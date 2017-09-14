RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 16:06

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
То, что летняя компания ещё не закончена, понятно, но времени осталось уже немного. Месяц-1,5, может, 2 максимум.
Насчёт "підкинули зброї", может.
я стєсняюсь спитати, що їй помішало закінчитись? І в чому різниця між літньою і зимовою кампанією? Техніка грузне в степах України?

Помешало закончиться то, что не закончилось ещё летнее время (не по календарю, а по погоде).
По грязи не только воевать, но и просто ходить тяжелее.
Или я ошибаюсь?
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 16:10

  trololo написав:
  ЛАД написав:Привычка местных "ортодоксальных патриотов" записывать людей, хоть в чём-то с ними несогласных, в "агенты ФСБ" и обвинять их в "российской пропаганде" давно известна и уже не удивляет.


ну звичайно, незалежна журналістка яка вільно працює проти кремля прямо із москви )))

чи чувак, яких із дугіним терся в 2000х випадковий ))

ви до цього часу не розумієте структури, масштаби і методи роботи російської пропаганди.. або робите вигляд.. читайте доктріну муму

росія не поддержала ДНР, росія створила днр як іпсошку прикриття. задовго до 2014. слово ще тоді таке модне було "федералізація".

Ну так і борись з цією пропагандою. Навіщо боротись з ЛАДом?
Коли патріотизм заміняється боротьбою з інакомислячими - це не добре.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 16:10

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:Триколорные, или вы будете утверждать что исход начался до нападения кремля, из за и после прихода к власти Зеленского ?

Я там раньше уже приводил график по миграции в ЕС - так вот на нем четко виден рост в 20м году. Причем угол даже больше, чем в 14м-15м годах был :wink:

В данном контексте нужно сравнивать 20 и 22-25.

Увы, но в связи с известными событиями - европейцы перестали публиковать статистику :(
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 16:10

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:
Трамп: Схоже, ми втратили Індію та рф, які перейшли до глибокої, темної та загадкової Китайської імперії. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом.


"Как все просрать" (Дональдак 2025)

Опять 25.
До чого тут взагалі "(Дональдак 2025)"?
Це США просрали а не Трамп. Трамп просто констатував факт.

Ніт, просрав саме Трамп, своїми діями

Це Трамп стелив червону доріжку для Путіна
Це Трамп влупив пошліни саме для Індії

Це Трамп всіма своїми діями показав, що він - ненадійний партнер

При Байдені такої фігні не було )

Нагадаю тобі також, що це саме Трамп витягнув Ким Чен Ина з дипломатичної ізоляції і саме тому, нещодавно, Ин стояв по ліву руку від Сі
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 16:20

  flyman написав:ЄС наклала мита на індійсько-рфні нафтопродукути, чи тільки редіска Трамп?


Європейці не відіграють тієї ролі у світі, на яку розраховують, — Мерц 8)

Він наголосив, що Європа залежить від допомоги США та не має достатніх ресурсів для впливу на тлі зростання співпраці держав — партнерів ШОС.

Ми бачимо, що Китай, Бразилія та інші країни світу почуваються вільно у відносинах з росією, а також формується нове партнерство у вигляді так званого шанхайського формату.

камінгаут :oops:
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 16:33

  jump написав:
  flyman написав:ЄС наклала мита на індійсько-рфні нафтопродукути, чи тільки редіска Трамп?


Європейці не відіграють тієї ролі у світі, на яку розраховують, — Мерц 8)

Він наголосив, що Європа залежить від допомоги США та не має достатніх ресурсів для впливу на тлі зростання співпраці держав — партнерів ШОС.

Ми бачимо, що Китай, Бразилія та інші країни світу почуваються вільно у відносинах з росією, а також формується нове партнерство у вигляді так званого шанхайського формату.

камінгаут :oops:

ЄС: "я нє такая, я жду трамвая, і ваапщє внє палітікі"
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 16:34

  whois2010 написав:Потроху вимальовується розмір "долга родінє" громадянина. І він виявляється не такий великий, щоб вимагати від 18-ти річної дитини бути готовим віддати життя за це державне утворення.

