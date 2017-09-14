RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15011150121501315014
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 22:27

  flyman написав:Міха-Анархіст ще не пише, що це агонія катарсиса?
чи до нього не надійшли нові прошпокані перфокарти?
А що з отдкровеннями від майбутнього мученика Бойка?

Цікаво, як ти зміг би відповісти на отакі питання.
Спробуй.

Бо я не зможу відповісти навіть на найлегше третє, бо не уявляю хто такий майбутній мученик Бойка.
Соскін?
detroytred
 
Повідомлень: 25412
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 22:29

Ну раз пішла така п'янка, то...)))

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 22:33

  Успіх написав:

В пана істерика. Кажуть, що на Сонці збурення. Співпадіння?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40695
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 22:41

  detroytred написав:
  flyman написав:Міха-Анархіст ще не пише, що це агонія катарсиса?
чи до нього не надійшли нові прошпокані перфокарти?
А що з отдкровеннями від майбутнього мученика Бойка?

Цікаво, як ти зміг би відповісти на отакі питання.
Спробуй.

Бо я не зможу відповісти навіть на найлегше третє, бо не уявляю хто такий майбутній мученик Бойка.
Соскін?

Соскін згадує Бойко
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 вер, 2025 22:53, всього редагувалось 4 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40695
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 22:41

  detroytred написав:Я вказує на ФАКТ - що відсутній доступ до повної та достовірної інформації; ще й у багатьох банально не вистачає знань та бажання підвищувати свій рівень знань.

І скажи от мені: якщо навіть по 4 строчкам ти отак... Ну нехай назвемо це непорозумінням один одного...
Ти не хочеш почути про свою концептуальну помилку...
Вона проста, але суттєва.
Суть її в наступному
Кожна проблема - має своє вирішення, і рішення яке закриває наступну проблему-зовсім не підходить до попередньої..
Розшифрую
Є три типи країн
Бідна______ввп менше 10000 на душу
Середня ___ввп 12000-30000 на душу
Багата_____ввп більше 30000 на душу
Що таке бідна?
Бідна це країна в якій люди ще не забезпечили себе по першій сходинці Маслоу....
Грубо -голодні
Тобто це країна яка споживає калорії через найдешевші по ціні за калорію продукти
Грубо -харчується хлібом-кашею
Для такої країни основним є зняття заборон на підвищення власного споживання...
Наприклад
Совок ЗАБОРОНЯВ будувати будинок на 2 поверхи ,
чи дачний будиночок більше ніж 6*6метрів , чи вільну продажу Волги ... тобто робив ВСІХ однаковими...
Незалежно від знань- в людей совка було випалене залізом БАЖАННЯ виділитись вище над масою. Ба більше , людям в голови ржавими цвяхами забили твердження про ШКІДЛИВІСТЬ БАГАТСТВА.
Таким чином в бідній країні
а - відсутнє бажання багатіти
б - відсутні знання як багатіти
г - відсутні ресурси для приватного збагачення.
Тому алгоритм дії можновладців в БІДНІЙ країні - такий самий простий
Є варіант пряника ( але ж ніхто не вірить після 70 років прозябання обіцянкам про майбутнє)
Є варіант кнута - але ж повернути Гулаг не має ні сил ні бажання...
Виходить що крах?
Ні
Є ще одна, при чому максимально розвинутий в совків ознака - ЗАВИСТЬ...
Тому
Якщо зняти барьєри (законодавчі) про приватне збагачення і перестати клеймити багатих - то як тільки зявляться перші БАГАТІ так відразу десяток зависників спробує повторити шлях цих багатих...
І чим більше багатих і більша різниця між бідними/багатими - тим сильніше ЗАВИСТЬ ( а також гемзання жінки/дітей) підштовхують до активізації своєї економічної поведінки.
І в залежності від поведінки Держави
а - вона буде підтримувати фантазію про справедливість і про те що в бідах винуватий хтось - зміни будуть йти повільніше, бо в частини населення природна лінь вкупі з очікуваннями халявних змін переважить рівень зависті
або
б - Держава максимально відсторониться і чітко дасть зрозуміти що спасіння утопаючих - діло рук самих утопаючих - те що зробила Польща, зміни будуть йти швидко.

