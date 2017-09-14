Хз, де правда і що треба робити, але отаке пряме звинувачення вищого політичного керівництва держави під час війни - це що? Якщо він правий, то це капець... Якщо він каже неправду й отак постійно публічно голосить, то це теж за межами меж.
Що так, що так якийсь цугцванг.
У меня почему-то не открывается: "Ошибка. Повторите попытку позже". Если не сложно, напишите, пожалуйста, прямую ссылку.
https://m.youtube.com/watch?v=KLNRMIm-7 ... FIAQ%3D%3D ______________ Про те, що рфяни перегрупувалися та накопичили сили для (чергового? незабаром?) великого наступу, натрапляв ще в декількох джерелах інфопростору. В самих же орків голосять, що хитрий план -- оцією літнєю кампанією виснажили наші війська та резерви...і незабаром свіженькими накопиченими вжуххх...
Гадаю, що для їх зустрічі партнери нам підкинули зброї.
До 2050 року в Україні може залишитися близько 25 мільйонів жителів, що створює серйозні виклики для ринку праці. Про це заявила спікерка компанії HRD Kernel Наталія Теряхіна під час Camp 2025 — наймасштабнішої HR-конференції року.
«Зараз нас близько 30 мільйонів. Тут, до речі, три джерела – Advanter group, НБУ і Кабінет Міністрів. І вони всі сходяться на тому, що в 50-му році нас буде 25 мільйонів. Це все населення. Це не те, що працює. Це усі» https://tvoemisto.tv/news/do_2050_roku_ ... 79499.html
Трамп: Схоже, ми втратили Індію та рф, які перейшли до глибокої, темної та загадкової Китайської імперії. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом.
"Как все просрать" (Дональдак 2025)
А ще півтора роки тому: Найбільший у світі імпортер озброєнь поступово переорієнтовується на Захід, оскільки Сполучені Штати прагнуть зміцнити зв’язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зростання Китаю.
Орієнтуючись на пріоритети програми, Індія і США планують “прискорити” технологічне співробітництво і спільне виробництво в галузі оборонної промисловості.
Нагадаємо, що 10 січня стало відомо, що індійські державні нафтопереробні підприємства Indian Oil Corp та Bharat Petroleum Corp прагнуть збільшити імпорт сирої нафти з Саудівської Аравії. Це відбувається на тлі скорочення закупівель Нью-Делі російської нафти. https://kyiv24.news/news/indiya-hoche-v ... yi-reuters
Але! Імхо. Як ото перед 2СВ відбуваються отакі метання країн то туди, то сюди, й не раз. І ще сьогодні завзяті начебто друзі можуть битися, як запеклі вороги.
Індія поки хитродупить... Да і взагалі, поки триває етап суто бізнесу.
Випустили за кордон 80 "ухилянтів": ДБР затримало 5 прикордонників
У пункті пропуску на кордоні з Польщею вони умисно порушували правила перевірки документів: не звіряли дані у базах, не вносили відомості про перетин кордону та фактично давали "зелене світло" тим, хто не мав права виїзду.
Правоохоронці встановлюють джерела походження активів одного з командирів — квартир, будинку, земельної ділянки, коштовних авто та значних коштів, вартість яких суттєво перевищує задекларовані ним доходи. https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/5/7529483/
ЛАД написав:Но если бы население Славянска не поддержало того же Гиркина, то ничего бы у него не получилось, его группа из 20 (или даже 52) человек была бы легко и быстро уничтожена. Основная проблема была именно в поддержке населения.
у 52 чоловік (видимих, а ще були невидимі) була зброя, розвідка, інфо прикриття та важка техніка. в каховці, херсоні, мелітополі в 2022 році була підтримка місцевих. результат? розстріл в бузковому парку і тд.
У группы из 52 (а, возможно, 20) человек было "мощное" оружие - автоматы. И в начале не было никакой "важкої техніки". Разведка им в начале была просто не нужна. Что было у Безлера в Горловке? "в каховці, херсоні, мелітополі в 2022 році" была поддержка населения, но в 2022 против него были именно регулярные хорошо вооружённые войска. Бороться с ними невооружённое и неорганизованное население, естественно, не может.
росія забезпечувала окупаційні війська в 2014 році на рівні "не дати програти". на кожне підсилення ЗСУ, було відповіддю підсилення контингенту за рахунок РОВ. інфовійна була потужна, чого вартий іловайськ, коли х... брехав під камеру під зелений коридор. распяті мальчіці в трусіках, су-25, фотошоп на першому каналі про су-25, блуждаючі міномети, алея ангелів - це все один загальний задум.
брехня про 100% підтримку місцевими - це теж іпсо. реальних цифр нема.
То, что РФ поддерживала ДЛНР, сомнений не вызывает. А насчёт "окупаційних військ" это уже ваши фантазии. О 100%-ой поддержке никто не говорит. Было много сторонников Украины, но, к сожалению, недостаточно. Инфовойна была. Но никто не запрещал и нам вести инфовойну. То, что вы не хотите признать наличие объективных причин и наших ошибок, это ваши проблемы. К сожалению, не только ваши, т.к. это приводит к повторению ошибок.
ЛАД написав:А что касается Латыниной и Арестовича, то они, как минимум, заметно умнее вас.
і обидва працюють в рамках ФСБ
Привычка местных "ортодоксальных патриотов" записывать людей, хоть в чём-то с ними несогласных, в "агенты ФСБ" и обвинять их в "российской пропаганде" давно известна и уже не удивляет. Напомню только, что в результате такого подхода немецких коммунистов, которые считали социал-демократов чуть ли не бОльшими врагами, чем Гитлер, нацистам удалось прийти к власти в 1933. 6 ноября 1932 на последних свободных выборах КПГ получила 16,86 % голосов и 100 мест в парламенте, СДПГ 20,43 % и 121 место против 33,09 % м 106 мест у нацистов. Но коммунисты отказывались от сотрудничества с СДПГ, считая их врагами. Результаты хорошо известны.