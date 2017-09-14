Додано: Чет 04 вер, 2025 22:41

І скажи от мені: якщо навіть по 4 строчкам ти отак... Ну нехай назвемо це непорозумінням один одного... Я вказує на ФАКТ - що відсутній доступ до повної та достовірної інформації; ще й у багатьох банально не вистачає знань та бажання підвищувати свій рівень знань.І скажи от мені: якщо навіть по 4 строчкам ти отак... Ну нехай назвемо це непорозумінням один одного...

Ти не хочеш почути про свою концептуальну помилку...Вона проста, але суттєва.Суть її в наступномуКожна проблема - має своє вирішення, і рішення яке закриває наступну проблему-зовсім не підходить до попередньої..РозшифруюЄ три типи країнБідна______ввп менше 10000 на душуСередня ___ввп 12000-30000 на душуБагата_____ввп більше 30000 на душуЩо таке бідна?Бідна це країна в якій люди ще не забезпечили себе по першій сходинці Маслоу....Грубо -голодніТобто це країна яка споживає калорії через найдешевші по ціні за калорію продуктиГрубо -харчується хлібом-кашеюДля такої країни основним є зняття заборон на підвищення власного споживання...НаприкладСовок ЗАБОРОНЯВ будувати будинок на 2 поверхи ,чи дачний будиночок більше ніж 6*6метрів , чи вільну продажу Волги ... тобто робив ВСІХ однаковими...Незалежно від знань- в людей совка було випалене залізом БАЖАННЯ виділитись вище над масою. Ба більше , людям в голови ржавими цвяхами забили твердження про ШКІДЛИВІСТЬ БАГАТСТВА.Таким чином в бідній країніа - відсутнє бажання багатітиб - відсутні знання як багатітиг - відсутні ресурси для приватного збагачення.Тому алгоритм дії можновладців в БІДНІЙ країні - такий самий простийЄ варіант пряника ( але ж ніхто не вірить після 70 років прозябання обіцянкам про майбутнє)Є варіант кнута - але ж повернути Гулаг не має ні сил ні бажання...Виходить що крах?НіЄ ще одна, при чому максимально розвинутий в совків ознака - ЗАВИСТЬ...ТомуЯкщо зняти барьєри (законодавчі) про приватне збагачення і перестати клеймити багатих - то як тільки зявляться перші БАГАТІ так відразу десяток зависників спробує повторити шлях цих багатих...І чим більше багатих і більша різниця між бідними/багатими - тим сильніше ЗАВИСТЬ ( а також гемзання жінки/дітей) підштовхують до активізації своєї економічної поведінки.І в залежності від поведінки Державиа - вона буде підтримувати фантазію про справедливість і про те що в бідах винуватий хтось - зміни будуть йти повільніше, бо в частини населення природна лінь вкупі з очікуваннями халявних змін переважить рівень завистіабоб - Держава максимально відсторониться і чітко дасть зрозуміти що спасіння утопаючих - діло рук самих утопаючих - те що зробила Польща, зміни будуть йти швидко.Так отВсе щоб ЗАВИСТЬ запрацювала - в Україні вже реалізовано.І на етапі переходу від бідної до середньої - наявність якихось додаткових умов типу збереження капіталу ( зберігати то нічого) чи жорстких умов які для всіх однакові(немає ще цих всіх , є одиниці які вигризли собі в противагу законам які зобовязовували годувати пенсіонерів і при цьому залишатись бідними й далі без майбутнього) - НЕ ПОТРІБНАБа більшеПоки людина збільшує свою продуктивність праці з одночасним збільшенням споживання... - не виникає ніякого НОВОГО капіталу, бо новий капітал можуть генерувати тільки ті в кого продуктивність в три рази вища від середньої а рівень споживання всього в два.Такого щоб продуктивність була в 1,5 рази вищою-а споживання 0,5 ( так як в мене) могли досягти тільки фанати які отримали на протязі свого життя специфічну психологічну підготовку( в мене це 10 років спорту+6 років еліти в армії)ТомуПоки рівень ВВП не дійде до 12000 доларів на особу - до того часу оповідання про вплив можновладців-можна засунути під скатертину... бо на цьому етапі можновладці займаються тим самим чим займаються 5% безшабашних - створюють власний капіталІ ніякі оповідання про Матрицю і так далі-поки цей власний капітал не буде створений-нікому не допоможуть...І теперЯкщо середній дохід 12000 , то у середнього працівника це 12000, у багатого це 36000, от тоді й виникає ПОТРЕБА в створенні СПЕЦІАЛЬНИХ умов по перерозподілу доходів від праці боа - вже є що ділитиб - разом з задоволенням першої ступеньки піраміди Маслоу - зникає зависть, яку поглинає лінь..в - внаслідок того що навіть забравши 30% у багатого -він все одно залишається в два рази багатшим від бідного і тому в нього залишається бажання йти вище.Томудля країни з СЕРЕДНІМ доходом на перше місце виступає боротьба з Лінню мешканців.І для країни з високим доходом - на перше місце виступає задача по переконанню своїх мешканців що їм треба навчитись жити створюючи щось для людства( саме тому багаті країни і продукують основні досягнення в науці/техніці)