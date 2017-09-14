detroytred написав:хто з'явився першим і ху із ото
я не казав що свр з'явився раніше за міху але до того у міхи був геть інший стиль , у 2014-16 такий бабсько-терпільський потім вже на медведчуківських каналах більш ошпарено-піонерський, а вже у військовий час перейняв кулуарно-інсайдний "генерала" людина шукає себе та джерела заробітку
detroytred написав:Народ був, є і буде. А от що і хто йому втем'яшує в потилицю визначається отим самим результатом боротьби між можновладцями-елітами.
Розумному -не втемяшують Розумний є і буде А от тому хто вважає що його життя залежить від чужих рішень - тому так, можна втемяшити все що хочеш.
Втєм'яшити можна будь-кому... Від розуму це не залежить. Ніяк. Залежить від методик внушєнія. Та психологічного стану, стійкості людини.
Чомус комуністи маючи 70 років і силовий апарат так і не змогли знищити ні економічну фронду( у вигляді підпільних підприємств) ні політичну (навіть висилаючи цілі народи)
detroytred написав:Окрім, а-ля упоротих свідомих комуністів тощо (тобто різних місіонерів. Різних за одежками. Бо. Вони самі є отрими втєм'яшувальниками).
тут Труси-Хрестик Комуністи -втемяшували... і програли Місіонери -залишились і виграли
detroytred написав:А підвищити рівень розумності народу не складно. Достатньо хоча б!!!!!!! давати йому інформацію не через Матрицю (спотворену та дозовану інфу), а повну і достовірну. Але ж хто на це піде?((( І хто її надає? Від кого це залежить? Від можновладців.
Отже коли я кажу НЕ чекати поки брехуни(спотворювачі інформації) можновладці - зникнуть а брати своє майбутнє в свої руки..- ти називаєш це єралашиком А сам знаючи що тебе дурять і загнали в матрицю - закликаєш інших очікувати поки прийдуть ПРАВИЛЬНІ можновладці з правильною матрицею. Ти на свому досвіді-що отримав? То чому ти закликаєш інших діяти так само як діяв ти? Чому заперечуєш можливість змінити своє життя , не слухаючи матриці а просто працюючи на себе?
detroytred написав:Ні. Ну можна почекати... поки самі дорозвинуться. І почнуть, окрім пиво-бейсбол та Санта-Барбари, самі добувати інформацію та знання. Хфантастика..
А як ти хочеш когось змусити змінити своє життя? Мій алгоритм-простий Якщо відкинути фантазії що матриця на мене впливає сильніше ніж я впливаю на своє майбутнє - то в мене є шанс А якщо погодитись що я в матриці?-тоді який в мене шанс.. І те що ти переживаєш про паралельну теорію розвитку подій...-на реальні події які відбудиль і будуть відбуватись -твої переживання-не впливають а дії без переживань -впливають на того хто діє.
detroytred написав:Вплив же рішень можновладців-управлінців-регуляторів на життя індивіда існує сам по собі. Незалежно від думок самого індивіда.
Ніхто не сперичається що на нас впливає оточення. Суперечка йде тільки про те , який вплив на наше майбутнє мають а - можновладці - мізерний____________________5% б - сусіди - більший ніж можновладці__________10% в - батьки - більший ніж сусіди_______________15% г - сімя - більший ніж батьки_________________30% д - наші дії - більший ніж сімя...____________40%
Спробуй мене переконати що вплив можновладців на мене(на тебе) більший ніж вплив моїх батьків чи моїх дітей....
fox767676 написав: а вже у військовий час перейняв кулуарно-інсайдний "генерала" людина шукає себе та джерела щаробітку
Так він у тих кулуарах собаку з'їв...
