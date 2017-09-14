detroytred написав:
Цікаво, як ти зміг би відповісти на отакі питання.
Спробуй.
Бо я не зможу відповісти навіть на найлегше третє, бо не уявляю хто такий майбутній мученик Бойка.
Соскін?
Соскін згадує Бойко
Ти не хочеш почути про свою концептуальну помилку...
Вона проста, але суттєва.
Суть її в наступному
Кожна проблема - має своє вирішення, і рішення яке закриває наступну проблему-зовсім не підходить до попередньої..
Розшифрую
Є три типи країн
Бідна______ввп менше 10000 на душу
Середня ___ввп 12000-30000 на душу
Багата_____ввп більше 30000 на душу
Що таке бідна?
Бідна це країна в якій люди ще не забезпечили себе по першій сходинці Маслоу....
Грубо -голодні
Тобто це країна яка споживає калорії через найдешевші по ціні за калорію продукти
Грубо -харчується хлібом-кашею
Для такої країни основним є зняття заборон на підвищення власного споживання...
Наприклад
Совок ЗАБОРОНЯВ будувати будинок на 2 поверхи ,
чи дачний будиночок більше ніж 6*6метрів , чи вільну продажу Волги ... тобто робив ВСІХ однаковими...
Незалежно від знань- в людей совка було випалене залізом БАЖАННЯ виділитись вище над масою. Ба більше , людям в голови ржавими цвяхами забили твердження про ШКІДЛИВІСТЬ БАГАТСТВА.
Таким чином в бідній країні
а - відсутнє бажання багатіти
б - відсутні знання як багатіти
г - відсутні ресурси для приватного збагачення.
Тому алгоритм дії можновладців в БІДНІЙ країні - такий самий простий
Є варіант пряника ( але ж ніхто не вірить після 70 років прозябання обіцянкам про майбутнє)
Є варіант кнута - але ж повернути Гулаг не має ні сил ні бажання...
Виходить що крах?
Ні
Є ще одна, при чому максимально розвинутий в совків ознака - ЗАВИСТЬ...
Тому
Якщо зняти барьєри (законодавчі) про приватне збагачення і перестати клеймити багатих - то як тільки зявляться перші БАГАТІ так відразу десяток зависників спробує повторити шлях цих багатих...
І чим більше багатих і більша різниця між бідними/багатими - тим сильніше ЗАВИСТЬ ( а також гемзання жінки/дітей) підштовхують до активізації своєї економічної поведінки.
І в залежності від поведінки Держави
а - вона буде підтримувати фантазію про справедливість і про те що в бідах винуватий хтось - зміни будуть йти повільніше, бо в частини населення природна лінь вкупі з очікуваннями халявних змін переважить рівень зависті
або
б - Держава максимально відсторониться і чітко дасть зрозуміти що спасіння утопаючих - діло рук самих утопаючих - те що зробила Польща, зміни будуть йти швидко.
Так от
Все щоб ЗАВИСТЬ запрацювала - в Україні вже реалізовано.
І на етапі переходу від бідної до середньої - наявність якихось додаткових умов типу збереження капіталу ( зберігати то нічого) чи жорстких умов які для всіх однакові(немає ще цих всіх , є одиниці які вигризли собі в противагу законам які зобовязовували годувати пенсіонерів і при цьому залишатись бідними й далі без майбутнього) - НЕ ПОТРІБНА
Ба більше
Поки людина збільшує свою продуктивність праці з одночасним збільшенням споживання... - не виникає ніякого НОВОГО капіталу, бо новий капітал можуть генерувати тільки ті в кого продуктивність в три рази вища від середньої а рівень споживання всього в два.
Такого щоб продуктивність була в 1,5 рази вищою-а споживання 0,5 ( так як в мене) могли досягти тільки фанати які отримали на протязі свого життя специфічну психологічну підготовку( в мене це 10 років спорту+6 років еліти в армії)
Тому
Поки рівень ВВП не дійде до 12000 доларів на особу - до того часу оповідання про вплив можновладців-можна засунути під скатертину... бо на цьому етапі можновладці займаються тим самим чим займаються 5% безшабашних - створюють власний капітал
І ніякі оповідання про Матрицю і так далі-поки цей власний капітал не буде створений-нікому не допоможуть...
І тепер
Якщо середній дохід 12000 , то у середнього працівника це 12000, у багатого це 36000, от тоді й виникає ПОТРЕБА в створенні СПЕЦІАЛЬНИХ умов по перерозподілу доходів від праці бо
а - вже є що ділити
б - разом з задоволенням першої ступеньки піраміди Маслоу - зникає зависть, яку поглинає лінь..
