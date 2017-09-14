скоко килограмм в вертолётном училище(куда шли те, кого мамка тряпкой выгоняла с хаты на чужой пансион, остальные шли в КГУ,ЗГУ,ДГУ,ХГУ и прочие технические вузы) ты набрал на сожранных за мои неимоверные налоги в 90е отбивных?
|
|
|
Додано: Суб 06 вер, 2025 12:07
скоко килограмм в вертолётном училище(куда шли те, кого мамка тряпкой выгоняла с хаты на чужой пансион, остальные шли в КГУ,ЗГУ,ДГУ,ХГУ и прочие технические вузы) ты набрал на сожранных за мои неимоверные налоги в 90е отбивных?
Додано: Суб 06 вер, 2025 12:14
Ещё пару шотов хартумской чачи с колой и наш румынский беглец напишет как он в 7 лет на КА-52 душманов в Кандагаре дамбил, уворачиваясь от стингеров.
Додано: Суб 06 вер, 2025 12:15
барабашов
О, а ти обучаємий 😅
Раніше це були 2000-ті, і дуже довго . Навіть доляреку з 8 класами вдалось було швидко вирахувати , хай з помилкою, бо освіта то неповна.. А тобі після художньої школи було важкувато..
Є у мене підозра, що ти лише наприкінці 90-х щось там трохи почав отримувати , але ще без сплати податків
Не схожий ти на прилєжного платника.
Але ж я відповім… Десь вийшов з застєнків ХІЛ ВПС таким як і прийшов. Вибігував все як гонча, не наростало особливо нічого на капусті з перлованом 😅
Але ж у мене є зустрічне питання. Тобі солодко спалось, коли на бамбасі з весни 14 року точилась війна? Не погано, що ту коросту не пустили в твій Дніпробуг? (А з травня по серпень чи не через день когось збивали) Скільки ти оплатив з цієї послуги? Малюнками розраховувався, які носив в шпиталь бійцям? Цигаркою їх пригощав? Потужний ти лейтенант, барабан. )))
Додано: Суб 06 вер, 2025 12:43
кожну теорію треба сприймати окремо. рязанський цукор не дорівнює 9/11 хоча дуже хочеться порівняти.
у вас спрацював імплементований пропагандою під-мем, що рівень російської пропаганди на заході такий самий як в росії - західної.
прийом називається "всі однакові", "брешуть всі однаково", "росія погана - всі погані!". і його імплементація надає переваги тому, хто бреше більше, і тому, хто використовує брехню як привід до вбиввства.
депутат брехло і крадій буде казати, що всі депутати брешуть і крадуть
Додано: Суб 06 вер, 2025 12:53
я не кажу, що фсб придумує всі теорії. вони просто вміло використовують їх проти заходу. так само як використовує проти заходу інтернет та чат ЖПТ.ідея фальсифікації польоту на місяць виникла в США. наприклад ідею про те що ЦРУ відповідає за всі перевороти на світі. цю ідею просуває ФСБ)) хоча ЦРУ дійсно робили перевороти, і наче вона мала би додавати ваги ЦРУ, але маючи таку основу легше потім просунути ідею про про причетність ЦРУ до 9/11.
до речі чат жпт із англійської на російську чи українську буде видно нам. американці не бачать коли чат переписує російську на англійську. отака оказія. росіяни вміло не тільки будують пропаганду (змінюють реальність) але і використовують західні технології краще ніж захід, проти самого заходу.
жодна країна не має такого інфо впливу на росію який вона має на інших.
Додано: Суб 06 вер, 2025 12:57
Повторюю:
Можу третій раз ключові слова - "(тільки оцих критеріїв, а не правдивості наповнення)".
__________________________
Те, що рівень правдивості на Заході суттєво вищий (тобто не однаково брешуть, суттєво не однаково), для мене не підлягає сумніву.
Тобто я апріорі не урівнюю за цим показником цивілізований Захід та імперії зла.
До речі, це об'єктивно та логічно.
Що рівні різні. Суттєво різні.
Бо Захід суттєво далі просунувся в розвитку, ніж рфії і Ко.
Предметом саме оцієї частини у вашій дискусії з ЛАДом було --- не правдивість, а сама система впливу та її потужність.
То й кажу, що системи по структурі і цілям (впливати) однакові...
Може форми дещо різні.
А різне наповнення (різні рівні) я не заперечую. Навпаки, цілком згоден.
Але від того, що рівень правдивості Заходу суттєво вищий, ніж рфії, ніяк не слідує, що я повинен слєпо вірити першому.
Тому й позначив, що або застосовувати теорії змов до обох, або ні до жодної.
Обісцінення "теорії змов" висмикуванням крайнощів типу плоскоземельщиків -- теж є нічим іншим, як прийомом.
В теорії змов є цілком нормальні форми. Дискусії отут стосовно Ковіду тому приклад. Отже по суті-то частина форумчан штовхала ніщо інше, як теорію змови. Проти офіційної визначеної.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 вер, 2025 13:29, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:00
Україна залишилася сам-на-сам у протистоянні з Росією — The Telegraph
Європа тільки говорить, але нічого не робить.
Європа бреше Україні. На допомогу їй не прийдуть жодні війська. Зустріч коаліції охочих 4 вересня дала багато сміливих заяв, включаючи принципову домовленість про те, що французький президент Еммануель Макрон назвав "силами заспокоєння в Україні".
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:05
Шах і мат!©
Де?!
Де, плять заховали кнопку, щоб плюсанути під цим дописом?!!!😁😁😁
Хоча, всі і так давно знають, що хобот - сцикло!!!
Але нах було стільки податків на нього витрачати???
Нах він стільки років сосав???!(бюджетного куя)😅
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:26
Интересно, почему у вас такое мнение?
Ладно, в Союзе можно было объяснять тем, что ВВС и всякие "голоса" глушили, а сейчас (по крайней мере до запрета ютьюба, VPN и пр.)?
Вы не согласны с тем, что, например, коммунистические идеи имеют объективные причины, а не насаждены СССР? Сегодня СССР давно уже нет, а партии, в той или иной степени придерживающиеся коммунистических (или близких к ним) взглядов существуют.
P.s. "ідею про те що ЦРУ відповідає за всі перевороти на світі" - вы точно так же просуваєте идею, что во всём виновата РФ и, в частности, ФСБ.
И с одинаковым успехом можно "просувати ідею" о 9/11, как и о рязанском сахаре. Поэтому я и пишу, что нужны доказательства, а "идей" может быть много.
|