Так от
Все щоб ЗАВИСТЬ запрацювала - в Україні вже реалізовано.
І на етапі переходу від бідної до середньої - наявність якихось додаткових умов типу збереження капіталу ( зберігати то нічого) чи жорстких умов які для всіх однакові(немає ще цих всіх , є одиниці які вигризли собі в противагу законам які зобовязовували годувати пенсіонерів і при цьому залишатись бідними й далі без майбутнього) - НЕ ПОТРІБНА
Ба більше
Поки людина збільшує свою продуктивність праці з одночасним збільшенням споживання... - не виникає ніякого НОВОГО капіталу, бо новий капітал можуть генерувати тільки ті в кого продуктивність в три рази вища від середньої а рівень споживання всього в два.
Такого щоб продуктивність була в 1,5 рази вищою-а споживання 0,5 ( так як в мене) могли досягти тільки фанати які отримали на протязі свого життя специфічну психологічну підготовку( в мене це 10 років спорту+6 років еліти в армії)
Тому
Поки рівень ВВП не дійде до 12000 доларів на особу - до того часу оповідання про вплив можновладців-можна засунути під скатертину... бо на цьому етапі можновладці займаються тим самим чим займаються 5% безшабашних - створюють власний капітал
І ніякі оповідання про Матрицю і так далі-поки цей власний капітал не буде створений-нікому не допоможуть...
І тепер
Якщо середній дохід 12000 , то у середнього працівника це 12000, у багатого це 36000, от тоді й виникає ПОТРЕБА в створенні СПЕЦІАЛЬНИХ умов по перерозподілу доходів від праці бо
а - вже є що ділити
б - разом з задоволенням першої ступеньки піраміди Маслоу - зникає зависть, яку поглинає лінь..
в - внаслідок того що навіть забравши 30% у багатого -він все одно залишається в два рази багатшим від бідного і тому в нього залишається бажання йти вище.
Тому
для країни з СЕРЕДНІМ доходом на перше місце виступає боротьба з Лінню мешканців.
І для країни з високим доходом - на перше місце виступає задача по переконанню своїх мешканців що їм треба навчитись жити створюючи щось для людства( саме тому багаті країни і продукують основні досягнення в науці/техніці)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26944
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 23:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Я вказує на ФАКТ - що відсутній доступ до повної та достовірної інформації; ще й у багатьох банально не вистачає знань та бажання підвищувати свій рівень знань.

І скажи от мені: якщо навіть по 4 строчкам ти отак... Ну нехай назвемо це непорозумінням один одного...
Ти не хочеш почути про свою концептуальну помилку...
Вона проста, але суттєва.
Суть її в наступному

Добре. Нехай я, по-твоєму, саме не хочу почути свою концептуальну помилку.
Ну й що?
Ну і все. Ти мені вказав і на це, і на цю мою, як ти вважаєш, концептуальну помилку? Вказав.
Міфичним читачам показав? Показав.
Вже сотні разів вказав, пояснив. Переконав цих міфичних читачів. Місію виконав.
Все.

Ще раз:
"То й всоте тобі кажу: спробуй бути самодостатнім...
Спробуй без мене.
З ким в тебе є хоч якісь точки доторкання.
Але ти знов і знов намагаєшся місіонерити за мій рахунок...
Мені ліньки стає кнопати тобі постійно лише спростування на твої перекручення мого.
Тож бувай...
Маю надію, що пояснив зрозуміло.
Примарну((( надію."
_____________________
Кинь запит-питання: "Ау! Хто тут ще не переконався?" І переконуй їх.
Мені-то ти навіщо оце париш???

Ну дочекаєшся, що припиню спростовувати твої перекручення моїх тверджень. Тоді що?
І в цьому теж твоя місія?
То скажи. Без проблем. Допоможу її тобі виконати.
detroytred
 
Повідомлень: 25412
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 23:29

  Успіх написав:
На Марсі - війна ВЖЕ програна, чи ні?


В отому відео на це питання надав зайнятну))) відповідь експерт Світан:
ворог дуже в складному становищі по обороні, йому вкрай важливо припинення війни; оті негідники деякі партнери і зешушера йдуть йому на зустріч, проштовхуючи оту тему перемир'я-миру.

В Кривоноса теж щось, що в рфії неврожай, майже голодування світить...трошки поднажать по далекобійним ударам і вжууух капець їх економіці й відповідно й війську.
(Хоча одночасно каже, що вони будуть хоч голодувати, але продовжувати йти до цілі).

В Чаплиги про через 1,5-2 роки рфію обкладуть і притиснуть. Приречена вже.
__________________
Як колись радіо, так зараз вмикаєш та фоном слухаєш, що малює Матриця...
На будь-який смак.
Але реальні дані лише в теці Буданова... да й навіть з ними запросто можна помилитись, як виявилось.
Тож Матриця не набагато гірша))
detroytred
 
Повідомлень: 25412
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 23:34

Нєєєє, це вже НЕ на Марсі!!!))

А таки в нас!


Хоча, може суддя завербований ворогом? :mrgreen:




п.с.
А Флер - таки сильна жінка!
https://youtube.com/shorts/6iSSdWMfpak? ... r6BoXOlcw5
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 15011150121501315014
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122671
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306350
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 983007
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.