Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:48
Hotab написав: jump написав:
За тиждень майже всі співробітники нашої компанії віком 18-22 роки звільнилися і покинули Україну. Мені дзвонять працівники і кажуть: «Я в Швейцарії, на роботу завтра не вийду». На даний момент ми втратили понад три тисячі співробітників за тиждень — представники компанії Сільпо Роман Бондар.ㅤ
Ви так часто лол-каєте, коли Україна десь втрачає території, коли десь їй відмовляють в підтримці фінансами чи поставках зброї. Тепер вас радує новина про проблеми рекрутингу в Сільпо. З чим повʼязані такі ваші реакції ?
"такі ваші реакції" связаны с тем, что "у каждой ошибки есть своя фамилия" (с) -- этой ошибки нужно называть?
Ну и это больше смех над местными агитаторами с ихними лозунгами "не, массового бегства М1822 не будет - ну максимум пара десятков выедет"
2
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:49
Hotab написав:
Фронт був далекувато.
Що ти мелеш?
Тоді ще був фронт у Мико-області і я мужньо його тримав, щоб буряти не добрались до срачини нашої тутешньої незламниці!😅
А далі твій текст - це не зрозумілий набір букв))
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:50
Успіх
і я мужньо його тримав,
Якби ти не написав журнал комбата, він би рухнув? 😅
А далі твій текст - це не зрозумілий набір букв))
Навчальний рік тільки почався, ти ще можеш встигнути
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:53
Hotab написав: Успіх написав: Hotab написав:
тупеньким хлопчиком по життю виріс
Люблю, коли ти про себе пишеш☝️😂😂😂
І на фронт я пішов в 40+
По перше не на фронт. Фронт був далекувато. ......
То ли дело один местный вертолетчик
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:56
_hunter
То ли дело один местный вертолетчик
І івакуіровавшийся на 5-тіхатку щольца 😅
Який тепер з «синдромом кримчака» радіє, коли хтось виїжджає. Так він починає виглядати начебто не так нікчемно 😅
Додано: Суб 06 вер, 2025 10:02
Hotab написав:_hunter
То ли дело один местный вертолетчик
І івакуіровавшийся на 5-тіхатку щольца
радіє, коли хтось виїжджає
Ты разницы серьезно не видишь? -- я предъявы, что "окоп в неправильном месте стоял" -- не кидаю
И, не поверишь, но я так же "радіє" каждой новости о выезде (увы, с 19го года - больше нет) из Северной Кореи.
Додано: Суб 06 вер, 2025 10:04
_hunter
я предъявы, что "окоп в неправильном месте стоял" -- не кидаю
А що це було по відношенню до мене, у якого «окоп» точно поближче ніж у німецького бігунця був багато років? 😅
Додано: Суб 06 вер, 2025 10:06
Hotab написав:_hunter
я предъявы, что "окоп в неправильном месте стоял" -- не кидаю
А що це було по відношенню до мене, у якого «окоп» точно поближче ніж у німецького бігунця був багато років? 😅
Так ровно то же самое: "тыловик глубокого сидения" мне какие-то предъявы кидал, что мой тыл чуть дальше от границы львовской области оказался, чем у него
Додано: Суб 06 вер, 2025 10:12
_hunter
мой тыл чуть дальше
Твій тил не просто «чуть дальше». Він просто «тил»
Жодного дня ти не брав участі у БД . Жодного разу ти не відвіз яку-небудь гуманітарну кудись в області, де є фронт .
У мене «безпосередня участь» у всі роки від 14 до 23 включно.
«Безпосередня участь» означає що з «тилу» (аеродрому) піднімався і виконував бойові завдання. А це суворо визначені райони.
Які бойові завдання виконує німецький бігунець в черзі на отримання 500 євро? 😅😅
Ти хочаб сльозу пускаєш в черзі, щоб нашим івакуіровавшимся щольц не відмінив допомогу?
Додано: Суб 06 вер, 2025 10:13
ЛАД написав:
И объяснять все мировые события их деятельностью, это, мягко говоря, перебор. Очень мягко.
Подтверждено развалом СССР.
Или вы расскажете, что это был хитрый план КГБ?
Участие комитета в развале СССР - обсуждаемый вопрос. Почему он у вас вызывает улыбку непонятно.
