Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:16

budivelnik написав: Мені подобається твій хід думок...

Мені не подобаються висновки з цього ходу..

1 Є причина-є наслідок

Причиною появлення моїх відповідей є твоє по 250 колу

Можновладці недопрацьовують-Матриця керує....

Якщо казати твоїми словами то ти цю СВОЮ місію виконав і навіщо по 251 колу пробуєш її повторити?

Все , тебе почули і запамятали

2 Якщо ти не будеш постійно крутити ПОМИЛКОВУ на мій погляд тезу - то мені НЕ БУДЕ що тобі сказати.

Висновок

Ти зрозумівши що причина моїх відповідей -є твої твердження і памятаючи що ці твердження ти вже сотні разів повторював-просто перестаєш їх в чергове тиражувати.

Тобто придумуєш щось нове.

Тобто очі розкрий-то.Подивись на реальність --- тут 80++% повідомлень від форумчан стосовно саме того, що можновладці-управлінці-регулятори, як ти кажеш, недопрацьовують (бо я кажу, що виконують свої посадові функціональні обов'язки по мінімуму).Матриця - це в мене собіратєльний образ обману, ілюзії, шахрайства.І не гальмуй, я тобі пропоную:- рефлексуй до схочу на мої твердження, але при цьому припини постійно брехати, перекручувати мої твердження, думки;- але якщо не можеш не брехати, перекручувати, то припини рефлексувати. Бо інакше будеш тільки "лісом" отримувати.Що ти співаєш про рефлексію ЛИШЕ на мої висновки, якщо часто "згадуєш" в мій бік в дискусіях з іншими?!______________________*ВисновокТи зрозумівши що причина моїх відповідей -є твої твердження* ----- це типова логіка путла...Місія.Отак само він обгрунтовує, чому лізе до іншого зі своєю "правдою".Не виказує своє бачення, а саме лізе з претензіями-звинуваченнями-вимогами.Ти не просто заперечуєш мою думку або виявляєш своє ставлення до предметів, про яких я веду мову, а прямо лізеш до мене зі своїми претензіями-звинуваченнями-вимогами. До мене.Зрозумій ріницю...Але тобі не дано. Бо місія((