Додано: Суб 06 вер, 2025 11:10

detroytred написав: Росте капітал як амерпенса чи амерстудента, так і вартість твого генделику і т.д. в ЦЬОМУ ринку.

Так що росло - тоВ тебе є чому рости? -немаВ тебе щось зявиться якщо прийде бОЇНГ - НЕ ЗЯВИТЬСЯ...То чому ти здурі вирішив що прихід боїнга тобі допоможеТи як був в дірявих шкарпетках так в них і залишишся відповідно до свого світогляду і переконаньЯ ж писав для тих , в кого ще НЕМАЄ чого рости , але хто ХОЧЕ ВЖЕ створити щось , що почне рости після приходу Боїнга...При цьомуВ залежності від тривалості росту - ЗМЕНШУЮТЬСЯ розмір росту...Якщо Гонконг з 1985 по 1995 рік виріс в 2,5 разиТо вже з 1995 по 2005 рік виріс тільки в 1,8 разиа з 2005 по 2015 рік виріс тільки в 1,4 разиТак само Україна з 1996 по 2006 виросла в 1,8 разиА з 2006 по 2016 в 1,4 рази...Так що чекай Боїнга і дочекаєшся коли капітал від УМОВ буде рости на 10% за 10 років ( як це відбувається в першій 30 країн світу)А ріст капіталу від праці - ти заперечував заявками що ніхто важко працювати не буде....але захочуть жити краще - будуть змушені.