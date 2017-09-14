RSS
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Росте капітал як амерпенса чи амерстудента, так і вартість твого генделику і т.д. в ЦЬОМУ ринку.
Так що росло - то треба щоб було чому рости?
В тебе є чому рости? -нема
В тебе щось зявиться якщо прийде бОЇНГ - НЕ ЗЯВИТЬСЯ...
То чому ти здурі вирішив що прихід боїнга тобі допоможе
Ти як був в дірявих шкарпетках так в них і залишишся відповідно до свого світогляду і переконань
Я ж писав для тих , в кого ще НЕМАЄ чого рости , але хто ХОЧЕ ВЖЕ створити щось , що почне рости після приходу Боїнга...
При цьому
В залежності від тривалості росту - ЗМЕНШУЮТЬСЯ розмір росту...
Якщо Гонконг з 1985 по 1995 рік виріс в 2,5 рази
То вже з 1995 по 2005 рік виріс тільки в 1,8 рази
а з 2005 по 2015 рік виріс тільки в 1,4 рази
Так само Україна з 1996 по 2006 виросла в 1,8 рази
А з 2006 по 2016 в 1,4 рази...

Так що чекай Боїнга і дочекаєшся коли капітал від УМОВ буде рости на 10% за 10 років ( як це відбувається в першій 30 країн світу)
А ріст капіталу від праці - ти заперечував заявками що ніхто важко працювати не буде....
але захочуть жити краще - будуть змушені.
1
1
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:15

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Долярек описував, що в АТБ Львова зараз запрошують продавчинь на 20+ кгрн.
Цікаво, чому у Будівельника «на мінімалку і без відпусток/лікарняних» згодні?
1 В Будівельника не на мінімалку і з лікарняними +гнучкіший графік+менше роботи
2 Заявлена 20000 - це НАРАХОВАНА , від якої віднімуть 18ПДФО і 5% Військового, тобто 15400 на руки - от ця вже від Будівельника не відрізняється
3 Робота в магазинах САМООБСЛУГОВУВАННЯ проблемна в тому вигляді що за НЕДОСТАЧІ платять ПРАЦІВНИКИ в повному обсязі... Тому деколи можна попрацювати ТРИ місяці а отримати за два ( бо оплата за третій піде в погашення недостачі)
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:16

  Hotab написав:_hunter
Некачественно, очень некачественно оказанная услуга

А оплачена як?

По прейскуранту: на все 100%.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:19

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Росте капітал як амерпенса чи амерстудента, так і вартість твого генделику і т.д. в ЦЬОМУ ринку.
Так що росло - то треба щоб було чому рости?
В тебе є чому рости? -нема
В тебе щось зявиться якщо прийде бОЇНГ - НЕ ЗЯВИТЬСЯ...
То чому ти здурі вирішив що прихід боїнга тобі допоможе
Ти як був в дірявих шкарпетках так в них і залишишся відповідно до свого світогляду і переконань
Я ж писав для тих , в кого ще НЕМАЄ чого рости , але хто ХОЧЕ ВЖЕ створити щось , що почне рости після приходу Боїнга...
При цьому
В залежності від тривалості росту - ЗМЕНШУЮТЬСЯ розмір росту...
Якщо Гонконг з 1985 по 1995 рік виріс в 2,5 рази
То вже з 1995 по 2005 рік виріс тільки в 1,8 рази
а з 2005 по 2015 рік виріс тільки в 1,4 рази
Так само Україна з 1996 по 2006 виросла в 1,8 рази
А з 2006 по 2016 в 1,4 рази...

Так що чекай Боїнга і дочекаєшся коли капітал від УМОВ буде рости на 10% за 10 років ( як це відбувається в першій 30 країн світу)
А ріст капіталу від праці - ти заперечував заявками що ніхто важко працювати не буде....
але захочуть жити краще - будуть змушені.


Угу.
А пенсійна система, яку ось-ось введе Свиреденко, буде прирощувати та зберігати щооооооо? Щооооооо?

Є чому рости і у мене..., і у мільйонів інших...
Проблема лише на чому рости. Інструменти прирощування (фонда і т.д.) та об'єкти прирощування (боїнги-бмв-....куриці-зерно(((
____________________
Ти знов вигадуєш. Я казав, що ніхто важко працювати не буде (не матиме бажання) в ІСНУЮЧИХ УМОВАХ в ринку.
Це факт.
А за зміни умов в ринку:
- на кращі - то з'являться охочі ..., на більший вихлоп-результат від важкої праці;
- на гірші - то важко працювати прийдеться від безвихіддя.

