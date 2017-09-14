detroytred написав:Росте капітал як амерпенса чи амерстудента, так і вартість твого генделику і т.д. в ЦЬОМУ ринку.
Так що росло - то треба щоб було чому рости? В тебе є чому рости? -нема В тебе щось зявиться якщо прийде бОЇНГ - НЕ ЗЯВИТЬСЯ... То чому ти здурі вирішив що прихід боїнга тобі допоможе Ти як був в дірявих шкарпетках так в них і залишишся відповідно до свого світогляду і переконань Я ж писав для тих , в кого ще НЕМАЄ чого рости , але хто ХОЧЕ ВЖЕ створити щось , що почне рости після приходу Боїнга... При цьому В залежності від тривалості росту - ЗМЕНШУЮТЬСЯ розмір росту... Якщо Гонконг з 1985 по 1995 рік виріс в 2,5 рази То вже з 1995 по 2005 рік виріс тільки в 1,8 рази а з 2005 по 2015 рік виріс тільки в 1,4 рази Так само Україна з 1996 по 2006 виросла в 1,8 рази А з 2006 по 2016 в 1,4 рази...
Так що чекай Боїнга і дочекаєшся коли капітал від УМОВ буде рости на 10% за 10 років ( як це відбувається в першій 30 країн світу) А ріст капіталу від праці - ти заперечував заявками що ніхто важко працювати не буде.... але захочуть жити краще - будуть змушені.
Hotab написав:Долярек описував, що в АТБ Львова зараз запрошують продавчинь на 20+ кгрн. Цікаво, чому у Будівельника «на мінімалку і без відпусток/лікарняних» згодні?
1 В Будівельника не на мінімалку і з лікарняними +гнучкіший графік+менше роботи 2 Заявлена 20000 - це НАРАХОВАНА , від якої віднімуть 18ПДФО і 5% Військового, тобто 15400 на руки - от ця вже від Будівельника не відрізняється 3 Робота в магазинах САМООБСЛУГОВУВАННЯ проблемна в тому вигляді що за НЕДОСТАЧІ платять ПРАЦІВНИКИ в повному обсязі... Тому деколи можна попрацювати ТРИ місяці а отримати за два ( бо оплата за третій піде в погашення недостачі)
Угу. А пенсійна система, яку ось-ось введе Свиреденко, буде прирощувати та зберігати щооооооо? Щооооооо?
Є чому рости і у мене..., і у мільйонів інших... Проблема лише на чому рости. Інструменти прирощування (фонда і т.д.) та об'єкти прирощування (боїнги-бмв-....куриці-зерно((( ____________________ Ти знов вигадуєш. Я казав, що ніхто важко працювати не буде (не матиме бажання) в ІСНУЮЧИХ УМОВАХ в ринку. Це факт. А за зміни умов в ринку: - на кращі - то з'являться охочі ..., на більший вихлоп-результат від важкої праці; - на гірші - то важко працювати прийдеться від безвихіддя.
Ключове тут що? Умови в ринку... Вони й визначають бажання та поведінки населення в ринку. А умови ці в ринку створюють можновладці.
Ну склади ти нарешті окремі шматочки картинок у загальну 😁😁😁
sashaqbl написав:В 23 році 55+ вже брали доволі активно. Хіба сильні проблеми зі здоровям.
Через проблеми з здоровьям мене не взяли в 2015 , коли мені було 50, ясно що в 2022-2023 в мене здоровья краще не стало, але вони були зобовязані викликати , я був зобовязаний приходити , от на ТРЕтьому підряд приході мені й виписали повістку з відкритою датою розуміючи що взяти не можуть а заброньовати не мають права...
detroytred написав:А пенсійна система, яку ось-ось введе Свиреденко, буде прирощувати та зберігати щооооооо?
Фантазер Пенсійна система (сьогоднішня) не прирощує вкладене - вона це вкладене частково захищає від інфляції... тобто БІЛЬШЕ в реальному ти отримувати не станеш , дай Бог щоб тобі відіграли інфляцію , але вангую що відбудеться те що відбувається останні 20 років - твоя пенсія обесцінеться, бо нижню межу ЗМУШЕНІ будуть піднімати , а тим хто зверху-індексувати не будуть, тому якщо твоя сьогодні в 2 рази вища від середньої то через 10 років вона буде середньою. А те що там ОБІЦЯЮТЬ можновладці( які тебе постійно дурять і недопрацьовують) - тебе стосуватись не буде від слова ВЗАГАЛІ , бо щось там в майбутньому буде теоретично змінюватись для СЬОГОДНІШНІХ платників пенсійних внесків
холява написав:https://apostrophe.ua/ua/news/world/europe/2025-09-06/u-nimechchyni-zaproponuvaly-vidpravlyaty-dodomu-prydatnyh-do-sluzhby-ukrayintsiv/350714 У Німеччині запропонували відправляти додому придатних до служби українців
detroytred написав:А пенсійна система, яку ось-ось введе Свиреденко, буде прирощувати та зберігати щооооооо?
Фантазер Пенсійна система (сьогоднішня) не прирощує вкладене - вона це вкладене частково захищає від інфляції... тобто БІЛЬШЕ в реальному ти отримувати не станеш , дай Бог щоб тобі відіграли інфляцію , але вангую що відбудеться те що відбувається останні 20 років - твоя пенсія обесцінеться, бо нижню межу ЗМУШЕНІ будуть піднімати , а тим хто зверху-індексувати не будуть, тому якщо твоя сьогодні в 2 рази вища від середньої то через 10 років вона буде середньою.
Ти спробуй по буквах і шевели їми((( То в тексті вище прочитаєш: "А пенсійна система, яку ось-ось введе Свиреденко,"
По-техеньку, по буквах ключові слова, які ти не осилив --- "яку ось-ось введе".
Не я фантазьор, а це ти кумедний.
І ніхто ні питати, ні очікувати не буде 😁😁😁 В отих роботяг на фото та всіх інших: Україна готується до масштабної пенсійної реформи. Уряд під керівництвом Юлії Свириденко та міністр соціальної політики Денис Улютін планують запровадити обов’язкову накопичувальну систему вже найближчими місяцями. https://frankivsk.znaj.ua/520425-pensiy ... ti-starist
