ЛАД написав:Всё это называется диффамация. А попросту - клевета. Доказательств вы предоставить не сможете.
Так тут _никто_ доказательства не предоставляет: ни мнимому СЗЧ ни мифическому "побегу"... При этом: о переводе из пилотов в обоз - как и об "отсидке" в Африке - человек сам писал. Что тут нужно доказывать? ,🤔
Поэтому априори нужно оценивать человека положительно. Пока нет доказательств обратного. О переводе в "обоз" (хотя не понятно, в какой) и об Африке писал. Но это не значит: "В 22м - офигев от на этот раз боевых вылетов - срочно поднял все связи и сбежал в Африку. Паралельно поднимая еще более старые связи - для перевода в обоз". Замечу, мне так же не нравятся обвинения Успіха в том, что он сбежал "ухаживать за кицей" по липовым справкам, а не по необходимости.
>>> Поэтому априори нужно оценивать человека положительно. Пока нет доказательств обратного. Так и я про это...
>>> О переводе в "обоз" ...... писал. читд. Африка/вывод ин-валюты пачками/сумками - то уже так, детали портрета...
>>> Но это не значит Не значит. Но это Оккам, родимый: альтернативный вариант какой? -- по всем ЗСУ искали добровольцев, все -- в отказ. И только тогда еще не списанный пилот заявляет "ладно, берите меня - пойду на такую жертву!". Так как-то?
Faceless написав:Та що завгодно буде краще про якусь пропаганду утриманки
Мне лично многие серии не нравятся - раздражает избалованность девочки. И внукам не включаю. Тем не менее, мультсериал занял "первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга". Так что ваше "що завгодно буде краще" не в тему. Решают дети, которые его смотрят.
діти то можуть дивитися різну муйню і щось там "решать", бо мозок ще не розвинувся і вони не розуміють шо то таке, але це не означає, що і в батьків має бути такий самий мозок і вони мають погоджуватися з цим. взагалі читаєш не один десяток останніх сторінок форуму і не полишає дивне враження - хто б що б не сказав про рашку, ви обовязково маєте написати шось у заперечення чи виправдання. "савпадєніє" (с)? якось це все дивно виглядає з боку.
что он сбежал "ухаживать за кицей" по липовым справкам, а не по необходимости.
В принципі це не є принциповим, «по липовим чи дійсно треба «. Я впевнений, що у кожного захисника є десятки причин звільнитись («необходимость»), але закон їх не сприймає як достатню причину. Тому вони вимушені через не хочу там бути. Питання в іншому: чувак свою «необхідність» бути дома реалізував. Але не хоче сприймати таку «необхідність» у інших. І вік 60 це у нього не перешкода. І похилі батьки. І робота на важливих підприємствах. І волонтерство . А от «киця» - це точно гарна причина. А решта -ні.
ЛАД написав:[quote]Российский мультсериал "Маша и медведь" надо запретить в Украине. С такой инициативой выступил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
В конце августа проект "Детектор Медиа" сообщил печальную статистику популярности детского развлекательного контента в украинском сегменте YouTube: первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга занимает российский мультсериал "Маша и Медведь", правда адаптированный для украинской аудитории.
У вас дискусія почалась з або заборонити, або створити своє популярніше й краще.
*Пішла Легенда. Чи є у нас заміна чи хоча рівнозначно важлива постать в анімаційній індустрії? Скільки взагалі у нас таких нових постатей? На мою думку їх нуль. Я сумую, що він багато ще міг зробити і подарувати неймовірні історії і героїв, але чи дали цю можливість? Питання риторичне. І нам постійно треба починати все с початку. Вас це не дістало? Мене дуже», — написала співрежисерека анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня Саша Рубан.*
Хоча виникає питання чому він після 1991 року не створив ще?
Ещё раз. Не буду обсждать его достоинства и недостатки, но факт - "первое место с заметным отрывом" - налицо. Вы же понимаете, что в эпоху интернета вы не сможете запретить детям смотреть его. Точнее, запретить-то сможете, но смотреть они будут. А для того, чтобы они не смотрели это, им надо предложить что-то другое, более интересное. А этого другого нет. Так что "має значення".