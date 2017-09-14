RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1502315024150251502615027 ... 15029>
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 09:48

  Hotab написав:
  jump написав:За тиждень майже всі співробітники нашої компанії віком 18-22 роки звільнилися і покинули Україну. Мені дзвонять працівники і кажуть: «Я в Швейцарії, на роботу завтра не вийду». На даний момент ми втратили понад три тисячі співробітників за тиждень — представники компанії Сільпо Роман Бондар.ㅤ :lol:

Ви так часто лол-каєте, коли Україна десь втрачає території, коли десь їй відмовляють в підтримці фінансами чи поставках зброї. Тепер вас радує новина про проблеми рекрутингу в Сільпо. З чим повʼязані такі ваші реакції ?

"такі ваші реакції" связаны с тем, что "у каждой ошибки есть своя фамилия" (с) -- этой ошибки нужно называть? :wink:
Ну и это больше смех над местными агитаторами с ихними лозунгами "не, массового бегства М1822 не будет - ну максимум пара десятков выедет" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10470
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 09:49

  Hotab написав:Фронт був далекувато.
Що ти мелеш?
Тоді ще був фронт у Мико-області і я мужньо його тримав, щоб буряти не добрались до срачини нашої тутешньої незламниці!😅



А далі твій текст - це не зрозумілий набір букв))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8599
З нами з: 18.03.21
Подякував: 285 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 09:50

Успіх
і я мужньо його тримав,


Якби ти не написав журнал комбата, він би рухнув? 😅
А далі твій текст - це не зрозумілий набір букв))


Навчальний рік тільки почався, ти ще можеш встигнути
Hotab
 
Повідомлень: 16132
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 09:53

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:тупеньким хлопчиком по життю виріс
Люблю, коли ти про себе пишеш☝️😂😂😂



І на фронт я пішов в 40+

По перше не на фронт. Фронт був далекувато. ......

То ли дело один местный вертолетчик :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 10470
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 09:56

_hunter
То ли дело один местный вертолетчик :wink:


І івакуіровавшийся на 5-тіхатку щольца 😅
Який тепер з «синдромом кримчака» радіє, коли хтось виїжджає. Так він починає виглядати начебто не так нікчемно 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16132
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:02

  Hotab написав:_hunter
То ли дело один местный вертолетчик :wink:


І івакуіровавшийся на 5-тіхатку щольца

радіє, коли хтось виїжджає

Ты разницы серьезно не видишь? -- я предъявы, что "окоп в неправильном месте стоял" -- не кидаю :wink:

И, не поверишь, но я так же "радіє" каждой новости о выезде (увы, с 19го года - больше нет) из Северной Кореи. :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 10470
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:04

_hunter

я предъявы, что "окоп в неправильном месте стоял" -- не кидаю



А що це було по відношенню до мене, у якого «окоп» точно поближче ніж у німецького бігунця був багато років? 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16132
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:06

  Hotab написав:_hunter

я предъявы, что "окоп в неправильном месте стоял" -- не кидаю



А що це було по відношенню до мене, у якого «окоп» точно поближче ніж у німецького бігунця був багато років? 😅

Так ровно то же самое: "тыловик глубокого сидения" мне какие-то предъявы кидал, что мой тыл чуть дальше от границы львовской области оказался, чем у него :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10470
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:12

_hunter
мой тыл чуть дальше


Твій тил не просто «чуть дальше». Він просто «тил»
Жодного дня ти не брав участі у БД . Жодного разу ти не відвіз яку-небудь гуманітарну кудись в області, де є фронт .
У мене «безпосередня участь» у всі роки від 14 до 23 включно.
«Безпосередня участь» означає що з «тилу» (аеродрому) піднімався і виконував бойові завдання. А це суворо визначені райони.
Які бойові завдання виконує німецький бігунець в черзі на отримання 500 євро? 😅😅

Ти хочаб сльозу пускаєш в черзі, щоб нашим івакуіровавшимся щольц не відмінив допомогу?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 вер, 2025 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16132
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:13

  ЛАД написав:И объяснять все мировые события их деятельностью, это, мягко говоря, перебор. Очень мягко.
Подтверждено развалом СССР.
Или вы расскажете, что это был хитрый план КГБ? :)

Участие комитета в развале СССР - обсуждаемый вопрос. Почему он у вас вызывает улыбку непонятно.
tumos
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1502315024150251502615027 ... 15029>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122946
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306787
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 983919
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9619)
06.09.2025 11:56
izibank (3586)
06.09.2025 11:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.