в - внаслідок того що навіть забравши 30% у багатого -він все одно залишається в два рази багатшим від бідного і тому в нього залишається бажання йти вище.
Тому
для країни з СЕРЕДНІМ доходом на перше місце виступає боротьба з Лінню мешканців.
І для країни з високим доходом - на перше місце виступає задача по переконанню своїх мешканців що їм треба навчитись жити створюючи щось для людства( саме тому багаті країни і продукують основні досягнення в науці/техніці)
Добре. Нехай я, по-твоєму, саме не хочу почути свою концептуальну помилку.
Ну й що?
Ну і все. Ти мені вказав і на це, і на цю мою, як ти вважаєш, концептуальну помилку? Вказав.
Міфичним читачам показав? Показав.
Вже сотні разів вказав, пояснив. Переконав цих міфичних читачів. Місію виконав.
Все.
Ще раз:
"То й всоте тобі кажу: спробуй бути самодостатнім...
Спробуй без мене.
З ким в тебе є хоч якісь точки доторкання.
Але ти знов і знов намагаєшся місіонерити за мій рахунок...
Мені ліньки стає кнопати тобі постійно лише спростування на твої перекручення мого.
Тож бувай...
Маю надію, що пояснив зрозуміло.
Примарну((( надію."
Кинь запит-питання: "Ау! Хто тут ще не переконався?" І переконуй їх.
Мені-то ти навіщо оце париш???
Ну дочекаєшся, що припиню спростовувати твої перекручення моїх тверджень. Тоді що?
І в цьому теж твоя місія?
То скажи. Без проблем. Допоможу її тобі виконати.
В отому відео на це питання надав зайнятну))) відповідь експерт Світан:
ворог дуже в складному становищі по обороні, йому вкрай важливо припинення війни; оті негідники деякі партнери і зешушера йдуть йому на зустріч, проштовхуючи оту тему перемир'я-миру.
В Кривоноса теж щось, що в рфії неврожай, майже голодування світить...трошки поднажать по далекобійним ударам і вжууух капець їх економіці й відповідно й війську.
(Хоча одночасно каже, що вони будуть хоч голодувати, але продовжувати йти до цілі).
В Чаплиги про через 1,5-2 роки рфію обкладуть і притиснуть. Приречена вже.
Як колись радіо, так зараз вмикаєш та фоном слухаєш, що малює Матриця...
На будь-який смак.
Але реальні дані лише в теці Буданова... да й навіть з ними запросто можна помилитись, як виявилось.
Тож Матриця не набагато гірша))
Потроху вимальовується розмір
До таких таблиць непогано додавати дані по розміру сплачених батьками податків, акцизів, ПДВ, зборів і т.і. Тобто, скільки ж сама держава коштує громадянам.
Додатково виникає питання, якщо моя дитина народилася у приватній клініці, ходила у приватний дит. садок, лікується у комерційному закладі, начається у приватній гімназії і, сподіваюсь, вищу освіту буде отримувати за межами України, то чи можна отримати зекономлені на розвитку дитини кошти?
whois2010
Ні. Ви зараз платите за умовного долярека, дружина якого звільняється (нема податків) , а сам він без сплати податків перебивається на одноразових замовленнях з кабанчика. Проте двоє дітей справно користуються державними садками/школами. Попросіть долярека, щоб він вам компенсував
Систему оподаткування придумав не Долярек, тому вже так, як є. А пан Долярек, якщо має совість, то пустить мене безоплатно пожити хоч з тиждень в своїй прєлєсті, коли я захочу у "Голодному Миколі" борща поїсти
whois2010
Віртуальні гроші з гіпотетичної оренди вже давно розподілено і сплановано. Подумки вони вже оплачують іпотеку наступної кавалірки. А в мріях Долярек вже лежить на дивані 24/7 , як кумир Віталік ірпінський , і флудить на найрізноманітніших інткрнет-майданчиках.
Нема в цих планах вашого безкоштовного тижня.
Усі ці розмови про "борги" перед державою - нісенітниці. У держави немає своїх грошей. У неї є лише наші гроші. Держава відбирає у громадян кошти і розподіляє їх серед усіх. Це держава перед нами у боргу за те, що ми її утримуємо.
І тут постає питання - якщо є ці "борги", то якого держава відпустила мільйони громадян по вуха у боргах, які нічого корисного для держави не зробили і борги не віддали?
Хто вона така ця «держава», перед якими «нами» у боргу?
Якісь гуманоіди з сусідньої галактики - це наша «держава»?
