Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 05 вер, 2025 22:29
Будівельник
Подарунок тобі від мене - прочитав твій опус про "інфляційно-еволюційний" "ріст вартості"(((
Ну ти дайош...
Стосовно інфляційного росту -- це кеп-очевидність.
А от про "еволюційний" ---- так це ж я тобі в нього і вказував, коли тицяв в Боїнг-БМВ тощо в розвинутих ринках країн.
Це вони тягнуть рост всього ринку і а-ля тебе (рост вартості твого капіталу в цьому ринку).
Росте капітал як амерпенса чи амерстудента, так і вартість твого генделику і т.д. в ЦЬОМУ ринку.
Це теж кеп-очевидність, але вже для того, хто хоча б абетку ринку освоїв.
Ну ти дійсно.... кумедний 😁😁😁😁😁
Якщо вважав, що щось мені нове проспівав.
Ти просто, як завжди, банально знов підмінив предмет. Зробив єралашик на цьому. На підміні. На 2*2=4.
Навіщось розписав про оці 224 своїми словами. Лише з зовнішньої сторони.
Добре, що хоч без помилок, як раніше.
Але самої суті оцього "еволюційного" (бу-га-га)) зростання ти не зрозумів.
Тому й оце кумедне --- "еволюційне" визначив.
Да якщо б ринок падав (оті Боїнги-Бмв падали...), то падала б і вартість твого капіталу в отому ринку.
Як ото впала тройка в Детройті і впала вартість капіталу від будинків, генделиків і до(((
А от те, що отакий відносний прирост в ринках, що розвиваються, більший, ніж в розвинених ринках, так це обумовлено більш високими темпами росту перших.... Бо зростають вони з низької бази... розвивающієся ж ринки.
Ну ти дайош...
Ти хоч намагаєшся в саму суть процесів будь-яких вникати, а не тільки в якості лише прикладного використання (тобто лише, щоб результат отримати)?
З.и. ти тільки не вздумай мені малювати приклади ринків з суцільним малим-середнім бізнесом. Там схема інша. Яка теж має право на життя.
Або тицяти в долі (до 60%) малого бізнесу в розвинених ринках з Боїнгами-БМВ. Там родзинка, що по суті вони обслуговують... великий...
Але з тобою то обговорювати, то занадто((. Не буду.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 22:44
Успіх написав:
Епать, а мій допис для будівельника потерли....
А його б простині та в правильне русло)))
Лінь знову розписувати...
Будівельник, що порадиш/який бізнес відкрити пересічному з 1 лямом грн після того, як він підійде до дзеркала?
Так це не той досвід, який зможе повторити нормальна людина без "зв"язків", але з моральними принципами...
Всіма деталями він ніколи не поділиться, але основні моменти тут описував:
- жіночки які працюють за мінімалку без оплачуваних лікарняних (і ймовірно це не єдине порушення ТК)
- вміння "домовлятися" завдяки якому він отримав "повістку без дати" від військома і зміг проухилятися до 60 років, в той самий час як інший по-суті такий самий військом тебе мобілізував а твій бізнес знищив
- сини "волонтери" які переганяли авто з товаром - теж тут жалівся що авто таки потрібно або розтаможити (заплативши податки) або офіційно передати якійсь в/ч, і товар почали переглядати "більш прискіпливо" (а насправді згідно-відповідно), і що для збереження "волонтерської броні" синам таки доведеться офіційно та задокументовано "наволонтерити" принаймі 10 мільйонів в рік
Додано: П'ят 05 вер, 2025 22:56
candle645 написав: Успіх написав:
Епать, а мій допис для будівельника потерли....
А його б простині та в правильне русло)))
Лінь знову розписувати...
Будівельник, що порадиш/який бізнес відкрити пересічному з 1 лямом грн після того, як він підійде до дзеркала?
Так це не той досвід, який зможе повторити нормальна людина без "зв"язків", але з моральними принципами...
Всіма деталями він ніколи не поділиться, але основні моменти тут описував:
- жіночки які працюють за мінімалку без оплачуваних лікарняних (і ймовірно це не єдине порушення ТК)
- вміння "домовлятися" завдяки якому він отримав "повістку без дати" від військома і зміг проухилятися до 60 років, в той самий час як інший по-суті такий самий військом тебе мобілізував а твій бізнес знищив
- сини "волонтери" які переганяли авто з товаром - теж тут жалівся що авто таки потрібно або розтаможити (заплативши податки) або офіційно передати якійсь в/ч, і товар почали переглядати "більш прискіпливо" (а насправді згідно-відповідно), і що для збереження "волонтерської броні" синам таки доведеться офіційно та задокументовано "наволонтерити" принаймі 10 мільйонів в рік
Номерне - заткни пельку
Де б ти був без допомоги, таких як budivelnik ?
Твоя дружина, де б була ?
Ти унікальна потвора - допомогу отримуєшь і кусаешь тих, від кого отримуешь допомогу
Чого тобі не вистачає ? Росіян в твоему домі ?
Так вони не будуть такі ввічливі
Додано: П'ят 05 вер, 2025 23:01
candle645
жіночки які працюють за мінімалку без оплачуваних лікарняних
Долярек описував, що в АТБ Львова зараз запрошують продавчинь на 20+ кгрн.
Цікаво, чому у Будівельника «на мінімалку і без відпусток/лікарняних» згодні?
Може ти тут трохи призвіздів, як ти завжди це робиш, нє?
Або таки НЕ мінімалка (і тоді тьоті готові терпіти порушення)? Бо знають заради чого.
Номерне - заткни пельку
Це чмо весь час свого тут перебування завжди брехав і жалівся.
