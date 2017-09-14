Додано: Суб 06 вер, 2025 15:43

Hotab написав: ЛАД

что он сбежал "ухаживать за кицей" по липовым справкам, а не по необходимости.





В принципі це не є принциповим, «по липовим чи дійсно треба «. Я впевнений, що у кожного захисника є десятки причин звільнитись («необходимость»), але закон їх не сприймає як достатню причину. Тому вони вимушені через не хочу там бути.

Питання в іншому: чувак свою «необхідність» бути дома реалізував. Але не хоче сприймати таку «необхідність» у інших. І вік 60 це у нього не перешкода. І похилі батьки. І робота на важливих підприємствах. І волонтерство . А от «киця» - це точно гарна причина. А решта -ні.

Его «необхідність» законная. При этом 3 года он всё же отвоевал.А его претензии, с одной стороны, вызваны тем, что слишком много "предъяв" было ему, а, с другой стороны, понимаю и возраст, и "важливі підприємства", и волонтёрство (хотя, по-моему, тут важность несколько преувеличена, но судить не берусь). Но при всём этом у нас на фронте вряд ли больше 500 тыс человек + пусть 1 млн забронированных. Это грубо 15% от всех, подлежащих призыву. Где остальные 85%?