Зображення
До таких таблиць непогано додавати дані по розміру сплачених батьками податків, акцизів, ПДВ, зборів і т.і. Тобто, скільки ж сама держава коштує громадянам.
Додатково виникає питання, якщо моя дитина народилася у приватній клініці, ходила у приватний дит. садок, лікується у комерційному закладі, начається у приватній гімназії і, сподіваюсь, вищу освіту буде отримувати за межами України, то чи можна отримати зекономлені на розвитку дитини кошти?

Популярний розрахунок, і висвітлено питання хто кому Рабінович. :D
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 16:47

  _Mykola_ написав:
  whois2010 написав:Потроху вимальовується розмір "долга родінє" громадянина. І він виявляється не такий великий, щоб вимагати від 18-ти річної дитини бути готовим віддати життя за це державне утворення.

Зображення
До таких таблиць непогано додавати дані по розміру сплачених батьками податків, акцизів, ПДВ, зборів і т.і. Тобто, скільки ж сама держава коштує громадянам.
Додатково виникає питання, якщо моя дитина народилася у приватній клініці, ходила у приватний дит. садок, лікується у комерційному закладі, начається у приватній гімназії і, сподіваюсь, вищу освіту буде отримувати за межами України, то чи можна отримати зекономлені на розвитку дитини кошти?

Популярний розрахунок, і висвітлено питання хто кому Рабінович. :D

люди - це нафта ХХІ ст., Німеччина, Польща та інші на халяву отримують цінний ресурс
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 16:55

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Я вказує на ФАКТ - що відсутній доступ до повної та достовірної інформації; ще й у багатьох банально не вистачає знань та бажання підвищувати свій рівень знань.

І скажи от мені: якщо навіть по 4 строчкам ти отак... Ну нехай назвемо це непорозумінням один одного...
Ти не хочеш почути про свою концептуальну помилку...
Вона проста, але суттєва.
Суть її в наступному
Кожна проблема - має своє вирішення, і рішення яке закриває наступну проблему-зовсім не підходить до попередньої..
Розшифрую
Є три типи країн
Бідна______ввп менше 10000 на душу
Середня ___ввп 12000-30000 на душу
Багата_____ввп більше 30000 на душу
Що таке бідна?
Бідна це країна в якій люди ще не забезпечили себе по першій сходинці Маслоу....
Грубо -голодні
Тобто це країна яка споживає калорії через найдешевші по ціні за калорію продукти
Грубо -харчується хлібом-кашею
Для такої країни основним є зняття заборон на підвищення власного споживання...
Наприклад
Совок ЗАБОРОНЯВ будувати будинок на 2 поверхи ,
чи дачний будиночок більше ніж 6*6метрів , чи вільну продажу Волги ... тобто робив ВСІХ однаковими...
Незалежно від знань- в людей совка було випалене залізом БАЖАННЯ виділитись вище над масою. Ба більше , людям в голови ржавими цвяхами забили твердження про ШКІДЛИВІСТЬ БАГАТСТВА.
Таким чином в бідній країні
а - відсутнє бажання багатіти
б - відсутні знання як багатіти
г - відсутні ресурси для приватного збагачення.
Тому алгоритм дії можновладців в БІДНІЙ країні - такий самий простий
Є варіант пряника ( але ж ніхто не вірить після 70 років прозябання обіцянкам про майбутнє)
Є варіант кнута - але ж повернути Гулаг не має ні сил ні бажання...
Виходить що крах?
Ні
Є ще одна, при чому максимально розвинутий в совків ознака - ЗАВИСТЬ...
Тому
Якщо зняти барьєри (законодавчі) про приватне збагачення і перестати клеймити багатих - то як тільки зявляться перші БАГАТІ так відразу десяток зависників спробує повторити шлях цих багатих...
І чим більше багатих і більша різниця між бідними/багатими - тим сильніше ЗАВИСТЬ ( а також гемзання жінки/дітей) підштовхують до активізації своєї економічної поведінки.
І в залежності від поведінки Держави
а - вона буде підтримувати фантазію про справедливість і про те що в бідах винуватий хтось - зміни будуть йти повільніше, бо в частини населення природна лінь вкупі з очікуваннями халявних змін переважить рівень зависті
або
б - Держава максимально відсторониться і чітко дасть зрозуміти що спасіння утопаючих - діло рук самих утопаючих - те що зробила Польща, зміни будуть йти швидко.

