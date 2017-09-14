RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1502715028150291503015031>
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 12:07

  Hotab написав:_hunter

Некачественно, очень некачественно оказанная услуга


А оплачена як?)
Скільки з подачок щольца перераховано на ЗСУ ? 😅

скоко килограмм в вертолётном училище(куда шли те, кого мамка тряпкой выгоняла с хаты на чужой пансион, остальные шли в КГУ,ЗГУ,ДГУ,ХГУ и прочие технические вузы) ты набрал на сожранных за мои неимоверные налоги в 90е отбивных?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5345
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 12:14

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
Сказал бывший пилот ГРУЗОВОГО вертолета


Я таких навіть вертольотів не знаю. Мі-24 - ударний , мі-8 - транспотно-десантний, в цій війні активно використовується як ударний.

Да-да: "корабли не плавают - корабли ходят" :lol:
Все же прекрасно понял :roll:

Ещё пару шотов хартумской чачи с колой и наш румынский беглец напишет как он в 7 лет на КА-52 душманов в Кандагаре дамбил, уворачиваясь от стингеров.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5345
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 12:15

барабашов
налоги в 90е отбивных?


О, а ти обучаємий 😅
Раніше це були 2000-ті, і дуже довго :P . Навіть доляреку з 8 класами вдалось було швидко вирахувати , хай з помилкою, бо освіта то неповна.. А тобі після художньої школи було важкувато.. :mrgreen:
Є у мене підозра, що ти лише наприкінці 90-х щось там трохи почав отримувати , але ще без сплати податків :D
Не схожий ти на прилєжного платника. :lol:
Але ж я відповім… Десь вийшов з застєнків ХІЛ ВПС таким як і прийшов. Вибігував все як гонча, не наростало особливо нічого на капусті з перлованом 😅

Але ж у мене є зустрічне питання. Тобі солодко спалось, коли на бамбасі з весни 14 року точилась війна? Не погано, що ту коросту не пустили в твій Дніпробуг? (А з травня по серпень чи не через день когось збивали) Скільки ти оплатив з цієї послуги? Малюнками розраховувався, які носив в шпиталь бійцям? Цигаркою їх пригощав? Потужний ти лейтенант, барабан. )))
Hotab
 
Повідомлень: 16138
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 12:43

  detroytred написав:[
Мабуть тому, що логічно буде або відкидати теорії змов що для Заходу, так і для імперій зла; або приймати їх для обох сторін.


кожну теорію треба сприймати окремо. рязанський цукор не дорівнює 9/11 хоча дуже хочеться порівняти.

у вас спрацював імплементований пропагандою під-мем, що рівень російської пропаганди на заході такий самий як в росії - західної.

прийом називається "всі однакові", "брешуть всі однаково", "росія погана - всі погані!". і його імплементація надає переваги тому, хто бреше більше, і тому, хто використовує брехню як привід до вбиввства.

депутат брехло і крадій буде казати, що всі депутати брешуть і крадуть
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6269
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 12:53

  ЛАД написав:И, например, та же "теорія змови про штучність СНІДу", насколько знаю, родилась на Западе. И "рожали" её западные "теоретики". ЛГБТ реально существующее явление и движение, вызывающее сопротивление на Западе у многих, без всяких усилий со стороны росс. фсбэшной пропаганды.


я не кажу, що фсб придумує всі теорії. вони просто вміло використовують їх проти заходу. так само як використовує проти заходу інтернет та чат ЖПТ.ідея фальсифікації польоту на місяць виникла в США. наприклад ідею про те що ЦРУ відповідає за всі перевороти на світі. цю ідею просуває ФСБ)) хоча ЦРУ дійсно робили перевороти, і наче вона мала би додавати ваги ЦРУ, але маючи таку основу легше потім просунути ідею про про причетність ЦРУ до 9/11.


до речі чат жпт із англійської на російську чи українську буде видно нам. американці не бачать коли чат переписує російську на англійську. отака оказія. росіяни вміло не тільки будують пропаганду (змінюють реальність) але і використовують західні технології краще ніж захід, проти самого заходу.

жодна країна не має такого інфо впливу на росію який вона має на інших.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6269
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 12:57

  trololo написав:
  detroytred написав:[
Мабуть тому, що логічно буде або відкидати теорії змов що для Заходу, так і для імперій зла; або приймати їх для обох сторін.


кожну теорію треба сприймати окремо. рязанський цукор не дорівнює 9/11 хоча дуже хочеться порівняти.

у вас спрацював імплементований пропагандою під-мем, що рівень російської пропаганди на заході такий самий як в росії - західної.

