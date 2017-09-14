budivelnik написав:Наприклад ось таки ( я це ще не використовував в дискусії , бо вчора було зарано ти ще не зміг осягнути більш примітивні приклади , але сьогодні можливо в тебе вийде.. От ти СТВЕРДЖУВАВ що в розвинутій країні яб заробив легше/більше... - було таке? І як не дивно це для тебе прозвучить - ти помилявся. Спробую пояснити
Не пробуй. Ти знов перекрутив (точніше - фактично прямо збрехав). Знов перекручуєш і потім будуєш на цьому.
Дивись: я стверджував, що в нашому ринку (в нашій країні!!!) ти отримав би більший результат (заробив би більше) за більш сприятливих умов в ринку (умов, які створюють можновладці-управлінці-регулятори ринку).
Це треш трешаків!!! Отак прямо й тупо перекручувати. Постійно. І робити вигляд, як в нічого не бувало. Це треш. Просто треш.
ТОМУ НУ НЕМА НІЯКОГО СЕНСУ З ОТАКИМ ХОЧ ПРО ЩО ВЕСТИ РОЗМОВУ.
І, якщо в мене буде бажання, то знайду тобі ще кумедніший трешак з саме оцього випадку. Хоча кумедніше, ніж оте твоє про відсотки тих, хто СТАЄ старлеями і т.д., навряд буде.
До речі, скажи скільки тебе можна тицяти-то в твої, м'яко кажучи, перекручення?
jump написав:До 2050 року в Україні може залишитися близько 25 мільйонів жителів, що створює серйозні виклики для ринку праці. Про це заявила спікерка компанії HRD Kernel Наталія Теряхіна під час Camp 2025 — наймасштабнішої HR-конференції року.
«Зараз нас близько 30 мільйонів. Тут, до речі, три джерела – Advanter group, НБУ і Кабінет Міністрів. І вони всі сходяться на тому, що в 50-му році нас буде 25 мільйонів. Це все населення. Це не те, що працює. Це усі» https://tvoemisto.tv/news/do_2050_roku_ ... 79499.html
зелені вилупки доб"ють країну
Не вірю. Це в оптимістичному варіанті. Якщо за 35 років ми з 52млн. опустились до 30млн., то за 25 років повинні опуститись десь на 10 млн. А враховуючи що населення України за ці 35 років сильно постаріло, то ще більше. В нормальному(інерційному) варіанті нас залишиться десь 20млн. в 2050 (в теперішніх територіях).
І я б не спихав це все на зелених. Це питання надто комплексне щоб усю вину валити на зелених. Тим більше зелені не з Марса впали - їх вибрав народ.
whois2010 написав: броньований КАМАЗ, на якому було встановлено кулемет Корд. .... Танк абсолютно новий, прибори в солідолі і бумазі вощеній, схоже тільки з платформи поїзда з'їхав. ... Тоді ж частина з них була вбита пакетом Града, який, як відомо "в любом воєнторгє продайотся".
В обороне Славянска и Краматорска, по оценкам военных аналитиков, принимало участие от 800 до 2500 бойцов, имевших на вооружении 8 единиц бронетехники, миномёты, пулемёты, гранатомёты, ПЗРК, ПТУР[источник не указан 608 дней].
При этом:
16 апреля Минобороны Украины подтвердило, что пророссийские активисты в Краматорске захватили 6 единиц бронетехники ВСУ
и
В ночь на 3 мая штурм возобновился. Перестрелка шла в районе посёлка Ясногорка, где невооружённой толпой и боевиками была заблокирована колонна из БТР и военной техники украинской армии, а также посёлка Андреевка.
И поймите правильно. Никто не отрицает поставки вооружения в ДЛНР из РФ. Это бесспорно и не вызывает никаких сомнений. Вопрос о личном составе "армии" ЛДНР. Надо честно признать, что основная часть были местные жители и российские "добровольцы" (в т.ч. и внештатные сотрудники ФСБ). Но поставки вооружения начались в серьёзных масштабах позже, где-то во второй половине июля. Так же, как и прямое использование частей регулярной росс. армии. К середине августа 2014 наши войска освободили почти всю территорию, занятую сепаратистами с начала боевых действий, и были очень близки к окончательной победе. . После этого РФ примерно со второй декады августа прямо вмешалась в боевые действия, что закончилось Иловайском и Минском-1. После этого регулярные части РФ использовались эпизодически, как например, в Дебальцево, что привело к Минску-2. В основном же бои велись силами местных формирований и российских "добровольцев".
Пляяяяяяяяяяяяяя, скільки цифр від Будівельника в пустоту...
Нє, щоб написав щоразу якийсь СВІЖИЙ/конкретний приклад! Наприклад, беремо таку-то суму і закуповуємо 3-5 електромобілів, і здаємо їх в оренду таксі... і вже за рік маємо отакий-то щомісячний прибуток! Стоп! Стоп! Так це вже було? А де прибутки? Вийти "в нуль", як я в піраміді - ну такий собі бізнес
Так що не пересипай цифри з пустого в порожнє, а пропонуй конкретні бізнеси для пересічних! 1. Підійти до дзеркала 2. Витягнути з кишені суму Х(наприклад 1 лям грн) 3. На цю суму Х придбати... 4. ... 5. ... 6. ... 7. І насолоджуватись життям/кайфувати!
budivelnik написав:Я не спростовую твої помилки Я привожу логічні ланцюжки заперечень які б ТОБІ показали де ти помиляєшся. Наприклад ось таки ( я це ще не використовував в дискусії , бо вчора було зарано ти ще не зміг осягнути більш примітивні приклади , але сьогодні можливо в тебе вийде.. От ти СТВЕРДЖУВАВ що в розвинутій країні яб заробив легше/більше... - було таке? І як не дивно це для тебе прозвучить - ти помилявся.