Так от
Все щоб ЗАВИСТЬ запрацювала - в Україні вже реалізовано.
І на етапі переходу від бідної до середньої - наявність якихось додаткових умов типу збереження капіталу ( зберігати то нічого) чи жорстких умов які для всіх однакові(немає ще цих всіх , є одиниці які вигризли собі в противагу законам які зобовязовували годувати пенсіонерів і при цьому залишатись бідними й далі без майбутнього) - НЕ ПОТРІБНА
Ба більше
Поки людина збільшує свою продуктивність праці з одночасним збільшенням споживання... - не виникає ніякого НОВОГО капіталу, бо новий капітал можуть генерувати тільки ті в кого продуктивність в три рази вища від середньої а рівень споживання всього в два.
Такого щоб продуктивність була в 1,5 рази вищою-а споживання 0,5 ( так як в мене) могли досягти тільки фанати які отримали на протязі свого життя специфічну психологічну підготовку( в мене це 10 років спорту+6 років еліти в армії)
Тому
Поки рівень ВВП не дійде до 12000 доларів на особу - до того часу оповідання про вплив можновладців-можна засунути під скатертину... бо на цьому етапі можновладці займаються тим самим чим займаються 5% безшабашних - створюють власний капітал
І ніякі оповідання про Матрицю і так далі-поки цей власний капітал не буде створений-нікому не допоможуть...
І тепер
Якщо середній дохід 12000 , то у середнього працівника це 12000, у багатого це 36000, от тоді й виникає ПОТРЕБА в створенні СПЕЦІАЛЬНИХ умов по перерозподілу доходів від праці бо
а - вже є що ділити
б - разом з задоволенням першої ступеньки піраміди Маслоу - зникає зависть, яку поглинає лінь..
в - внаслідок того що навіть забравши 30% у багатого -він все одно залишається в два рази багатшим від бідного і тому в нього залишається бажання йти вище.
Тому
для країни з СЕРЕДНІМ доходом на перше місце виступає боротьба з Лінню мешканців.
І для країни з високим доходом - на перше місце виступає задача по переконанню своїх мешканців що їм треба навчитись жити створюючи щось для людства( саме тому багаті країни і продукують основні досягнення в науці/техніці)

Добре. Нехай я, по-твоєму, саме не хочу почути свою концептуальну помилку.
Ну й що?
Ну і все. Ти мені вказав і на це, і на цю мою, як ти вважаєш, концептуальну помилку? Вказав.
Міфичним читачам показав? Показав.
Вже сотні разів вказав, пояснив. Переконав цих міфичних читачів. Місію виконав.
Все.
Мені подобається твій хід думок...
Мені не подобаються висновки з цього ходу..
1 Є причина-є наслідок
Причиною появлення моїх відповідей є твоє по 250 колу
Можновладці недопрацьовують-Матриця керує....
Якщо казати твоїми словами то ти цю СВОЮ місію виконав і навіщо по 251 колу пробуєш її повторити?
Все , тебе почули і запамятали
2 Якщо ти не будеш постійно крутити ПОМИЛКОВУ на мій погляд тезу - то мені НЕ БУДЕ що тобі сказати.
Висновок
Ти зрозумівши що причина моїх відповідей -є твої твердження і памятаючи що ці твердження ти вже сотні разів повторював-просто перестаєш їх в чергове тиражувати.
Тобто придумуєш щось нове.

