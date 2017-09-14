RSS
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 13:36

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  trololo написав:.........
жодна країна не має такого інфо впливу на росію який вона має на інших.

Интересно, почему у вас такое мнение?
Ладно, в Союзе можно было объяснять тем, что ВВС и всякие "голоса" глушили, а сейчас (по крайней мере до запрета ютьюба, VPN и пр.)?
Вы не согласны с тем, что, например, коммунистические идеи имеют объективные причины, а не насаждены СССР? Сегодня СССР давно уже нет, а партии, в той или иной степени придерживающиеся коммунистических (или близких к ним) взглядов существуют.

P.s. "ідею про те що ЦРУ відповідає за всі перевороти на світі" - вы точно так же просуваєте идею, что во всём виновата РФ и, в частности, ФСБ.
И с одинаковым успехом можно "просувати ідею" о 9/11, как и о рязанском сахаре. Поэтому я и пишу, что нужны доказательства, а "идей" может быть много.

З рязанським цукром, коли одні силовики спіймали інших на начебто перевірці, в рфян несумнівно стався провал.
Як на мене, даного доказу цілком достатньо.
После этого - да.
Но никак не априори, как звучат многие вещи у trololo - "доказательств не надо, я и так уверен".
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 13:41

  ЛАД написав:
  trololo написав:.........
жодна країна не має такого інфо впливу на росію який вона має на інших.

Интересно, почему у вас такое мнение?
Ладно, в Союзе можно было объяснять тем, что ВВС и всякие "голоса" глушили, а сейчас (по крайней мере до запрета ютьюба, VPN и пр.)?
......

Тут я немного соглашусь с сторонниками "мова - також зброя" :)
Что бы не выходило "сечі/борошна" - местный язык нужно знать. По очевидным причинам - с этим на Западе плохо.
Почему слабо (около 0) работает местная либеральная "агитация" - вопрос отдельный... Возможно действительно народ такой. 🤷
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 13:43

  ЛАД написав:Но никак не априори, как звучат многие вещи у trololo - "доказательств не надо, я и так уверен".

В принципі, да.

Те, що коли відбувається будь-яка подія, а потім кожен за змоги намагається виставити її, як зручно, важко не побачити.
Якщо вдається, то так і залишається.

Істина потрібна лише а-ля фанатикам-вченим або для просто полялякати.
Інші ж всі апріорі)) намагаються витягнути з цього дивіденди.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 13:45

  ЛАД написав:Всё это называется диффамация. А попросту - клевета. Доказательств вы предоставить не сможете.

Так тут _никто_ доказательства не предоставляет: ни мнимому СЗЧ ни мифическому "побегу"...
При этом: о переводе из пилотов в обоз - как и об "отсидке" в Африке - человек сам писал. Что тут нужно доказывать? ,🤔
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 13:53

_hunter


Что тут нужно доказывать? ,

Івакуацію ж, :lol:

Кулі свистіли над головою, коли івкуіровався?))
Дітей з мамами за вухо відтягував , коли брав нахрапом пункт пропуску? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 13:56

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  trololo написав:.........
жодна країна не має такого інфо впливу на росію який вона має на інших.

Интересно, почему у вас такое мнение?
Ладно, в Союзе можно было объяснять тем, что ВВС и всякие "голоса" глушили, а сейчас (по крайней мере до запрета ютьюба, VPN и пр.)?
......

Тут я немного соглашусь с сторонниками "мова - також зброя" :)
Что бы не выходило "сечі/борошна" - местный язык нужно знать. По очевидным причинам - с этим на Западе плохо.
Почему слабо (около 0) работает местная либеральная "агитация" - вопрос отдельный... Возможно действительно народ такой. 🤷

Речь шла о воздействии пропаганды на РФ. На Западе мало знающих русский язык? Вряд ли намного меньше, чем в РФ, знающих англ.,франц., исп. и т.д. Во всяком случае, среди людей, занимающихся пропагандой. В Союзе так точно было именно так.
Да и у нас все прекрасно понимают русский, а до 2022 и говорили на нём. Так что русскоязычная пропаганда должна была действовать.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:01

  ЛАД написав:Успіх
Ржёте вместе с _hunter не по делу.
Всё это называется диффамация. А попросту - клевета. Доказательств вы предоставить не сможете.

А Хотаб чим займається? ;)

А докази Хотаб може пред'явити?

Отож!
Успіх
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:03

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Всё это называется диффамация. А попросту - клевета. Доказательств вы предоставить не сможете.

Так тут _никто_ доказательства не предоставляет: ни мнимому СЗЧ ни мифическому "побегу"...
При этом: о переводе из пилотов в обоз - как и об "отсидке" в Африке - человек сам писал. Что тут нужно доказывать? ,🤔

Поэтому априори нужно оценивать человека положительно. Пока нет доказательств обратного.
О переводе в "обоз" (хотя не понятно, в какой) и об Африке писал.
Но это не значит: "В 22м - офигев от на этот раз боевых вылетов - срочно поднял все связи и сбежал в Африку. Паралельно поднимая еще более старые связи - для перевода в обоз".
Замечу, мне так же не нравятся обвинения Успіха в том, что он сбежал "ухаживать за кицей" по липовым справкам, а не по необходимости.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:06

Будівельнику(разом з синами) приготуватись))

Всього лиш 7хв!
Успіх
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:07

  Hotab написав:_hunter


Что тут нужно доказывать? ,

Кулі свистіли над головою, коли івкуіровався?))
Так писал же уже: переодетые буряты на бусиках толпами рассекали - и народ в неизвестном направлении увозили :(
