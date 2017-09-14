detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Народ був, є і буде.
А от що і хто йому втем'яшує в потилицю визначається отим самим результатом боротьби між можновладцями-елітами.
Розумному -не втемяшують
Розумний є і буде
А от тому хто вважає що його життя залежить від чужих рішень - тому так, можна втемяшити все що хочеш.
Втєм'яшити можна будь-кому...
Від розуму це не залежить. Ніяк.
Залежить від методик внушєнія.
Та психологічного стану, стійкості людини.
Чомус комуністи маючи 70 років і силовий апарат так і не змогли знищити ні економічну фронду( у вигляді підпільних підприємств) ні політичну (навіть висилаючи цілі народи)
detroytred написав:
Окрім, а-ля упоротих свідомих комуністів тощо (тобто різних місіонерів. Різних за одежками. Бо. Вони самі є отрими втєм'яшувальниками).
тут
Труси-Хрестик
Комуністи -втемяшували... і програли
Місіонери -залишились і виграли
detroytred написав:
А підвищити рівень розумності народу не складно.
Достатньо хоча б!!!!!!! давати йому інформацію не через Матрицю (спотворену та дозовану інфу), а повну і достовірну.
Але ж хто на це піде?(((
І хто її надає?
Від кого це залежить?
Від можновладців.
Отже
коли я кажу НЕ чекати поки брехуни(спотворювачі інформації) можновладці - зникнуть
а брати своє майбутнє в свої руки..- ти називаєш це єралашиком
А сам знаючи що тебе дурять і загнали в матрицю - закликаєш інших очікувати поки прийдуть ПРАВИЛЬНІ можновладці з правильною матрицею.
Ти на свому досвіді-що отримав?
То чому ти закликаєш інших діяти так само як діяв ти?
Чому заперечуєш можливість змінити своє життя , не слухаючи матриці а просто працюючи на себе?
detroytred написав:
Ні. Ну можна почекати... поки самі дорозвинуться.
І почнуть, окрім пиво-бейсбол та Санта-Барбари, самі добувати інформацію та знання.
Хфантастика..
А як ти хочеш когось змусити змінити своє життя?
Мій алгоритм-простий
Якщо відкинути фантазії що матриця на мене впливає сильніше ніж я впливаю на своє майбутнє - то в мене є шанс
А якщо погодитись що я в матриці?-тоді який в мене шанс..
І те що ти переживаєш про паралельну теорію розвитку подій...-на реальні події які відбудиль і будуть відбуватись -твої переживання-не впливають
а дії без переживань -впливають на того хто діє.
detroytred написав:
Вплив же рішень можновладців-управлінців-регуляторів на життя індивіда існує сам по собі.
Незалежно від думок самого індивіда.
Ніхто не сперичається що на нас впливає оточення.
Суперечка йде тільки про те , який вплив на наше майбутнє мають
а - можновладці - мізерний____________________5%
б - сусіди - більший ніж можновладці__________10%
в - батьки - більший ніж сусіди_______________15%
г - сімя - більший ніж батьки_________________30%
д - наші дії - більший ніж сімя...____________40%
Спробуй мене переконати що вплив можновладців на мене(на тебе) більший ніж вплив моїх батьків чи моїх дітей....