Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:15

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Всё это называется диффамация. А попросту - клевета. Доказательств вы предоставить не сможете.

Так тут _никто_ доказательства не предоставляет: ни мнимому СЗЧ ни мифическому "побегу"...
При этом: о переводе из пилотов в обоз - как и об "отсидке" в Африке - человек сам писал. Что тут нужно доказывать? ,🤔

Поэтому априори нужно оценивать человека положительно. Пока нет доказательств обратного.
О переводе в "обоз" (хотя не понятно, в какой) и об Африке писал.
Но это не значит: "В 22м - офигев от на этот раз боевых вылетов - срочно поднял все связи и сбежал в Африку. Паралельно поднимая еще более старые связи - для перевода в обоз".
Замечу, мне так же не нравятся обвинения Успіха в том, что он сбежал "ухаживать за кицей" по липовым справкам, а не по необходимости.

>>> Поэтому априори нужно оценивать человека положительно. Пока нет доказательств обратного.
Так и я про это...

>>> О переводе в "обоз" ...... писал.
читд. Африка/вывод ин-валюты пачками/сумками - то уже так, детали портрета...

>>> Но это не значит
Не значит. Но это Оккам, родимый: альтернативный вариант какой?
-- по всем ЗСУ искали добровольцев, все -- в отказ. И только тогда еще не списанный пилот заявляет "ладно, берите меня - пойду на такую жертву!". Так как-то? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 10477
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:15

  ЛАД написав:
  Faceless написав:Та що завгодно буде краще про якусь пропаганду утриманки

Мне лично многие серии не нравятся - раздражает избалованность девочки. И внукам не включаю.
Тем не менее, мультсериал занял "первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга".
Так что ваше "що завгодно буде краще" не в тему. Решают дети, которые его смотрят.


діти то можуть дивитися різну муйню і щось там "решать", бо мозок ще не розвинувся і вони не розуміють шо то таке, але це не означає, що і в батьків має бути такий самий мозок і вони мають погоджуватися з цим.
взагалі читаєш не один десяток останніх сторінок форуму і не полишає дивне враження - хто б що б не сказав про рашку, ви обовязково маєте написати шось у заперечення чи виправдання. "савпадєніє" (с)? якось це все дивно виглядає з боку.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1663
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:19

ЛАД
что он сбежал "ухаживать за кицей" по липовым справкам, а не по необходимости.


В принципі це не є принциповим, «по липовим чи дійсно треба «. Я впевнений, що у кожного захисника є десятки причин звільнитись («необходимость»), але закон їх не сприймає як достатню причину. Тому вони вимушені через не хочу там бути.
Питання в іншому: чувак свою «необхідність» бути дома реалізував. Але не хоче сприймати таку «необхідність» у інших. І вік 60 це у нього не перешкода. І похилі батьки. І робота на важливих підприємствах. І волонтерство . А от «киця» - це точно гарна причина. А решта -ні. :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 16144
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:22

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter


Что тут нужно доказывать? ,

Кулі свистіли над головою, коли івкуіровався?))
Так писал же уже: переодетые буряты на бусиках толпами рассекали - и народ в неизвестном направлении увозили :(

В якому такому «неізвєстному»?? Займатись саме отим, неважливим, тиловим. Показувати високу ефективність , яку не показали бігунцю захисники :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 16144
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:29

Разом нас багато...©

А що то - знову майдан?
Як так?©😁

Простий народ вийшов на підтримку як діючих військових , так і сзчешників?

Як так?©😁

Та відвоювали 2-3-4роки на фронті у важких/небезпечних умовах - то отримайте ще 5-10років в'язниці у подарунок!©😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8604
З нами з: 18.03.21
Подякував: 285 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:37

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter



Что тут нужно доказывать? ,

Кулі свистіли над головою, коли івкуіровався?))
Так писал же уже: переодетые буряты на бусиках толпами рассекали - и народ в неизвестном направлении увозили :(

В якому такому «неізвєстному»??

