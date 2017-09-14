Цікаво, як ти зміг би відповісти на отакі питання.
Спробуй.
Бо я не зможу відповісти навіть на найлегше третє, бо не уявляю хто такий майбутній мученик Бойка.
Соскін?
Ну раз пішла така п'янка, то...)))
Соскін згадує Бойко
Ти не хочеш почути про свою концептуальну помилку...
Вона проста, але суттєва.
Суть її в наступному
Кожна проблема - має своє вирішення, і рішення яке закриває наступну проблему-зовсім не підходить до попередньої..
Розшифрую
Є три типи країн
Бідна______ввп менше 10000 на душу
Середня ___ввп 12000-30000 на душу
Багата_____ввп більше 30000 на душу
Що таке бідна?
Бідна це країна в якій люди ще не забезпечили себе по першій сходинці Маслоу....
Грубо -голодні
Тобто це країна яка споживає калорії через найдешевші по ціні за калорію продукти
Грубо -харчується хлібом-кашею
Для такої країни основним є зняття заборон на підвищення власного споживання...
Наприклад
Совок ЗАБОРОНЯВ будувати будинок на 2 поверхи ,
чи дачний будиночок більше ніж 6*6метрів , чи вільну продажу Волги ... тобто робив ВСІХ однаковими...
Незалежно від знань- в людей совка було випалене залізом БАЖАННЯ виділитись вище над масою. Ба більше , людям в голови ржавими цвяхами забили твердження про ШКІДЛИВІСТЬ БАГАТСТВА.
Таким чином в бідній країні
а - відсутнє бажання багатіти
б - відсутні знання як багатіти
г - відсутні ресурси для приватного збагачення.
Тому алгоритм дії можновладців в БІДНІЙ країні - такий самий простий
Є варіант пряника ( але ж ніхто не вірить після 70 років прозябання обіцянкам про майбутнє)
Є варіант кнута - але ж повернути Гулаг не має ні сил ні бажання...
Виходить що крах?
Ні
Є ще одна, при чому максимально розвинутий в совків ознака - ЗАВИСТЬ...
Тому
Якщо зняти барьєри (законодавчі) про приватне збагачення і перестати клеймити багатих - то як тільки зявляться перші БАГАТІ так відразу десяток зависників спробує повторити шлях цих багатих...
І чим більше багатих і більша різниця між бідними/багатими - тим сильніше ЗАВИСТЬ ( а також гемзання жінки/дітей) підштовхують до активізації своєї економічної поведінки.
І в залежності від поведінки Держави
а - вона буде підтримувати фантазію про справедливість і про те що в бідах винуватий хтось - зміни будуть йти повільніше, бо в частини населення природна лінь вкупі з очікуваннями халявних змін переважить рівень зависті
або
б - Держава максимально відсторониться і чітко дасть зрозуміти що спасіння утопаючих - діло рук самих утопаючих - те що зробила Польща, зміни будуть йти швидко.
Так от
Все щоб ЗАВИСТЬ запрацювала - в Україні вже реалізовано.
І на етапі переходу від бідної до середньої - наявність якихось додаткових умов типу збереження капіталу ( зберігати то нічого) чи жорстких умов які для всіх однакові(немає ще цих всіх , є одиниці які вигризли собі в противагу законам які зобовязовували годувати пенсіонерів і при цьому залишатись бідними й далі без майбутнього) - НЕ ПОТРІБНА
Ба більше
Поки людина збільшує свою продуктивність праці з одночасним збільшенням споживання... - не виникає ніякого НОВОГО капіталу, бо новий капітал можуть генерувати тільки ті в кого продуктивність в три рази вища від середньої а рівень споживання всього в два.
Такого щоб продуктивність була в 1,5 рази вищою-а споживання 0,5 ( так як в мене) могли досягти тільки фанати які отримали на протязі свого життя специфічну психологічну підготовку( в мене це 10 років спорту+6 років еліти в армії)
Тому
Поки рівень ВВП не дійде до 12000 доларів на особу - до того часу оповідання про вплив можновладців-можна засунути під скатертину... бо на цьому етапі можновладці займаються тим самим чим займаються 5% безшабашних - створюють власний капітал
І ніякі оповідання про Матрицю і так далі-поки цей власний капітал не буде створений-нікому не допоможуть...
І тепер
Якщо середній дохід 12000 , то у середнього працівника це 12000, у багатого це 36000, от тоді й виникає ПОТРЕБА в створенні СПЕЦІАЛЬНИХ умов по перерозподілу доходів від праці бо
а - вже є що ділити
б - разом з задоволенням першої ступеньки піраміди Маслоу - зникає зависть, яку поглинає лінь..
в - внаслідок того що навіть забравши 30% у багатого -він все одно залишається в два рази багатшим від бідного і тому в нього залишається бажання йти вище.
Тому
для країни з СЕРЕДНІМ доходом на перше місце виступає боротьба з Лінню мешканців.
І для країни з високим доходом - на перше місце виступає задача по переконанню своїх мешканців що їм треба навчитись жити створюючи щось для людства( саме тому багаті країни і продукують основні досягнення в науці/техніці)
