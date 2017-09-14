я предъявы, что "окоп в неправильном месте стоял" -- не кидаю
А що це було по відношенню до мене, у якого «окоп» точно поближче ніж у німецького бігунця був багато років? 😅
Добрий ранок . Всім Здоров,я .
"Миру у ближчий час .....не передбачається.Треба роздивитись питання та направити на Батьківщину українців для дотримання безпеки у своїй країні ....сказав лідер партії ХСС Прочитав допис у Телеграм каналі Україна 24/7 . Передайте це самому "юридичному та демократичному "
Твій тил не просто «чуть дальше». Він просто «тил» Жодного дня ти не брав участі у БД . Жодного разу ти не відвіз яку-небудь гуманітарну кудись в області, де є фронт . У мене «безпосередня участь» у всі роки від 14 до 23 включно. «Безпосередня участь» означає що з «тилу» (аеродрому) піднімався і виконував бойові завдання. А це суворо визначені райони. Які бойові завдання виконує німецький ......
Так я тебя и стал песочить как раз после того "23 выключно" Или абидка гложет, что былые достиженьища никого не волнуют? -- ну вот получай алаверды
Какие? -- вот ровно как ты написал -- ВООБЩЕ ВСЕ БОЕВЫЕ, ЧТО ПРИХОДИЛИ
холява написав:https://apostrophe.ua/ua/news/world/europe/2025-09-06/u-nimechchyni-zaproponuvaly-vidpravlyaty-dodomu-prydatnyh-do-sluzhby-ukrayintsiv/350714 У Німеччині запропонували відправляти додому придатних до служби українців
Пздц куянтеру)) Буде копати , почне з базових навичок 😅
Качество оказанных услуг -- такое себе
Таке сказати в обличчя захисникам ясна справа що не наважиться .. 500 євро в стоматолога то небагато 😅
холява написав:https://apostrophe.ua/ua/news/world/europe/2025-09-06/u-nimechchyni-zaproponuvaly-vidpravlyaty-dodomu-prydatnyh-do-sluzhby-ukrayintsiv/350714 У Німеччині запропонували відправляти додому придатних до служби українців
Зміна пріоритетів. Заміна точки прикладання зусиль з українців на росіян.
*Европарламентарии предполагают, что в связи с ужесточением в России закона о воинской повинности может увеличиться число прошений о предоставлении убежища в странах Европейского Союза. Авторы письма считают обязанностью государств ЕС предоставление защиты и убежища россиянам, которые отказываются по убеждениям от военной службы.* https://www.golosameriki.com/a/meps-sto ... 12289.html
Українців додому воювати. Росіян (не бажаючих воювати проти України) до себе. Відповідно гроші, які йшли на перших, підуть на других.
Гутаперчиві європейці. Справжній оплот європейських цінностей.
Шість базових цінностей Європейського Союзу. Під головними цінностями Європейського Союзу може підписатися кожний українець. Це свідчить про те, що ми вже є частиною ЄС, принаймні – ментально. Світогляд Європейського Союзу ґрунтується на шести основних цінностях: https://www.vin.gov.ua/news/eukraina/50 ... o-soiuzu-2