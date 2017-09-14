Додано: Суб 06 вер, 2025 12:15

налоги в 90е отбивных?





О, а ти обучаємий 😅Раніше це були 2000-ті, і дуже довго. Навіть доляреку з 8 класами вдалось було швидко вирахувати , хай з помилкою, бо освіта то неповна.. А тобі після художньої школи було важкувато..Є у мене підозра, що ти лише наприкінці 90-х щось там трохи почав отримувати , але ще без сплати податківНе схожий ти на прилєжного платника.Але ж я відповім… Десь вийшов з застєнків ХІЛ ВПС таким як і прийшов. Вибігував все як гонча, не наростало особливо нічого на капусті з перлованом 😅Але ж у мене є зустрічне питання. Тобі солодко спалось, коли на бамбасі з весни 14 року точилась війна? Не погано, що ту коросту не пустили в твій Дніпробуг? (А з травня по серпень чи не через день когось збивали) Скільки ти оплатив з цієї послуги? Малюнками розраховувався, які носив в шпиталь бійцям? Цигаркою їх пригощав? Потужний ти лейтенант, барабан. )))