Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 08:05

  jump написав:За тиждень майже всі співробітники нашої компанії віком 18-22 роки звільнилися і покинули Україну. Мені дзвонять працівники і кажуть: «Я в Швейцарії, на роботу завтра не вийду». На даний момент ми втратили понад три тисячі співробітників за тиждень — представники компанії Сільпо Роман Бондар.ㅤ :lol:

Ви так часто лол-каєте, коли Україна десь втрачає території, коли десь їй відмовляють в підтримці фінансами чи поставках зброї. Тепер вас радує новина про проблеми рекрутингу в Сільпо. З чим повʼязані такі ваші реакції ?
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 08:18

  jump написав:За тиждень майже всі співробітники нашої компанії віком 18-22 роки звільнилися і покинули Україну. Мені дзвонять працівники і кажуть: «Я в Швейцарії, на роботу

Тепер треба так само з віком 40 -45 але тих, що вовали не випускати :lol:
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 08:24

Зображення
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 08:24

  Hotab написав:З чим повʼязані такі ваші реакції ?


реакція на дії зелених вилупків
найгірше, що могло трапитись із державою-це прихід цієї недовлади
кучма, кравчук та янук укупі - кращі за цю нечисть

Росія наростила виробництво "Шахедів" до 2700 на місяць – ГУР
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/6/7529592/
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 08:43

Успіх
Брехня☝️

Угу, на днях виповнилось 40? Це в корні міняє справу.
Самокритика тобі личить


Без сумніву. Тільки її тут нема, а тобі не вистачає класів школи зрозуміти адресата , бо тупеньким хлопчиком по життю виріс
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 08:43

  jump написав:
  Hotab написав:З чим повʼязані такі ваші реакції ?


реакція на дії зелених вилупків
найгірше, що могло трапитись із державою-це прихід цієї недовлади
кучма, кравчук та янук укупі - кращі за цю нечисть


особливо, яник )

jump, нагадай, за кого ти голосував в 2019 році ?
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 08:46

  Hotab написав:тупеньким хлопчиком по життю виріс
Люблю, коли ти про себе пишеш☝️😂😂😂



І на фронт я пішов в 40+
Успіх
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 09:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
Российский мультсериал "Маша и медведь" надо запретить в Украине. С такой инициативой выступил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В конце августа проект "Детектор Медиа" сообщил печальную статистику популярности детского развлекательного контента в украинском сегменте YouTube: первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга занимает российский мультсериал "Маша и Медведь", правда адаптированный для украинской аудитории.
https://www.unian.net/politics/multfilm-masha-i-medved-predlagayut-zapreshchat-v-ukraine-13121637.html
Хороший метод.
Значительно проще, чем создать что-то своё, лучшее.
Та що завгодно буде краще про якусь пропаганду утриманки
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 09:24

  Успіх написав:
  Hotab написав:тупеньким хлопчиком по життю виріс
Люблю, коли ти про себе пишеш☝️😂😂😂



І на фронт я пішов в 40+

По перше не на фронт. Фронт був далекувато. По друге , я ж підтвердив, так, нещодавно 40 як виповнилось. Це щось міняє в контексті, що будівельнику було вже 55 і саме тому його поки відправили додому?
Доречі, твої ухмилки про «навіщо тобі в 50 гроші» заграли новими фарбами. Мені до 50 значно далі, ніж тобі до 45 :lol:
Чи не молодух каналізаційний тут намалювався)) На трьоху молодший, гиги
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 09:45

  ЛАД написав:Но вы демонизируете и преувеличиваете роль и возможности РФ и, в частности, ФСБ, а ранее КГБ.


ні, це ви не дооцінюєте.
я не пояснюю всії події в світі впливом фсб. але коли рандомний вестерн (не бот), який розповідав перед 2022 що війни не буде, а зараз розповідає що вона спровокована розширенням НАТО, а в стамбулі майже підписали мир, який зарубав боріс джонсон - починаєш розуміти, наскільки вона професійна, системна та всеохоплююча.

росія дресирує не тільки своїх, нас, вона впливає на американців та європейців, причому дуже сильно. і це не тільки раша тудей. це сотні блогерів із мільйонами підписників, це сотні тисяч ботів, це живі люди які вже потрапили під вплив і їх не відрізниш від ботів.

головне, що росія впливає на західний медіа простір, а захід просто це ігнорує. закінчиться це погано. спочатку для нас, потім для інших. один алекс джонс наніс шкоди більше ніж 10 іскандерів. на жаль ви цього не побачите, бо самі частково сидите на цій голці.

для того, щоб вестерн зараз повірив алексу джонсу про розширення злого нато, а не СНН, десятки років фсб впливало на захід просуванням начебто невинних теорій змови, починаючи від "штучності СНІДу, рептилоїдів, фальсифікації висадки на місяц і тому подібного, лгбт, зелена енергія і тд". непотрібна росії брехня, мільйон цеглинок, які стала фундаментом на якій базується інша, більш складна та важлива брехня.

методи роботи пропаганди недовивчені і недооцінені. причина в тому, що під час суду над німецькими нацистами ніхто не ставив питання, а як так що німці, нормальні розумні люди, стали на момент звірами охочими до геноциду? і саме головне, як попередити це? тому зараз виросла нова нео нацистська інфо імперія
в особі росії. можливо, якби у гітлера був інтернет та соцмережі, він би не програв.