В самом обычном: спрашиваешь у них "вы кто такие? я вас не звал"/документы давайте - молчат как партизаны об лед :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 10477
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote]Российский мультсериал "Маша и медведь" надо запретить в Украине. С такой инициативой выступил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В конце августа проект "Детектор Медиа" сообщил печальную статистику популярности детского развлекательного контента в украинском сегменте YouTube: первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга занимает российский мультсериал "Маша и Медведь", правда адаптированный для украинской аудитории.
https://www.unian.net/politics/multfilm-masha-i-medved-predlagayut-zapreshchat-v-ukraine-13121637.html
Хороший метод.
Значительно проще, чем создать что-то своё, лучшее.
Та що завгодно буде краще про якусь пропаганду утриманки

Мне лично многие серии не нравятся - раздражает избалованность девочки. И внукам не включаю.
Тем не менее, мультсериал занял "первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга".
Так что ваше "що завгодно буде краще" не в тему. Решают дети, которые его смотрят.[/quote]Ви розумієте, що цей типу мультфільм реально шкідливий? І що не має значення, скільки дивляться і який рейтинг?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36575
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:47

  Faceless написав:Ви розумієте, що цей типу мультфільм реально шкідливий? І що не має значення, скільки дивляться і який рейтинг?

Там речь о том, что это просто индикатор: "борьба с культырным влиянием агрессора - на двоечку". Вопрос о том "почему так получилось" - уже вторичный...
_hunter
 
Повідомлень: 10477
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:49

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:[quote="ЛАД"[quoteРоссийский мультсериал "Маша и медведь" надо запретить в Украине. С такой инициативой выступил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В конце августа проект "Детектор Медиа" сообщил печальную статистику популярности детского развлекательного контента в украинском сегменте YouTube: первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга занимает российский мультсериал "Маша и Медведь", правда адаптированный для украинской аудитории.[/quotehttps://www.unian.net/politics/multfilm-masha-i-medved-predlagayut-zapreshchat-v-ukraine-13121637.html
Хороший метод.
Значительно проще, чем создать что-то своё, лучшее.[/quoteТа що завгодно буде краще про якусь пропаганду утриманки

Мне лично многие серии не нравятся - раздражает избалованность девочки. И внукам не включаю.
Тем не менее, мультсериал занял "первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга".
Так что ваше "що завгодно буде краще" не в тему. Решают дети, которые его смотрят.
Ви розумієте, що цей типу мультфільм реально шкідливий? І що не має значення, скільки дивляться і який рейтинг?



У вас дискусія почалась з або заборонити, або створити своє популярніше й краще.

У віці 90 років. Помер український художник Радна Сахалтуєв, автор Острова скарбів і Пригод капітана Врунгеля, доктор Айболить
https://nv.ua/ukr/kultura/pomer-radna-s ... 41426.html

*Пішла Легенда. Чи є у нас заміна чи хоча рівнозначно важлива постать в анімаційній індустрії? Скільки взагалі у нас таких нових постатей? На мою думку їх нуль. Я сумую, що він багато ще міг зробити і подарувати неймовірні історії і героїв, але чи дали цю можливість? Питання риторичне. І нам постійно треба починати все с початку. Вас це не дістало? Мене дуже», — написала співрежисерека анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня Саша Рубан.*

Хоча виникає питання чому він після 1991 року не створив ще?
detroytred
 
Повідомлень: 25435
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:21

  Faceless написав:
ЛАД написав:..........
Мне лично многие серии не нравятся - раздражает избалованность девочки. И внукам не включаю.
Тем не менее, мультсериал занял "первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга".
Так что ваше "що завгодно буде краще" не в тему. Решают дети, которые его смотрят.
Ви розумієте, що цей типу мультфільм реально шкідливий? І що не має значення, скільки дивляться і який рейтинг?
Ещё раз.
Не буду обсждать его достоинства и недостатки, но факт - "первое место с заметным отрывом" - налицо. Вы же понимаете, что в эпоху интернета вы не сможете запретить детям смотреть его.
Точнее, запретить-то сможете, но смотреть они будут.
А для того, чтобы они не смотрели это, им надо предложить что-то другое, более интересное. А этого другого нет.
Так что "має значення".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35885
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