Лови гвіздок. Про хто тут доказував, що в розвинутій країні ... Лише ПОЗАВЧОРа --- пункт 2 свій читай по буквах.
budivelnik написав:
ЛАД написав:И далеко не факт, что разбогатевший в Украине будивельник смог бы успешно работать на Западе в условиях значительно большей конкуренции на рынке (это не в упрёк ему). А жить за накопленные здесь деньги...
1 Будь яке власне твердження має право на життя, якщо це ВЛАСНЕ твердження, а не ссилка на когось , хто в статті 1770 року щось там описав... Бо тоді можна вести ДИСКУСІЮ А як вести дискусію з тими кого 200+ років вже не існує на цьому світі... 2 Накопичення капіталу відбувається легше там де його більше.... Тому якщо Будівельник в Країні з ВВП 4000 доларів на душу населення зміг накопичувати по 12000 доларів/рік то в країні з 60000-70000 $ - він би точно зміг накопичувати по 12000/рік 3 А от на рахунок Заробляти в багатій-а жити в бідній То це навряд чи , адже багата це комфорт Бідна - ризик То заробляти в комфорті щоб витрачати з ризиком - це ще такий собі треш
Ти сплутав мене з собою. І вчергове вийшов сам на себе. А тепер мені закидаєш, що це я помилився. Ще й вигадавши, що я про це вів мову.

Це треш трешаків вже в квадраті.
Це треш трешаків вже в квадраті.
Не вірю. Це в оптимістичному варіанті. Якщо за 35 років ми з 52млн. опустились до 30млн., то за 25 років повинні опуститись десь на 10 млн. А враховуючи що населення України за ці 35 років сильно постаріло, то ще більше. В нормальному(інерційному) варіанті нас залишиться десь 20млн. в 2025 (в теперішніх територіях).
І я б не спихав це все на зелених. Це питання надто комплексне щоб усю вину валити на зелених. Тим більше зелені не з Марса впали - їх вибрав народ.
+++ Если к 2050 будет 25 млн., то это очень оптимистическая оценка. Если, конечно, не будет организована массовая иммиграция в Украину. Вопрос, кого? Привлечём китайцев?
Успіх написав:Так що не пересипай цифри з пустого в порожнє, а пропонуй конкретні бізнеси для пересічних!
1. Подойти к зеркалу. 2. Достать телефон. 3. Посмотреть пост Будивельника. 4. Посмотреть в зеркало. 5. Посмотреть в телефон. 6. Посмотреть в зеркало. 7. Если цифр по-прежнему кажется слишком много, забыть о бизнесе, отойти от зеркала и идти работать.
Xenon написав:Трамп: Схоже, ми втратили Індію та рф, які перейшли до глибокої, темної та загадкової Китайської імперії. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом. "Как все просрать" (Дональдак 2025)
Опять 25. До чого тут взагалі "(Дональдак 2025)"? Це США просрали а не Трамп. Трамп просто констатував факт.
Ніт, просрав саме Трамп, своїми діями
Це Трамп стелив червону доріжку для Путіна Це Трамп влупив пошліни саме для Індії
Це Трамп всіма своїми діями показав, що він - ненадійний партнер
При Байдені такої фігні не було )
Нагадаю тобі також, що це саме Трамп витягнув Ким Чен Ина з дипломатичної ізоляції і саме тому, нещодавно, Ин стояв по ліву руку від Сі
Нажаль ти не розумієш що таке фігня.
Якраз червона доріжка і дипломатична ізоляція - це фігня. Це просто атрибути, які не змінюють суть речей, не змінюють хід історії. Про них просто багато говорять в пресі і ютубі.
Нагадаю тобі що саме Трамп дав нам джавеліни перед війною. Тобто він дав зброю щоб не було війни! А Байден дав зброю щоб війна продовжувалась, щоб ми не виграли, але і щоб не програли, тобто для того щоб ми здихали і ослаблювали ворога США. А Обама взагалі злив Україну в 2014, від нього це все почалось.
ЛАД написав:"із дугіним терся в 2000х" и Корчинский. Он тоже агент ФСБ? Почему до сих пор не арестован и не осуждён? Он живёт в Украине, так что вполне в досягаемости СБУ. Фарион тоже была членом КПСС, причём вступила уже где-то в 80-х, как бы не под конец Союза. И старательно скрывала этот факт. Она тоже "агент ФСБ"?
цілком можливо, і корчинський і фаріон мали звязки із ФСБ. у вас примітивне бачення роботи фсбшної пропаганди як набору ботів які пишуть "путін маладец". кгб контролювало весь спектр суспільного життя - від партії, до неіснуючої церкви чи панк-рок гуртів.
навряд чи методи змінились. фсб фінансує ультра правих і ультра лівих по всьому світу. фсб контролює все, що попадає в російськомовний медіа простір. гіркін сидить думаю не за довгий язик, а тому що готується прийняти на себе роль лже-навального. і довести що не агент зможе тільки як навальний, своєю смертю