прийом називається "всі однакові", "брешуть всі однаково", "росія погана - всі погані!". і його імплементація надає переваги тому, хто бреше більше, і тому, хто використовує брехню як привід до вбиввства.

депутат брехло і крадій буде казати, що всі депутати брешуть і крадуть


Повторюю:
  detroytred написав:
  trololo написав:починаєш розуміти, наскільки вона професійна, системна та всеохоплююча.

Бо якщо дивитись суто в цій площині (тільки оцих критеріїв, а не правдивості наповнення)


Можу третій раз ключові слова - "(тільки оцих критеріїв, а не правдивості наповнення)".
__________________________
Те, що рівень правдивості на Заході суттєво вищий (тобто не однаково брешуть, суттєво не однаково), для мене не підлягає сумніву.
Тобто я апріорі не урівнюю за цим показником цивілізований Захід та імперії зла.

До речі, це об'єктивно та логічно.
Що рівні різні. Суттєво різні.
Бо Захід суттєво далі просунувся в розвитку, ніж рфії і Ко.

Предметом саме оцієї частини у вашій дискусії з ЛАДом було --- не правдивість, а сама система впливу та її потужність.
То й кажу, що системи по структурі і цілям (впливати) однакові...
Може форми дещо різні.
А різне наповнення (різні рівні) я не заперечую. Навпаки, цілком згоден.

Але від того, що рівень правдивості Заходу суттєво вищий, ніж рфії, ніяк не слідує, що я повинен слєпо вірити першому.
Тому й позначив, що або застосовувати теорії змов до обох, або ні до жодної.
Обісцінення "теорії змов" висмикуванням крайнощів типу плоскоземельщиків -- теж є нічим іншим, як прийомом.
В теорії змов є цілком нормальні форми. Дискусії отут стосовно Ковіду тому приклад. Отже по суті-то частина форумчан штовхала ніщо інше, як теорію змови. Проти офіційної визначеної.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 вер, 2025 13:29, всього редагувалось 5 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 25434
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 13:00

Україна залишилася сам-на-сам у протистоянні з Росією — The Telegraph :?

Європа тільки говорить, але нічого не робить.

Європа бреше Україні. На допомогу їй не прийдуть жодні війська. Зустріч коаліції охочих 4 вересня дала багато сміливих заяв, включаючи принципову домовленість про те, що французький президент Еммануель Макрон назвав "силами заспокоєння в Україні".
https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-zal ... raph-.html
jump
 
Повідомлень: 4965
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 13:05

Шах і мат!©

  _hunter написав:И тем не менее: пока (до 22го года) "боевых" вылетов было по "разу в месяц" -- а на гражданке бы нафиг не нужен. С удовольствием брал "оплату по прейскуранту".
В 22м - офигев от на этот раз боевых вылетов - срочно поднял все связи и сбежал в Африку. Паралельно поднимая еще более старые связи - для перевода в обоз



Де?!
Де, плять заховали кнопку, щоб плюсанути під цим дописом?!!!😁😁😁


Хоча, всі і так давно знають, що хобот - сцикло!!!


Але нах було стільки податків на нього витрачати???
Нах він стільки років сосав???!(бюджетного куя)😅
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8605
З нами з: 18.03.21
Подякував: 285 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Ещё пару шотов хартумской чачи с колой и наш румынский беглец напишет как он в 7 лет на КА-52 душманов в Кандагаре дамбил, уворачиваясь от стингеров.
Пляяяяяя, як я ржу!😁😁😁😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8605
З нами з: 18.03.21
Подякував: 285 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 13:26

  trololo написав:.........
жодна країна не має такого інфо впливу на росію який вона має на інших.

Интересно, почему у вас такое мнение?
Ладно, в Союзе можно было объяснять тем, что ВВС и всякие "голоса" глушили, а сейчас (по крайней мере до запрета ютьюба, VPN и пр.)?
Вы не согласны с тем, что, например, коммунистические идеи имеют объективные причины, а не насаждены СССР? Сегодня СССР давно уже нет, а партии, в той или иной степени придерживающиеся коммунистических (или близких к ним) взглядов существуют.

P.s. "ідею про те що ЦРУ відповідає за всі перевороти на світі" - вы точно так же просуваєте идею, что во всём виновата РФ и, в частности, ФСБ.
И с одинаковым успехом можно "просувати ідею" о 9/11, как и о рязанском сахаре. Поэтому я и пишу, что нужны доказательства, а "идей" может быть много.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35876
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1502715028150291503015031>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, wild.tomcat і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122973
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306825
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 984044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2281)
06.09.2025 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.