А Хотаб чим займається?
А докази Хотаб може пред'явити?
Отож!
|
|
|
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:01
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:03
Поэтому априори нужно оценивать человека положительно. Пока нет доказательств обратного.
О переводе в "обоз" (хотя не понятно, в какой) и об Африке писал.
Но это не значит: "В 22м - офигев от на этот раз боевых вылетов - срочно поднял все связи и сбежал в Африку. Паралельно поднимая еще более старые связи - для перевода в обоз".
Замечу, мне так же не нравятся обвинения Успіха в том, что он сбежал "ухаживать за кицей" по липовым справкам, а не по необходимости.
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:06
Будівельнику(разом з синами) приготуватись))
Всього лиш 7хв!
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:07
|