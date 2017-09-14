то чи можна отримати зекономлені на розвитку дитини кошти?
Ні. Ви зараз платите за умовного долярека, дружина якого звільняється (нема податків) , а сам він без сплати податків перебивається на одноразових замовленнях з кабанчика. Проте двоє дітей справно користуються державними садками/школами. Попросіть долярека, щоб він вам компенсував
Систему оподаткування придумав не Долярек, тому вже так, як є. А пан Долярек, якщо має совість, то пустить мене безоплатно пожити хоч з тиждень в своїй прєлєсті, коли я захочу у "Голодному Миколі" борща поїсти
Віртуальні гроші з гіпотетичної оренди вже давно розподілено і сплановано. Подумки вони вже оплачують іпотеку наступної кавалірки. А в мріях Долярек вже лежить на дивані 24/7 , як кумир Віталік ірпінський , і флудить на найрізноманітніших інткрнет-майданчиках. Нема в цих планах вашого безкоштовного тижня.
хто про що а нетойвосний цицькоцмуд про неоплатний борг тих хто оплатив Х разів
whois2010 написав:Потроху вимальовується розмір "долга родінє" громадянина. І він виявляється не такий великий, щоб вимагати від 18-ти річної дитини бути готовим віддати життя за це державне утворення.
Усі ці розмови про "борги" перед державою - нісенітниці. У держави немає своїх грошей. У неї є лише наші гроші. Держава відбирає у громадян кошти і розподіляє їх серед усіх. Це держава перед нами у боргу за те, що ми її утримуємо.
І тут постає питання - якщо є ці "борги", то якого держава відпустила мільйони громадян по вуха у боргах, які нічого корисного для держави не зробили і борги не віддали?
Це в якому місці ти оплатив? В університетській викладацькій цмулив? Це крім хабарів. А за час війни ти халамидник скільки віддав на війну? Нуль донатів, мінімум податків. Оплатив він, нетойсітківочний ухилянт.
Це держава перед нами у боргу
Хто вона така ця «держава», перед якими «нами» у боргу? Якісь гуманоіди з сусідньої галактики - це наша «держава»?