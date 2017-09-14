|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:36
После
detroytred написав: ЛАД написав: trololo написав:
.........
жодна країна не має такого інфо впливу на росію який вона має на інших.
Интересно, почему у вас такое мнение?
Ладно, в Союзе можно было объяснять тем, что ВВС и всякие "голоса" глушили, а сейчас (по крайней мере до запрета ютьюба, VPN и пр.)?
Вы не согласны с тем, что, например, коммунистические идеи имеют объективные причины, а не насаждены СССР? Сегодня СССР давно уже нет, а партии, в той или иной степени придерживающиеся коммунистических (или близких к ним) взглядов существуют.
P.s. "ідею про те що ЦРУ відповідає за всі перевороти на світі" - вы точно так же просуваєте идею, что во всём виновата РФ и, в частности, ФСБ.
И с одинаковым успехом можно "просувати ідею" о 9/11, как и о рязанском сахаре. Поэтому я и пишу, что нужны доказательства, а "идей" может быть много.
З рязанським цукром, коли одні силовики спіймали інших на начебто перевірці, в рфян несумнівно стався провал.
Як на мене, даного доказу цілком достатньо.
этого - да.
Но никак не априори, как звучат многие вещи у trololo
- "доказательств не надо, я и так уверен".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35885
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5349 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:41
ЛАД написав: trololo написав:
.........
жодна країна не має такого інфо впливу на росію який вона має на інших.
Интересно, почему у вас такое мнение?
Ладно, в Союзе можно было объяснять тем, что ВВС и всякие "голоса" глушили, а сейчас (по крайней мере до запрета ютьюба, VPN и пр.)?
......
Тут я немного соглашусь с сторонниками "мова - також зброя"
Что бы не выходило "сечі/борошна" - местный язык нужно знать. По очевидным причинам - с этим на Западе плохо.
Почему слабо (около 0) работает местная либеральная "агитация" - вопрос отдельный... Возможно действительно народ такой. 🤷
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10477
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:43
ЛАД написав:
Но никак не априори, как звучат многие вещи у trololo
- "доказательств не надо, я и так уверен".
В принципі, да.
Те, що коли відбувається будь-яка подія, а потім кожен за змоги намагається виставити її, як зручно, важко не побачити.
Якщо вдається, то так і залишається.
Істина потрібна лише а-ля фанатикам-вченим або для просто полялякати.
Інші ж всі апріорі)) намагаються витягнути з цього дивіденди.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25435
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:45
ЛАД написав:
Всё это называется диффамация. А попросту - клевета. Доказательств вы предоставить не сможете.
Так тут _никто_ доказательства не предоставляет: ни мнимому СЗЧ ни мифическому "побегу"...
При этом: о переводе из пилотов в обоз - как и об "отсидке" в Африке - человек сам писал. Что тут нужно доказывать? ,🤔
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10477
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:53
_hunter
Что тут нужно доказывать? ,
Івакуацію ж,
Кулі свистіли над головою, коли івкуіровався?))
Дітей з мамами за вухо відтягував , коли брав нахрапом пункт пропуску?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16144
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2481 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:56
_hunter написав: ЛАД написав: trololo написав:
.........
жодна країна не має такого інфо впливу на росію який вона має на інших.
Интересно, почему у вас такое мнение?
Ладно, в Союзе можно было объяснять тем, что ВВС и всякие "голоса" глушили, а сейчас (по крайней мере до запрета ютьюба, VPN и пр.)?
......
Тут я немного соглашусь с сторонниками "мова - також зброя"
Что бы не выходило "сечі/борошна" - местный язык нужно знать. По очевидным причинам - с этим на Западе плохо.
Почему слабо (около 0) работает местная либеральная "агитация" - вопрос отдельный... Возможно действительно народ такой. 🤷
Речь шла о воздействии пропаганды на РФ. На Западе мало знающих русский язык? Вряд ли намного меньше, чем в РФ, знающих англ.,франц., исп. и т.д. Во всяком случае, среди людей, занимающихся пропагандой. В Союзе так точно было именно так.
Да и у нас все прекрасно понимают русский, а до 2022 и говорили на нём. Так что русскоязычная пропаганда должна была действовать.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35885
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5349 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:01
ЛАД написав:Успіх
Ржёте вместе с _hunter
не по делу.
Всё это называется диффамация. А попросту - клевета
. Доказательств вы предоставить не сможете.
А Хотаб чим займається?
А докази Хотаб може пред'явити?
Отож!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8604
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:03
_hunter написав: ЛАД написав:
Всё это называется диффамация. А попросту - клевета. Доказательств вы предоставить не сможете.
Так тут _никто_ доказательства не предоставляет: ни мнимому СЗЧ ни мифическому "побегу"...
При этом: о переводе из пилотов в обоз - как и об "отсидке" в Африке - человек сам писал. Что тут нужно доказывать? ,🤔
Поэтому априори нужно оценивать человека положительно. Пока нет доказательств обратного.
О переводе в "обоз" (хотя не понятно, в какой) и об Африке писал.
Но это не значит: "В 22м - офигев от на этот раз боевых вылетов - срочно поднял все связи и сбежал в Африку. Паралельно поднимая еще более старые связи - для перевода в обоз".
Замечу, мне так же не нравятся обвинения Успіха
в том, что он сбежал "ухаживать за кицей" по липовым справкам, а не по необходимости.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35885
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5349 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:06
Всього лиш 7хв!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8604
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:07
Hotab написав:_hunter
Что тут нужно доказывать? ,
Кулі свистіли над головою, коли івкуіровався?))
Так писал же уже: переодетые буряты на бусиках толпами рассекали - и народ в неизвестном направлении увозили
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10477
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|122995
|
|
|1493
|306862
|
|
|6076
|984167
|
|