатом боротьби між можновладцями-елітами. Розумному -не втемяшують

Розумний є і буде

А от тому хто вважає що його життя залежить від чужих рішень - тому так, можна втемяшити все що хочеш. Розумному -не втемяшуютьРозумний є і будеА от тому хто вважає що його життя залежить від чужих рішень - тому так, можна втемяшити все що хочеш. Втєм'яшити можна будь-кому...

Від розуму це не залежить. Ніяк.

Залежить від методик внушєнія.

Та психологічного стану, стійкості людини. Втєм'яшити можна будь-кому...Від розуму це не залежить. Ніяк.Залежить від методик внушєнія.Та психологічного стану, стійкості людини.

detroytred написав: Окрім, а-ля упоротих свідомих комуністів тощо (тобто різних місіонерів. Різних за одежками. Бо. Вони самі є отрими втєм'яшувальниками). Окрім, а-ля упоротих свідомих комуністів тощо (тобто різних місіонерів. Різних за одежками. Бо. Вони самі є отрими втєм'яшувальниками).

detroytred написав: А підвищити рівень розумності народу не складно.

Достатньо хоча б!!!!!!! давати йому інформацію не через Матрицю (спотворену та дозовану інфу), а повну і достовірну.

Але ж хто на це піде?(((

І хто її надає?

Від кого це залежить?

Від можновладців. А підвищити рівень розумності народу не складно.Достатньо хоча б!!!!!!! давати йому інформацію не через Матрицю (спотворену та дозовану інфу), а повну і достовірну.Але ж хто на це піде?(((І хто її надає?Від кого це залежить?Від можновладців.

detroytred написав: Ні. Ну можна почекати... поки самі дорозвинуться.

І почнуть, окрім пиво-бейсбол та Санта-Барбари, самі добувати інформацію та знання.

Хфантастика.. Ні. Ну можна почекати... поки самі дорозвинуться.І почнуть, окрім пиво-бейсбол та Санта-Барбари, самі добувати інформацію та знання.Хфантастика..

detroytred написав: Вплив же рішень можновладців-управлінців-регуляторів на життя індивіда існує сам по собі.

Незалежно від думок самого індивіда. Вплив же рішень можновладців-управлінців-регуляторів на життя індивіда існує сам по собі.Незалежно від думок самого індивіда.

Чомус комуністи маючи 70 років і силовий апарат так і не змогли знищити ні економічну фронду( у вигляді підпільних підприємств) ні політичну (навіть висилаючи цілі народи)тутТруси-ХрестикКомуністи -втемяшували... і програлиМісіонери -залишились і вигралиОтжеколи я кажу НЕ чекати поки брехуни(спотворювачі інформації) можновладці - зникнутьа брати своє майбутнє в свої руки..- ти називаєш це єралашикомА сам знаючи що тебе дурять і загнали в матрицю - закликаєш інших очікувати поки прийдуть ПРАВИЛЬНІ можновладці з правильною матрицею.Ти на свому досвіді-що отримав?То чому ти закликаєш інших діяти так само як діяв ти?Чому заперечуєш можливість змінити своє життя , не слухаючи матриці а просто працюючи на себе?А як ти хочеш когось змусити змінити своє життя?Мій алгоритм-простийЯкщо відкинути фантазії що матриця на мене впливає сильніше ніж я впливаю на своє майбутнє - то в мене є шансА якщо погодитись що я в матриці?-тоді який в мене шанс..І те що ти переживаєш про паралельну теорію розвитку подій...-на реальні події які відбудиль і будуть відбуватись -твої переживання-не впливаютьа дії без переживань -впливають на того хто діє.Ніхто не сперичається що на нас впливає оточення.Суперечка йде тільки про те , який вплив на наше майбутнє маютьа - можновладці - мізерний____________________5%б - сусіди - більший ніж можновладці__________10%в - батьки - більший ніж сусіди_______________15%г - сімя - більший ніж батьки_________________30%д - наші дії - більший ніж сімя...____________40%Спробуй мене переконати що вплив можновладців на мене(на тебе) більший ніж вплив моїх батьків чи моїх дітей....