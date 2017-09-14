Додано: Чет 04 вер, 2025 20:15

budivelnik написав: Отже

коли я кажу НЕ чекати поки брехуни(спотворювачі інформації) можновладці - зникнуть

а брати своє майбутнє в свої руки..- ти називаєш це єралашиком

А сам знаючи що тебе дурять і загнали в матрицю - закликаєш інших очікувати поки прийдуть ПРАВИЛЬНІ можновладці з правильною матрицею.

Як ти вмудряєшся лише в чотирьох строчках наперекручувати стільки? От як?Дивись:- Єралашиком я називаю інше.- А має хтось бажання "брати своє майбутнє в свої руки.." (тільки мова в нас не про своє, а про ринок країни, стан в країні, обороноздатність країни і т.д. країни!!!), то прапор в руки --- вперед з піснею, вітаю.А от що дасть оцей одноосібний похід, то результат твоїх потуг в масштабі району-міста ти знаєш.- своє ж особисте життя тим паче - вперед і з піснею. Більш реально. Зауваження лише по наявності бажання а-ля "жити родиною роками на 1/2 від...".- я не закликаю інших очікувати, поки прийдуть "правильні((((" можновладці, бо навіть не маю інструменту для заклику. Вперед і з піснею, якщо є бажання. Я вказує на ФАКТ - що відсутній доступ до повної та достовірної інформації; ще й у багатьох банально не вистачає знань та бажання підвищувати свій рівень знань.І скажи от мені: якщо навіть по 4 строчкам ти отак... Ну нехай назвемо це непорозумінням один одного... То от нема, нема ніякого ні сенсу, ні зацікавлення мені з тобою хоч щось обговорювати!!!То й всоте тобі кажу: спробуй бути самодостатнім...Спробуй без мене.З ким в тебе є хоч якісь точки доторкання.Але ти знов і знов намагаєшся місіонерити за мій рахунок...Мені ліньки стає кнопати тобі постійно лише спростування на твої перекручення мого.Тож бувай...Маю надію, що пояснив зрозуміло.Примарну((( надію.По інших строчках теж саме...