Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:14

  Hotab написав:whois2010

пустить мене безоплатно пожити хоч з тиждень в своїй прєлєсті,



Віртуальні гроші з гіпотетичної оренди вже давно розподілено і сплановано. Подумки вони вже оплачують іпотеку наступної кавалірки. А в мріях Долярек вже лежить на дивані 24/7 , як кумир Віталік ірпінський , і флудить на найрізноманітніших інткрнет-майданчиках.
Нема в цих планах вашого безкоштовного тижня.

По флуду Хотабенка - ще ніхто не переплюнув! :mrgreen:
Успіх
Повідомлень: 8595
З нами з: 18.03.21
Подякував: 285 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:32

  Успіх написав:
  Hotab написав:whois2010

пустить мене безоплатно пожити хоч з тиждень в своїй прєлєсті,



Віртуальні гроші з гіпотетичної оренди вже давно розподілено і сплановано. Подумки вони вже оплачують іпотеку наступної кавалірки. А в мріях Долярек вже лежить на дивані 24/7 , як кумир Віталік ірпінський , і флудить на найрізноманітніших інткрнет-майданчиках.
Нема в цих планах вашого безкоштовного тижня.

По флуду Хотабенка - ще ніхто не переплюнув! :mrgreen:


Ні корови, ні свині,
Тільки хобот на ремні.

Приспів.

Мужики - дураки,
А ми - нетойвоси.
Непридатним воювати,
Ми бюджетососи.
flyman
Повідомлень: 40696
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:37

Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 05 вер, 2025 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Повідомлень: 8595
З нами з: 18.03.21
Подякував: 285 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:37

Невже не впізнаєте нашу псевдо-патріотку?))

  Успіх написав:Наша незламниця флер>>>
Успіх
Повідомлень: 8595
З нами з: 18.03.21
Подякував: 285 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:38

  detroytred написав:Ого, Світан отжігаєт:

З 11 по 18 хвилини.

Хз, де правда і що треба робити, але отаке пряме звинувачення вищого політичного керівництва держави під час війни - це що?
Якщо він правий, то це капець...
Якщо він каже неправду й отак постійно публічно голосить, то це теж за межами меж.

Що так, що так якийсь цугцванг.

У меня почему-то не открывается: "Ошибка. Повторите попытку позже".
Если не сложно, напишите, пожалуйста, прямую ссылку.
ЛАД
Повідомлень: 35854
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:50

  whois2010 написав:
  jump написав:Шмигаля зупинили ТЦК: що сталося з міністром оборони на Запоріжжі :lol:


Під час робочої поїздки в Запорізьку область міністра оборони України Дениса Шмигаля зупинила група оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. :lol:

За словами міністра, представники ТЦК діяли спільно з Національною поліцією. Усі співробітники були забезпечені бодікамерами та проводили відеофіксацію заходів.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/722 ... odi-kameri

кловани штампують серіальчики без упину :lol:

Єхал Шмигаль через реку, бачить Шмигаль - ТЦК...
Як же вони близьки до народу ці слуги, аж сльоза навертається. Як звичайного гречкосія зупинили. Мабуть на іржавому Ланосі їхав, без охорони.
"Лєнін і пєчнік". Хрестоматія для самих маленьких.
Цікаво, Станіславський повірив би?


Ще надувного "брёвнышка" не вистачає для повноти картинки.
І фрази "не надо бояться человека с ружьем".
Повідомлень: 201
З нами з: 18.12.08
Подякував: 49 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:56

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Ого, Світан отжігаєт:

З 11 по 18 хвилини.

Хз, де правда і що треба робити, але отаке пряме звинувачення вищого політичного керівництва держави під час війни - це що?
Якщо він правий, то це капець...
Якщо він каже неправду й отак постійно публічно голосить, то це теж за межами меж.

Що так, що так якийсь цугцванг.

У меня почему-то не открывается: "Ошибка. Повторите попытку позже".
Если не сложно, напишите, пожалуйста, прямую ссылку.

https://m.youtube.com/watch?v=KLNRMIm-7 ... FIAQ%3D%3D
______________
Про те, що рфяни перегрупувалися та накопичили сили для (чергового? незабаром?) великого наступу, натрапляв ще в декількох джерелах інфопростору.
В самих же орків голосять, що хитрий план -- оцією літнєю кампанією виснажили наші війська та резерви...і незабаром свіженькими накопиченими вжуххх...

Гадаю, що для їх зустрічі партнери нам підкинули зброї.
Повідомлень: 25416
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 13:08

До 2050 року в Україні може залишитися близько 25 мільйонів жителів, що створює серйозні виклики для ринку праці. Про це заявила спікерка компанії HRD Kernel Наталія Теряхіна під час Camp 2025 — наймасштабнішої HR-конференції року.

«Зараз нас близько 30 мільйонів. Тут, до речі, три джерела – Advanter group, НБУ і Кабінет Міністрів. І вони всі сходяться на тому, що в 50-му році нас буде 25 мільйонів. Це все населення. Це не те, що працює. Це усі»
https://tvoemisto.tv/news/do_2050_roku_ ... 79499.html

зелені вилупки доб"ють країну :shock:
Повідомлень: 4959
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 13:25

Отакої

Може дати їм пару тижні, вдруг одумаються?!

Трамп: Схоже, ми втратили Індію та рф, які перейшли до глибокої, темної та загадкової Китайської імперії. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом.


"Как все просрать" (Дональдак 2025)
Повідомлень: 5499
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 13:38

  Xenon написав:Отакої

Може дати їм пару тижні, вдруг одумаються?!

Трамп: Схоже, ми втратили Індію та рф, які перейшли до глибокої, темної та загадкової Китайської імперії. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом.


"Как все просрать" (Дональдак 2025)

А ще півтора роки тому:
Найбільший у світі імпортер озброєнь поступово переорієнтовується на Захід, оскільки Сполучені Штати прагнуть зміцнити зв’язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зростання Китаю.

Орієнтуючись на пріоритети програми, Індія і США планують “прискорити” технологічне співробітництво і спільне виробництво в галузі оборонної промисловості.

Нагадаємо, що 10 січня стало відомо, що індійські державні нафтопереробні підприємства Indian Oil Corp та Bharat Petroleum Corp прагнуть збільшити імпорт сирої нафти з Саудівської Аравії. Це відбувається на тлі скорочення закупівель Нью-Делі російської нафти.
https://kyiv24.news/news/indiya-hoche-v ... yi-reuters
Повідомлень: 25416
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