Ключове тут що? Умови в ринку...
Вони й визначають бажання та поведінки населення в ринку.
А умови ці в ринку створюють можновладці.

Ну склади ти нарешті окремі шматочки картинок у загальну 😁😁😁
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:В 23 році 55+ вже брали доволі активно. Хіба сильні проблеми зі здоровям.
Через проблеми з здоровьям мене не взяли в 2015 , коли мені було 50, ясно що в 2022-2023 в мене здоровья краще не стало, але вони були зобовязані викликати , я був зобовязаний приходити , от на ТРЕтьому підряд приході мені й виписали повістку з відкритою датою розуміючи що взяти не можуть а заброньовати не мають права...
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:21

  sashaqbl написав:Якщо чесно, в якості єдиної причини звучить неправдоподібно.
В 23 році 55+ вже брали доволі активно. Хіба сильні проблеми зі здоровям.
Зараз і 59 беруть.

Особисто знаю 3 людей мобілізованих в 59 років. Один з них в 59 років і 7 місяців.
Двое з них пішли на дембель по пораненню.
Телевізор каже що 50+ в бойові підрозділи не беруть. ну ну.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А пенсійна система, яку ось-ось введе Свиреденко, буде прирощувати та зберігати щооооооо?
Фантазер
Пенсійна система (сьогоднішня) не прирощує вкладене - вона це вкладене частково захищає від інфляції... тобто БІЛЬШЕ в реальному ти отримувати не станеш , дай Бог щоб тобі відіграли інфляцію , але вангую що відбудеться те що відбувається останні 20 років - твоя пенсія обесцінеться, бо нижню межу ЗМУШЕНІ будуть піднімати , а тим хто зверху-індексувати не будуть, тому якщо твоя сьогодні в 2 рази вища від середньої то через 10 років вона буде середньою.
А те що там ОБІЦЯЮТЬ можновладці( які тебе постійно дурять і недопрацьовують) - тебе стосуватись не буде від слова ВЗАГАЛІ , бо щось там в майбутньому буде теоретично змінюватись для СЬОГОДНІШНІХ платників пенсійних внесків
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 06 вер, 2025 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:23

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
Некачественно, очень некачественно оказанная услуга

А оплачена як?

По прейскуранту: на все 100%.

Пон. Так як і з Німеччини поучавствовал в БД 😅😅
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:26

  холява написав:https://apostrophe.ua/ua/news/world/europe/2025-09-06/u-nimechchyni-zaproponuvaly-vidpravlyaty-dodomu-prydatnyh-do-sluzhby-ukrayintsiv/350714
У Німеччині запропонували відправляти додому придатних до служби українців

Це суперечить німецькому законодавству.
Скоріше Крупу засудять ніж відправлять М18-60 в Україну.
https://hromadske.ua/personaliyi/250739 ... id-zastavu
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А пенсійна система, яку ось-ось введе Свиреденко, буде прирощувати та зберігати щооооооо?
Фантазер
Пенсійна система (сьогоднішня) не прирощує вкладене - вона це вкладене частково захищає від інфляції... тобто БІЛЬШЕ в реальному ти отримувати не станеш , дай Бог щоб тобі відіграли інфляцію , але вангую що відбудеться те що відбувається останні 20 років - твоя пенсія обесцінеться, бо нижню межу ЗМУШЕНІ будуть піднімати , а тим хто зверху-індексувати не будуть, тому якщо твоя сьогодні в 2 рази вища від середньої то через 10 років вона буде середньою.


Ти спробуй по буквах і шевели їми(((
То в тексті вище прочитаєш:
"А пенсійна система, яку ось-ось введе Свиреденко,"

По-техеньку, по буквах ключові слова, які ти не осилив --- "яку ось-ось введе".

Не я фантазьор, а це ти кумедний.

І ніхто ні питати, ні очікувати не буде 😁😁😁
В отих роботяг на фото та всіх інших:
Україна готується до масштабної пенсійної реформи. Уряд під керівництвом Юлії Свириденко та міністр соціальної політики Денис Улютін планують запровадити обов’язкову накопичувальну систему вже найближчими місяцями.
https://frankivsk.znaj.ua/520425-pensiy ... ti-starist
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 вер, 2025 11:37, всього редагувалось 2 разів.