  detroytred написав:_____________________
Кинь запит-питання: "Ау! Хто тут ще не переконався?" І переконуй їх.
Мені-то ти навіщо оце париш???
Я це зроблю обовязково ... після тебе
Ти поцікався хто ще не чув твої можновладців-матриць...
тоді й зрозумієш чи варто це далі продовжувати
  detroytred написав:Ну дочекаєшся, що припиню спростовувати твої перекручення моїх тверджень. Тоді що?
І в цьому теж твоя місія?
То скажи. Без проблем. Допоможу її тобі виконати.
Я не спростовую твої помилки
Я привожу логічні ланцюжки заперечень які б ТОБІ показали де ти помиляєшся.
Наприклад ось таки
( я це ще не використовував в дискусії , бо вчора було зарано ти ще не зміг осягнути більш примітивні приклади , але сьогодні можливо в тебе вийде..
От ти СТВЕРДЖУВАВ що в розвинутій країні яб заробив легше/більше... - було таке?
І як не дивно це для тебе прозвучить - ти помилявся.
Спробую пояснити
Є капітал , є оцінка капіталу
Оцінка не залежить від матеріальних вкладень а залежить від прибутковості...
Так от
Частину капіталу я створив працею( я надіюсь що капітал створюється працею-ти вже заперечувати не будеш) , але після того як ВКЛАВ цей капітал в БІЗНЕС... він почав жити так би мовити власним життя...
Оцінка величини капіталу в розвинутих країнах відбувається через оцінку АКЦІЙ покупцями цих акцій
У нас ринок акцій розвинутий слабо, а тому як оцінити "АТ Будівельник"?
Для того щоб мати якісь орієнтири для себе , я розмір бізнесу(акціонерного товариства Будівельник) визначаю через прибуток
Тобто вартість АТ=5* річний прибуток.....
І тут виникають нюанси
В 1997 році я вклав в бізнес 5000 доларів і отримував прибутку 1000....
Сьогодні цей бізнес дає 10000 доларів прибутку, але я не реінвестував в нього ще 35000, 15000 реінвестував-а звідки взялось ще 20000?
Не вірна формула - так ніби ні..
А що тоді...
А тоді виявляється що цей додлатковий ріст вартості відбувся інфляційно-еволюційним шляхом
інфляційний - інфляція долара в Україні вища ніж інфляція долара в Світі , а тому матеріальна цінність якою є бізнес - дорожчає на рівень інфляції
еволюційний - якщо ринок збільшує свої масштаби ( більше людей стають багатшими) а бізнесзахопив в 1997 році якусь часточку мікроринку і утримує цю частку до сьогодні - то не дивно що збільшення оборотів-збільшило й прибуток..

Так от
В БАГАТІЙ країні, оця еволюційно-інфляційна складова - є на порядок менша ніж в Україні...
А тому
Якщо в Україні з 350 000 - 400 000 доларів капіталу -я руками(працею/головою) створив 150 000 - то ще 200 000-250 000 - це вплив інфляційно-еволюційної частини.

Тепер розумієш чому на ринку з високими ризиками -вартість капіталу висока?
Бо там працювати ВАЖКО , але й ПРИБУТОК в абсолютних числах там вищий.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:07

  whois2010 написав:Потроху вимальовується розмір "долга родінє" громадянина. І він виявляється не такий великий, щоб вимагати від 18-ти річної дитини бути готовим віддати життя за це державне утворення.

Зображення
До таких таблиць непогано додавати дані по розміру сплачених батьками податків, акцизів, ПДВ, зборів і т.і. Тобто, скільки ж сама держава коштує громадянам.
Додатково виникає питання, якщо моя дитина народилася у приватній клініці, ходила у приватний дит. садок, лікується у комерційному закладі, начається у приватній гімназії і, сподіваюсь, вищу освіту буде отримувати за межами України, то чи можна отримати зекономлені на розвитку дитини кошти?
Я щось не розумію
А чому це для ВАС виявилось новиною?
Я вже років 10 пишу що ОСВІТА коштує 500 000 на дитину і приводив формулу як це визначити
Беремо розмір витрат Бюджету на освіту і ділимо на кількість першокласників , або на загальну кількість учнів і множимо на кількість років навчання...
І ці всі оповідання про ПДВ і ЄСВ з акцизами -це димова завіса для тих хто так і не зрозумів як працюють податки.
Податки=0,35-0,42 від ВВП - практично в будь якій країні.
Видатки на людину порахувати відносно легко
освіта - 12 років*50000=600 000 - отримали всі, навіть ті хто потім НЕ платив податки бо НЕ працював в білу
пенсія - 10 років * 60000=600 000 - отримали тільки ті хто дожив, але якщо згадати що платило 12 млн з 20 млн , а кількість пенсіонерів 12 млн - виходить що на одного який платив - є один пенсіорер який отримує ( при чому третина цих отримувачів точно не платили собі на пенсію)
Отже 600 000 + 600 000 - це прямі витрати на людину...
Заходимо з другого боку
12 млн працюючих з середньої в 15000 сплачують 6000 податків і працюють 30 років
людина=30 років*12місяців*6000=2,16 млн грн /20 млн тих хто отримува*12млн тих хто платив=1 296 000, але 600 000+600 000=1 200 000..
Виходить що все інше своє життя між закінченням навчання і виходом на пенсію -людина отримала всього 96000 грн за 30 років і в ці кошти входили медицина, охорона.....