До речі, коли зараз шукав про того Чаплигу, наткнувся на Співака. Дивіться метаморфози і піруети:
*За інформацією руху «Чесно», Співак чотири рази безрезультатно балотувався — двічі до Одеської міської ради і двічі до Верховної Ради — і як самовисуванець, і від партій Сергія Тігіпка, Наталії Королевської та «Блоку Петра Порошенка». У 2002 та 2010 роках усе ж зміг обратися до Одеської міської ради — від партії «Яблуко» та від «Батьківщини» Юлії Тимошенко відповідно.*
*Але дещо за рік війни все ж таки змінилося. У грудні 2022 року Дмитро Співак отримав подяку від ГУР, а також похвалився подякою від 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ. У коментарі «Детектору медіа» він сказав, що займається волонтерством, зокрема підтримкою гуманітарного штабу в Миколаєві та кількох частин ЗСУ. Чим заробляє на життя, не сказав, проте зазначив, що раніше працював, аби мати заощадження. А щодо нагороди від ГУР пообіцяв деталі після війни та лише сказав: «Немножко помогаю в обмене пленных».
Щодо Медведчука Співак сказав: «Он — враг Украины. Почему его обменяли и верный или неверный это шаг — решать руководству страны. Я не знаком с ним вообще, в принципе, никогда его не видел, несмотря на то, что принимал участие в разных его каналах. Лишь там можно было что-то говорить». https://ms.detector.media/trendi/post/3 ... -rytoryka/ А з каналів Медведчука він не вилазив і такого ніс...
З усіх версій на кого працює Чаплига, імхо, якщо працює, то на Єрмака. Якщо без версій, то імхо - ні на кого. Стриже собі бабло в "монастирі" та насолоджується життям в Словакії.
budivelnik написав:Отже коли я кажу НЕ чекати поки брехуни(спотворювачі інформації) можновладці - зникнуть а брати своє майбутнє в свої руки..- ти називаєш це єралашиком А сам знаючи що тебе дурять і загнали в матрицю - закликаєш інших очікувати поки прийдуть ПРАВИЛЬНІ можновладці з правильною матрицею.
Як ти вмудряєшся лише в чотирьох строчках наперекручувати стільки? От як? Дивись: - Єралашиком я називаю інше. - А має хтось бажання "брати своє майбутнє в свої руки.." (тільки мова в нас не про своє, а про ринок країни, стан в країні, обороноздатність країни і т.д. країни!!!), то прапор в руки --- вперед з піснею, вітаю. А от що дасть оцей одноосібний похід, то результат твоїх потуг в масштабі району-міста ти знаєш. - своє ж особисте життя тим паче - вперед і з піснею. Більш реально. Зауваження лише по наявності бажання а-ля "жити родиною роками на 1/2 від...". - я не закликаю інших очікувати, поки прийдуть "правильні((((" можновладці, бо навіть не маю інструменту для заклику. Вперед і з піснею, якщо є бажання. Я вказує на ФАКТ - що відсутній доступ до повної та достовірної інформації; ще й у багатьох банально не вистачає знань та бажання підвищувати свій рівень знань.
І скажи от мені: якщо навіть по 4 строчкам ти отак... Ну нехай назвемо це непорозумінням один одного... То от нема, нема ніякого ні сенсу, ні зацікавлення мені з тобою хоч щось обговорювати!!!
То й всоте тобі кажу: спробуй бути самодостатнім... Спробуй без мене. З ким в тебе є хоч якісь точки доторкання. Але ти знов і знов намагаєшся місіонерити за мій рахунок... Мені ліньки стає кнопати тобі постійно лише спростування на твої перекручення мого. Тож бувай... Маю надію, що пояснив зрозуміло. Примарну((( надію.
Хз, де правда і що треба робити, але отаке пряме звинувачення вищого політичного керівництва держави під час війни - це що? Якщо він правий, то це капець... Якщо він каже неправду й отак постійно публічно голосить, то це теж за межами меж.
Що так, що так якийсь цугцванг.
Міха-Анархіст ще не пише, що це агонія катарсиса? чи до нього не надійшли нові прошпокані перфокарти? А що з отдкровеннями від майбутнього мученика Бойка?