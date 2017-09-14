detroytred написав:......... https://m.youtube.com/watch?v=KLNRMIm-7 ... FIAQ%3D%3D ______________ Про те, що рфяни перегрупувалися та накопичили сили для (чергового? незабаром?) великого наступу, натрапляв ще в декількох джерелах інфопростору. В самих же орків голосять, що хитрий план -- оцією літнєю кампанією виснажили наші війська та резерви...і незабаром свіженькими накопиченими вжуххх...
Гадаю, що для їх зустрічі партнери нам підкинули зброї.
Спасибо за ссылку, послушал. Но больше не буду. Аника-воин. Он слишком зациклился на "зелёной шушере" и других мыслей, похоже, в голове не осталось. О том, что у нас, вероятно, мало есть, чем "бить по Москве", и есть ли вообще, он, по-моему, даже не задумывается. И точно не задумывается о том, что к них есть намного больше средств и возможностей бить по Украине. То, что летняя компания ещё не закончена, понятно, но времени осталось уже немного. Месяц-1,5, может, 2 максимум. Насчёт "підкинули зброї", может, и так, но ничего особо слышно не было. Разве что решили соблюдать военную тайну, но на наших партнёров это не похоже.
ЛАД написав: У группы из 52 (а, возможно, 20) человек было "мощное" оружие - автоматы. И в начале не было никакой "важкої техніки". Разведка им в начале была просто не нужна.
чому тоді СБУ попала під розстріл? важка техніка в них була (нона), якою вони стріляли в різні сторони для створення картинки. бук теж важка техніка. пзрк були.
Нона, насколько помню, была в Донецке, а не в Славянске. И одна "Нона" - страшное оружие против ЗСУ даже в 2014. "Бук" был заметно позже. Насчёт ПЗРК не помню, но это не "важка техніка" и есть сейчас везде, даже в отсталых африканских странах. Была и 40 лет тому в Афгане.